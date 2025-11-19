Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Антибиотики больше не спасают: как Свердловский диспансер ищет решение проблемы устойчивых инфекций

Свердловская область изучает проблему устойчивости бактерий к антибиотикам — специалисты диспансера

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер заключил соглашение с референс-центром по предупреждению распространения биологических угроз. Цель — исследовать проблему антибиотикорезистентности, особенно в контексте заболеваний, передаваемых половым путём.

Проблема антибиотикорезистентности в дерматовенерологии

Антибиотикорезистентность — это явление, при котором бактерии становятся устойчивыми к действиям антибиотиков, что усложняет лечение инфекций. В случае с инфекциями, передаваемыми половым путём, эта проблема особенно актуальна.

"К сожалению, с проблемой антимикробной резистентности сегодня сталкиваются не только анестезиологи или хирурги. С устойчивыми штаммами бактерий приходится работать и дерматовенерологам", — говорит главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

Масштабная работа в рамках нацпроекта

Исследования проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Главная цель — предупредить привыкание к антибиотикам, особенно в борьбе с инфекциями мочеполовой системы. Специалисты отмечают, что несмотря на рецептурное назначение препаратов, многие продолжают принимать антибиотики без назначения врача, что может привести к серьёзным последствиям.

Как будет проводиться исследование в Свердловской области?

Для исследования ситуации в регионе налажено сотрудничество между Свердловским областным кожно-венерологическим диспансером и лабораторной службой референс-центра. Медицина будет сосредоточена на:

  • анализе культуры выделенных патогенов,

  • изучении эффективности антибиотиков,

  • выявлении штаммов, нечувствительных к лекарствам,

  • мониторинге распространения устойчивости.

Результаты помогут разработать оптимальные схемы противомикробной терапии.

Роль пациентов в борьбе с антибиотикорезистентностью

Специалисты настоятельно рекомендуют пациентам не заниматься самолечением и обращаться за консультацией к врачам при первых симптомах. Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью партнёра важно для предотвращения развития устойчивости к антибиотикам.

Всемирная оценка устойчивости к антибиотикам

В 2025 году Всемирная организация здравоохранения впервые представила оценку устойчивости к 22 антибиотикам, используемым для лечения различных заболеваний. Особенно беспокойство вызывает устойчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путём.

Пример опасности: гонококковая инфекция

Гонококковая инфекция, проявляющаяся поражением глаз, кожи и слизистых, является одним из ярких примеров опасности антибактериальной устойчивости. Чем больше штаммов бактерий становятся устойчивыми к антибиотикам, тем меньше эффективных методов лечения остаётся, что представляет угрозу для репродуктивного здоровья.

