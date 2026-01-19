Тёплый суп "после праздников" оказался противовоспалительным: готовится за 20 минут, а насыщает надолго
Январь редко располагает к холодным салатам, особенно когда за окном настоящая зима и хочется только тёплой, "обнимающей" еды. При этом после праздников многие ищут блюда полегче, но без ощущения, что вы себя лишаете всего вкусного. Такой баланс даёт овощной суп с чечевицей: он сытный, быстрый и при этом хорошо вписывается в противовоспалительный рацион. Об этом сообщает EatingWell.
Почему этот суп называют противовоспалительным
Основа здесь простая и понятная: овощи, чечевица и листовая зелень вроде тосканского кейла. Чечевица добавляет белок и клетчатку, а зелень — микроэлементы, которые часто упоминают в контексте противовоспалительного питания. В материале отмечается, что одна порция даёт около 9 г клетчатки (это 32% от рекомендуемой дневной нормы) и 17 г белка, а кейл ценят ещё и за витамины: в одной чашке почти закрывается суточная потребность в витамине K, плюс он служит заметным источником витаминов A и C.
Отдельная "фишка" вкуса — корка пармезана. Она томится в бульоне и работает как натуральный усилитель умами, создавая эффект супа, который будто варился долго, хотя по времени укладывается примерно в 20 минут.
Чем он удобен в будни
Этот суп собирается быстро, потому что чечевицу не нужно замачивать: обычно ей хватает 15-20 минут, чтобы стать мягкой. По настроению он напоминает минестроне за счёт консервированных нарезанных помидоров, но в более компактной версии — без длинного списка ингредиентов. Ещё один плюс — всё готовится в одной кастрюле, а остатки хорошо переносят хранение и заморозку, что делает рецепт особенно удобным для meal prep.
Гибкие замены без потери смысла
Если корки пармезана нет, суп всё равно получится насыщенным, просто чуть менее "сырным" по аромату. В тексте приводят удачную альтернативу — корку Pecorino Romano. Кейл тоже не обязателен: его можно заменить шпинатом, если нужно срочно пристроить пакет зелени, или эскаролом — зимним салатом, который после тушения становится мягче и даёт более глубокий вкус.
Рецепт противовоспалительного чечевично-овощного супа
Что нужно
- Чечевица.
- Листовая зелень: тосканский кейл, шпинат или эскарол.
- Овощи для основы и консервированные нарезанные помидоры.
- Овощной бульон или вода.
- Корка пармезана или другого твёрдого сыра (по желанию).
- Соль и перец по вкусу.
Как приготовить
- В кастрюле доведите бульон до активного кипения и добавьте чечевицу с овощами и нарезанными помидорами.
- Если используете корку сыра, положите её на этом этапе и дайте супу спокойно томиться, пока чечевица не станет мягкой (обычно 15-20 минут).
- В самом конце вмешайте зелень: шпинату и кейлу достаточно пары минут, а эскаролу может понадобиться немного больше времени.
- Достаньте корку сыра, попробуйте суп и отрегулируйте соль и перец.
С таким супом легче пережить сезон, когда организму хочется тепла: он даёт ощущение домашней еды, при этом остаётся овощным и сбалансированным, а в морозилке всегда можно держать пару порций "на спасательный случай".
