То, что врачи прописывали годами, не работает: почему смена препаратов — пустая трата времени

В начале 2000-х годов в США стартовал амбициозный проект STARD — крупнейшее клиническое исследование в области психиатрии, посвящённое лечению депрессии. Оно охватило более четырёх тысяч пациентов и на долгие годы стало эталоном для врачей, подбирающих антидепрессанты. Однако недавний пересмотр данных STARD поставил под сомнение эффективность ряда схем, которые считались стандартом терапии.

Как начинался проект STAR*D

Главная цель эксперимента заключалась в том, чтобы понять, что делать, если первый назначенный препарат не помогает. Все участники начинали лечение с циталопрама — популярного антидепрессанта из группы СИОЗС. Если улучшений не наблюдалось, дозу увеличивали или переходили к другим лекарствам. Иногда врачи добавляли второй препарат, комбинируя разные механизмы действия.

Результаты впечатлили: исследователи сообщили, что при последовательной смене схем терапии ремиссии удавалось достичь примерно у 70 % пациентов. Этот показатель долгое время использовался как подтверждение того, что упорное и пошаговое лечение почти всегда приносит успех.

Новая оценка старых данных

Команда экспертов Медицинского центра имени Майкла Крещенцо пересмотрела исходные материалы STAR*D и сопоставила их с более поздними рандомизированными исследованиями. Результат оказался неожиданным: значительная часть выводов оказалась статистически слабой.

"Доказательная база у многих этапов STAR*D намного слабее, чем считалось", — отметили исследователи в журнале Journal of Clinical Psychopharmacology.

По сути, на каждом новом этапе, когда врачи пробовали заменять или добавлять препараты, успехи становились менее убедительными. Особенно слабым оказалось подтверждение эффективности комбинаций из двух антидепрессантов.

Что действительно помогает

Согласно обновлённым данным, из всех дополнительных методов терапии лишь использование лития на поздних стадиях действительно показывало значимый результат. Этот препарат известен давно и применяется в психиатрии для стабилизации настроения, в том числе при биполярных расстройствах.

В остальных случаях — при замене циталопрама на другие СИОЗС или добавлении второго антидепрессанта — достоверных преимуществ выявлено не было. Это говорит о том, что успех лечения во многом зависит не от количества смен препаратов, а от точного подбора средства и индивидуального подхода.

Сравнение подходов

Подход Результат по данным STAR*D Оценка в новых анализах Повышение дозы циталопрама Незначительное улучшение Подтверждено частично Замена антидепрессанта Ремиссия до 25 % Эффект не подтверждён Добавление второго антидепрессанта До 30 % улучшений Недостаточно доказательств Использование лития Улучшение состояния у части пациентов Подтверждённый эффект

Почему это важно для пациентов

Многие люди, сталкиваясь с неэффективностью первого препарата, чувствуют отчаяние. Однако результаты пересмотра STAR*D показывают, что смена лекарств не всегда оправдана. Важно не столько количество попыток, сколько грамотная оценка состояния, поддержка психотерапевта и мониторинг побочных эффектов.

Кроме медикаментов, всё больше внимания уделяется немедикаментозным методам — когнитивно-поведенческой терапии, физической активности, режиму сна и питанию. В сочетании с правильно подобранными антидепрессантами они могут давать устойчивый результат.

Частые ошибки и возможные альтернативы

Ошибка: прекращение терапии слишком рано.

Последствие: высокий риск рецидива.

Альтернатива: соблюдать схему, назначенную врачом, и не прекращать лечение без консультации. Ошибка: самостоятельная смена препарата.

Последствие: усиление симптомов или развитие побочных эффектов.

Альтернатива: обсуждать любые изменения с психиатром. Ошибка: игнорирование психотерапии.

Последствие: лечение ограничивается симптомами.

Альтернатива: совмещать медикаментозное и психологическое воздействие.

А что если антидепрессанты не действуют вовсе?

Если лечение не приносит эффекта, врачи рассматривают и другие методы — электросудорожную терапию, транскраниальную магнитную стимуляцию или введение кетамина под медицинским контролем. Эти способы пока применяются ограниченно, но показывают перспективные результаты при тяжёлой депрессии.

Мифы и правда

Миф Правда Если первый препарат не помог, нужно сразу менять его Требуется тщательная оценка, возможно, стоит скорректировать дозу Комбинации антидепрессантов всегда эффективнее Наоборот, доказательств пользы почти нет Литий устарел Это одно из немногих средств с устойчивой доказанной эффективностью

Исторический контекст

Когда проект STAR*D стартовал, доказательная медицина в психиатрии только набирала силу. Тогдашние методы статистического анализа и контрольные группы были менее строгими, чем сейчас. С тех пор стандарты исследований изменились: сегодня рандомизированные двойные слепые испытания считаются обязательными для подтверждения любой новой терапии.