Антибиотики вроде ципрофлоксацина и нитрофурантоина, а также лекарства от гастрита могут спровоцировать развитие в кишечнике колоний дрожжей, которые превращают сахар в этанол, вызывая "синдром пивоварни". Этот редкий синдром, при котором организм самостоятельно производит алкоголь, был выявлен у 50-летней женщины из Канады, которая на протяжении нескольких лет принимала указанные лекарства.
Женщина страдала от сильной сонливости и невнятной речи. Исследователи из Университета Торонто под руководством Рахель Зевуде обнаружили высокое содержание алкоголя в её крови, хотя она не употребляла спиртное. Лечение включало противогрибковые средства и диету с низким содержанием углеводов. Учёные предполагают, что к развитию синдрома могли также способствовать неизвестные генетические факторы, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Mk2010 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Посол Софинский: Шейнбаум нацелена на конструктив с Москвой
Кремль выражает готовность развивать конструктивные отношения с новым правительством Мексики после выборов, заявил посол Николай Софинский РИА Новости. Софинский отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с любым правительством, избранным мексиканцами.
Посол Ламбсдорфф оценил огромный интерес к РФ в Германии
Германские политики, депутаты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией, заявил посол Александер Ламбсдорфф в интервью ТАСС.
Автоэксперт Мигаль: автомобили необходимо покупать только через официальных дистрибьюторов
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль предупредил о рисках, связанных с покупкой неофициально ввезенных автомобилей.
Врач Шехян: при патологии уменьшение выпиваемой воды не поможет справиться с отеком
Кардиолог Грант Шехян предупредил, что уменьшение употребления воды не помогает бороться с отеками, вызванными некоторыми патологиями, включая сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с венами, почками, обменом веществ или эндокринными нарушениями.