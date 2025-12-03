Вакцины против старости снова в центре внимания — но попытка омоложения упирается в неприятную правду

Необъявленные "вакцины против старости" вновь оказываются в центре внимания — на фоне громких заявлений разработчиков контраст особенно заметен. Об этом сообщает Pravda.Ru, передавая оценку врача лабораторной диагностики и специалиста в организации здравоохранения Александра Карасева, который подчеркивает: ни одна технология пока не приблизилась к реальному обращению старения.

Новая волна обещаний

Интерес к теме долголетия поднимается регулярно, и нынешний всплеск связан с публикацией патентной заявки компании Immorta Bio из Майами. Разработчики представили терапию SenoVax, предполагая, что она обучает иммунную систему находить и уничтожать стареющие клетки — те самые, что накапливаются с возрастом и считаются одним из факторов хронических болезней. Подобные заявления уже звучали в эпоху обсуждения стволовых клеток и проекта "Геном человека", однако, как отмечает Карасев, от подлинного прорыва наука остается далеко.

По его словам, повышенное внимание к теме не означает реального технологического прогресса. И хотя новые разработки вызывают оживление на рынке биотеха, это чаще отражение инвестиционных ожиданий, чем доказанных достижений. Так происходило и в прошлые периоды, когда перспективные идеи быстро становились частью рыночной повестки.

Почему старение остаётся неразрешённой задачей

Специалист подчёркивает, что старение нельзя рассматривать как единый биологический процесс. Организм изменяется по множеству направлений одновременно: истощаются стволовые клетки, накапливаются мутации в ДНК, меняется работа митохондрий, нарушается микробиота, увеличивается воспалительный фон и жесткость тканей. Каждая из этих линий требует собственных подходов, так что единая универсальная терапия невозможна.

Карасев объясняет, что даже при стремлении лечить возраст-ассоциированные заболевания медицина упирается в сложность их механизмов. Он напоминает:

"Вся медицина и вся наука направлены на то, чтобы уменьшить проявления или вылечить так называемые возраст-ассоциированные заболевания. Эти заболевания, как правило, действительно связаны с повышением возраста, но у них есть достаточно сложный и комплексный механизм. И теперь мы понимаем, что и у старения, даже если его рассматривать как болезнь, которую можно лечить, присутствует достаточно много факторов", — отметил Карасев.

Требования доказательности и роль маркетинга

Даже самые перспективные разработки, по словам эксперта, не смогут продвинуться без масштабной проверочной работы. Он указывает, что действующие международные нормы требуют от исследователей убедительных данных о безопасности и эффективности.

"В настоящее время у нас действуют принципы хельсинской декларации, которые говорят, что необходимо установить безопасность, эффективность, возможно показать объяснимость действия, но самое главное — предстоят достаточно сложные дорогостоящие исследования. Без них ответить напрямую никак не получится. Пока это просто маркетинг, который привлекает внимание к этой компании", — подчеркнул эксперт.

На этом фоне заявления о возможном "прорыве" становятся частью инвестиционных стратегий. Нередко компании стремятся повысить свою капитализацию за счёт информационного эффекта, рассчитывая на интерес крупных фармпартнёров. Именно поэтому, считает специалист, громкие тезисы о победе над старением следует рассматривать прежде всего через экономическую призму.