Перекрыт центр и слышны сирены: ФСБ объяснила, что происходит в Екатеринбурге

В ночь на 12 ноября Екатеринбург станет площадкой для крупных антитеррористических учений, которые пройдут в районе культурно-конгресс-центра "Космос". В операции задействуют силовиков и спасателей, а несколько центральных улиц будут полностью перекрыты.

Какие улицы закроют

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, ограничения движения коснутся территории, ограниченной улицами Первомайская, Карла Либкнехта, Николая Никонова и береговой линией городского пруда.

"На период проведения учения будут введены временные ограничения движения граждан и транспорта в районе, ограниченном улицами Первомайская, Карла-Либкнехта, Николая Никонова и береговой линией городского пруда", — уточнили в ведомстве.

Учения начнутся в полночь и продлятся до 07:00 утра.

Что просят горожан

В ФСБ подчеркнули, что мероприятие проходит в плановом режиме. Жителей Екатеринбурга просят сохранять спокойствие, не паниковать и выполнять указания сотрудников на месте. Также рекомендуется заранее скорректировать маршруты движения и не пытаться попасть в зону проведения учений.

Все обновления по теме жители смогут получать только из официальных источников информации.