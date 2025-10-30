Депрессия не по карману: как антидепрессанты подорожали на Урале за год

За последний год в Свердловской области отмечен рост цен на антидепрессанты на 15%. Эта информация была озвучена доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Марией Долговой.

Ценовая динамика по регионам: где рост, а где снижение?

По словам эксперта, ценовая динамика на антидепрессанты в разных регионах России значительно отличается. Наибольший рост цен зафиксирован в Пермском крае (22%) и Свердловской области (15%). В сентябре 2024 года средняя цена упаковки антидепрессанта составляла 1 044 рубля, а к сентябрю 2025 года она увеличилась до 1 093 рублей.

"В регионах ценовая динамика на такие препараты существенно отличается и носит разнонаправленный характер: наибольший рост цен отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%)", — сообщила Долгова в беседе с ТАСС.

Однако в некоторых регионах наблюдается противоположная тенденция. Например, в Тюменской области цены снизились на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 5%.

Что влияет на стоимость препаратов?

Мария Долгова отметила, что рост цен на антидепрессанты не всегда связан с повышением спроса. Влияние на стоимость оказывают несколько факторов: тип препарата, производитель, расходы на производство и логистику, а также ценовая политика аптечных сетей. Кроме того, увеличившийся объем упаковок также влияет на конечную цену для потребителей.