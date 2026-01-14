Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:08

Еда включает обратный отсчёт старости: продукты, которые решают судьбу клеток без шума и симптомов

Питание влияет на скорость старения организма — Спаттини врач

Питание давно перестало быть просто вопросом вкуса или привычек — сегодня его всё чаще рассматривают как фактор, напрямую влияющий на скорость старения. Каждый приём пищи либо поддерживает процессы обновления в организме, либо постепенно усиливает износ систем. Всё больше исследований показывают: возраст определяется не только генетикой, но и повседневным образом жизни. Об этом сообщает La Cucina Italiana.

Почему питание влияет на биологический возраст

Современная наука указывает, что генетика объясняет лишь часть возрастных изменений, тогда как решающую роль играют питание и образ жизни. Рацион напрямую воздействует на воспалительные процессы, уровень окислительного стресса и работу митохондрий — ключевых элементов клеточного обмена.

"Питание модулирует процессы воспаления, окислительный стресс и функционирование митохондрий, которые играют решающую роль в старении", — объясняет врач-хирург и вице-президент Международной научной ассоциации долголетия Массимо Спаттини.

По словам специалиста, сбалансированная диета поддерживает работу печени, микробиоты и стабильность уровня сахара в крови. В то же время несбалансированное питание ускоряет укорочение теломер и со временем ухудшает общее состояние здоровья.

Что стоит есть для сохранения молодости

Антивозрастной рацион строится на простых и хорошо изученных продуктах. В него входят овощи ярких цветов, ягоды, рыба с высоким содержанием омега-3, качественные растительные жиры и достаточное количество белка. Особое место занимает авокадо, полезные свойства которого сохраняются дольше при правильном хранении и защите мякоти от окисления, например с помощью лимонного сока — об этом подробно рассказывается в материале про свежесть авокадо.

"Эти продукты содержат полифенолы, клетчатку и незаменимые жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и поддерживают митохондрии", — отмечает Массимо Спаттини.

Эксперт подчёркивает, что адекватное потребление белка помогает сохранить мышечную массу, напрямую связанную с качеством жизни и физической устойчивостью в зрелом возрасте.

Научный взгляд на антивозрастные продукты

В центре научного интереса сегодня — ягоды, зелёный чай, куркума, какао и крестоцветные овощи. Эти продукты богаты активными соединениями, которые поддерживают клеточную защиту. Немаловажную роль играют и углеводы с мягким воздействием на гликемию — например, цельнозерновые продукты, включая пасту, способствующую более стабильному уровню сахара в крови, о чём говорится в материале про цельнозерновую пасту.

"Эти соединения воздействуют на клеточные пути AMPK, сиртуины и NRF2, способствуя восстановлению клеток", — подчёркивает специалист.

Какие привычки ускоряют старение

Продукты с высоким содержанием простых сахаров, рафинированной муки, трансжиров и алкоголь усиливают воспаление и процессы гликирования.

"Чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов увеличивает окислительный стресс и метаболический риск", — говорит Массимо Спаттини.

Такая пища нарушает баланс микробиоты и повышает нагрузку на обменные системы организма.

Питание как часть стратегии долголетия

Антивозрастной подход выходит за рамки рациона. Эксперт рекомендует поддерживать гликемическую стабильность, соблюдать питьевой режим и делать ночной перерыв в еде не менее 12 часов для активации процессов клеточного обновления. Физическая активность, полноценный сон, управление стрессом и социальные связи дополняют картину здорового старения.

В результате питание становится не временной диетой, а устойчивой системой, поддерживающей энергию, ясность мышления и качество жизни на долгие годы.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.

