Исследователи, используя систему машинного обучения, идентифицировали более 863 тыс. потенциальных антибиотиков, анализируя 5,5 млн генов и известные белки, содержащиеся в разнообразных белковых молекулах, производимых грибками и микробами. Эта работа, проведённая международной группой учёных, включала анализ данных из 63 тыс. метагеномов и 88 тыс. геномов микроорганизмов.
Синтезировав и протестировав 100 наиболее перспективных пептидов, исследователи обнаружили, что 79% из них нарушали мембраны бактерий, а 63% подавляли рост устойчивых к лекарствам "супербактерий". Эксперименты также показали эффективность пептидов против кожных инфекций у мышей.
Результаты подчеркивают необходимость разработки новых антибиотиков из-за увеличивающейся устойчивости бактерий к существующим препаратам, что уже привело к распространению резистентных микробных штаммов, вызывающих тяжёлые инфекции, сообщает ТАСС.
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