Таблетки
Таблетки
Марина Егорова Опубликована сегодня в 1:10

Когда заболела, сразу выпила антибиотик — и чуть не угробила иммунитет

Бесконтрольный приём антибиотиков вызвал рост устойчивых бактерий

Антибиотики спасают жизни, но их неправильное применение может нанести серьёзный вред. Зачастую люди начинают пить такие препараты при первых признаках простуды, не понимая, что тем самым подрывают собственный иммунитет.

"Антибиотики нельзя применять просто так, особенно при появлении таких симптомов, как насморк или першение в горле. Они убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и собственную полезную микрофлору кишечника, что нарушает иммунитет", — заявил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, антибиотики должны использоваться только по назначению врача. Их бесконтрольный приём при вирусных инфекциях не только не помогает, но и делает организм более уязвимым.

Как антибиотики влияют на организм

Эти препараты работают против бактерий, но абсолютно бесполезны против вирусов — например, при гриппе, ОРВИ или COVID-19. Приём антибиотиков "на всякий случай" разрушает естественную микрофлору кишечника, где формируется значительная часть иммунной защиты.

Разрушение полезных бактерий приводит к снижению выработки витаминов группы B и серотонина, нарушает пищеварение и обмен веществ. Это, в свою очередь, ослабляет иммунитет и создаёт благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов.

Сравнение: когда антибиотики нужны, а когда нет

Состояние Нужны антибиотики Объяснение
Бактериальная ангина Да Устраняют возбудителя — стрептококк
Вирусная инфекция (ОРВИ, грипп) Нет Не действуют на вирусы
Пневмония бактериальной природы Да Необходимы для предотвращения осложнений
Простуда с насморком Нет Симптоматика не требует антибиотиков
Отит, синусит (бактериальный) Да Помогают при гнойных формах

Как правильно принимать антибиотики

  1. Только по назначению врача. Самолечение недопустимо, даже если симптомы кажутся знакомыми.

  2. Строго соблюдать курс. Нельзя прекращать приём при первых признаках улучшения — иначе бактерии станут устойчивыми.

  3. Не сочетать с алкоголем. Это снижает эффективность препарата и повышает нагрузку на печень.

  4. Поддерживать микрофлору. В период лечения полезно принимать пробиотики и кисломолочные продукты.

  5. Пить достаточно воды. Это помогает быстрее вывести продукты распада бактерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Начинать курс антибиотиков при вирусной инфекции.
    Последствие: Ослабление иммунитета и риск бактериальных осложнений.
    Альтернатива: Использовать противовирусные препараты и симптоматическое лечение.

  • Ошибка: Принимать антибиотики без анализа на возбудителя.
    Последствие: Низкая эффективность лечения.
    Альтернатива: Сдать мазок или анализ крови перед назначением.

  • Ошибка: Использовать старые или "оставшиеся" лекарства.
    Последствие: Развитие устойчивых бактерий.
    Альтернатива: Всегда покупать свежий препарат, назначенный врачом.

А что если антибиотики уже принимались неправильно?

Если курс был прерван или назначен без показаний, важно восстановить микрофлору кишечника. В этом помогут пробиотики, пребиотики и продукты, богатые клетчаткой — йогурт, кефир, отруби, овощи. Иногда врач может назначить курс восстановления микробиома или ферментные препараты для поддержки пищеварения.

Плюсы и минусы антибиотикотерапии

Показатель Плюсы Минусы
Эффективность против бактерий Быстро устраняют инфекцию Бесполезны при вирусах
Воздействие на организм Сохраняют жизнь при тяжёлых формах болезни Нарушают микрофлору кишечника
Последствия неправильного приёма - Формируют устойчивые штаммы бактерий

FAQ

Можно ли принимать антибиотики для профилактики?
Нет. Профилактический приём без показаний вреден и снижает чувствительность бактерий к лекарствам.

Что делать, если после антибиотиков начались проблемы с кишечником?
Следует обратиться к врачу и начать курс пробиотиков. Также важно восстановить водно-солевой баланс.

Сколько длится восстановление после курса антибиотиков?
Обычно от одной до четырёх недель, в зависимости от длительности лечения и состояния микрофлоры.

Мифы и правда

Миф: Антибиотики помогают при любой простуде.
Правда: Они эффективны только против бактерий, а не вирусов.

Миф: Можно прекратить приём, если стало легче.
Правда: Это вызывает устойчивость микробов и риск рецидива.

Миф: Все антибиотики одинаковы.
Правда: Каждый препарат действует на конкретную группу бактерий.

Исторический контекст

Первый антибиотик — пенициллин — был открыт Александром Флемингом в 1928 году. Его открытие спасло миллионы жизней, изменив медицину навсегда. Однако уже через несколько десятилетий учёные столкнулись с новой проблемой — антибиотикорезистентностью. Сегодня врачи по всему миру призывают использовать антибиотики разумно, чтобы сохранить их эффективность для будущих поколений.

