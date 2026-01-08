Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аромат кофе в пасмурное утро
Марина Егорова Опубликована сегодня в 1:23

Привычный утренний напиток оказался не тем, чем кажется — внутри обнаружили редкие соединения

В обжаренном кофе нашли новые противодиабетические молекулы — Beverage Plant Research

В обжаренном кофе обнаружились свойства, которые раньше оставались в тени научных исследований. Новые данные указывают на наличие соединений, способных влиять на ферменты, связанные с контролем уровня сахара в крови. Это открытие усиливает интерес к кофе как к функциональному продукту с дополнительными возможностями для здоровья. Об этом сообщает издание Beverage Plant Research.

Кофе и скрытые механизмы влияния на обмен веществ

Функциональные продукты ценят не только за вкусовые качества, но и за способность поддерживать работу организма. Кофе давно рассматривается как источник антиоксидантов, а исследования последних лет связывают его регулярное употребление с пользой для печени и обмена веществ, включая снижение риска цирроза. При этом химический состав обжаренных зёрен остаётся крайне сложным, а многие активные молекулы присутствуют в микроскопических количествах.

Поэтому поиск веществ, способных влиять на уровень глюкозы, долгое время был затруднён. Традиционные методы анализа не позволяли быстро выделять нужные соединения из насыщенной кофейной матрицы.

Современные методы и стратегия поиска

Команда под руководством Минхуа Цю из Куньминского института ботаники Китайской академии наук применила многоэтапный аналитический подход, ориентированный на биологическую активность. Учёные сосредоточились на ферменте α-глюкозидазе, который участвует в расщеплении углеводов и влияет на резкие скачки сахара после еды.

Экстракт обжаренных зёрен Coffea arabica был разделён на несколько фракций, каждая из которых тестировалась на способность подавлять активность этого фермента. Параллельно использовались методы ядерно-магнитного резонанса и масс-спектрометрии, что позволило сопоставить химические сигналы с биологическим эффектом и быстро отсеять неактивные компоненты.

Новые соединения и их значение

В наиболее перспективных фракциях исследователи обнаружили три ранее неизвестных дитерпеновых эфира, получивших названия каффальдегиды A, B и C. Эти соединения отличались строением жирных кислотных цепей, что напрямую влияло на их активность. Все они показали способность ингибировать α-глюкозидазу на уровне, сопоставимом и даже превышающем действие акарбозы — препарата, применяемого при диабете 2-го типа.

Дополнительный анализ выявил ещё несколько родственных молекул, присутствующих в следовых количествах. Это подчёркивает, что обжаренный кофе содержит целый набор биологически значимых соединений, потенциал которых только начинает раскрываться.

Полученные данные дополняют представления о роли питания и образа жизни в контроле глюкозы, который, как показывают другие исследования, может быть эффективен на ранних стадиях диабета при комплексном подходе к уровню сахара.

В целом работа демонстрирует, что кофе может рассматриваться не только как бодрящий напиток, но и как основа для создания функциональных ингредиентов. Предложенная стратегия анализа открывает возможности для поиска новых биоактивных веществ и в других продуктах, а дальнейшие исследования будут направлены на оценку их безопасности и эффективности in vivo.

