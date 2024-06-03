Антибиотики вроде ципрофлоксацина и нитрофурантоина, а также лекарства от гастрита могут спровоцировать развитие в кишечнике колоний дрожжей, которые превращают сахар в этанол, вызывая "синдром пивоварни". Этот редкий синдром, при котором организм самостоятельно производит алкоголь, был выявлен у 50-летней женщины из Канады, которая на протяжении нескольких лет принимала указанные лекарства.

Женщина страдала от сильной сонливости и невнятной речи. Исследователи из Университета Торонто под руководством Рахель Зевуде обнаружили высокое содержание алкоголя в её крови, хотя она не употребляла спиртное. Лечение включало противогрибковые средства и диету с низким содержанием углеводов. Учёные предполагают, что к развитию синдрома могли также способствовать неизвестные генетические факторы, сообщает ТАСС.

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