Раньше не задумывалась о гигиене в зале — пока не столкнулась с проблемой

Тренировки в зале помогают укрепить здоровье, но одновременно создают идеальные условия для распространения бактерий. Пот, общие поверхности и десятки людей рядом — всё это повышает риск подхватить нежелательные микробы. Однако даже в таких условиях можно снизить нагрузку на иммунитет, если подойти к вопросу осознанно. Об этом сообщает издание Self.

Личное полотенце как базовая защита

Первое, на что стоит обратить внимание, — это полотенца, которые вы используете во время занятий. Полотенца на стойке ресепшена проходят через множество рук и поверхностей, поэтому не всегда остаются по-настоящему чистыми. Гораздо безопаснее носить с собой собственное полотенце, предназначенное только для тренировок, особенно если учитывать подтверждённую передачу бактерий через пот и поверхности в спортзалах.

Хорошим примером служит бамбуковое полотенце Silver Sport с антимикробной пропиткой. В его основе используется технология Terra Silver, которая, по данным производителя, снижает количество бактерий на поверхности на 99,9%. Это особенно важно, если полотенце касается скамей, тренажёров или пола, а затем — лица и рук. Дополнительный плюс — отсутствие неприятного запаха даже после нескольких дней в спортивной сумке.

Собственное оборудование вместо общего

Коврики и вспомогательные аксессуары в зале — ещё один источник бактерий. Даже при регулярной уборке они остаются в зоне риска, поскольку контактируют с кожей и потом множества людей. Поэтому многие тренирующиеся предпочитают брать с собой личные коврики и чехлы для инвентаря, соблюдая негласные правила поведения для посетителей в часы пик.

Серебряный коврик Silver Sport с добавлением наносеребра подходит для занятий йогой, пилатесом и упражнений на пресс. Материал лёгкий, мягкий и не впитывает запахи. Для тех, кто использует массажные роллы, подойдёт специальный антибактериальный чехол Silver Shaper. Он не содержит латекса, легко очищается влажной салфеткой и позволяет отказаться от агрессивных чистящих средств.

Никаких босых ног в общих зонах

Душевые, раздевалки и зоны у бассейнов считаются одними из самых уязвимых мест в спортивных клубах. Чтобы снизить риск контакта с грибками и бактериями, рекомендуется всегда использовать сланцы или специальную обувь. Это правило актуально и для занятий йогой или пилатесом, где контакт с полом происходит постоянно.

Фитнес-обувь Blake Brody In-Studio Footwear оснащена натуральной антимикробной подкладкой, которая препятствует размножению бактерий и не впитывает влагу. Благодаря этому обувь остаётся без запаха и не требует частой стирки, а ноги защищены от прямого контакта с поверхностями зала.

Одежда с защитными свойствами

Завершает список экипировка для тренировок. Современная спортивная одежда всё чаще создаётся с использованием антимикробных и дезодорирующих технологий. Такие материалы уменьшают рост бактерий и помогают дольше сохранять ощущение свежести.

Например, линейка New Balance NBx включает шорты и футболки, разработанные специально для интенсивных нагрузок. Они подходят как для бега, так и для занятий в зале, снижая риск появления запаха и дискомфорта во время тренировок.

Осознанный подход к выбору аксессуаров, обуви и одежды помогает сделать спортзал более безопасным пространством. Использование личных и технологичных вещей не отменяет базовую гигиену, но заметно снижает контакт с потенциально проблемными поверхностями и делает тренировки спокойнее и комфортнее.