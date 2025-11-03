Чушь на все сто: Хопкинс разнёс модные диагнозы психиатров

Британский актер Энтони Хопкинс, дважды удостоенный премии "Оскар", в очередной раз показал, что даже в 87 лет он остается прямолинейным и честным с самим собой. В интервью изданию Sunday Times артист резко отреагировал на слова супруги, которая предположила, что у него может быть недиагностированное расстройство аутистического спектра.

"Не знаю, о чем она говорила. Я в это не верю", — заявил актер Энтони Хопкинс.

Хопкинс подчеркнул, что не видит в подобных диагнозах смысла и не считает себя особенным из-за особенностей характера. По его словам, он просто человек, внимательный к деталям и любящий порядок.

"Это не диагноз, это жизнь"

Актер с усмешкой добавил, что современные склонности объяснять любое проявление характера медицинским термином вызывают у него недоумение.

"Наверное, я циничен, потому что [для меня] это все чушь. Это ерунда. СДВГ, ОКР, синдром Аспергера, бла-бла-бла. Боже, это называется жизнь", — подчеркнул артист Энтони Хопкинс.

Хопкинс убежден, что за модой на психиатрические ярлыки общество часто забывает о простом факте: человеческая природа сложна и противоречива. Он описал себя как человека, в котором много "бородавок, грязи и безумия" — но именно это, по его мнению, и делает нас живыми.

Воспоминания о детстве и трудном характере

Актер признался, что не раз сталкивался с непониманием — как в семье, так и в профессиональной среде. В детстве он был замкнутым, плохо ладил со сверстниками, а родители считали его "безнадежным". Именно это стало для него внутренним стимулом. Хопкинс решил доказать, что способен добиться большего, чем от него ожидали.

В школьные годы будущий артист прослыл туповатым и вспыльчивым. Но, как он позже понял, именно этот темперамент помог ему стать тем, кто он есть. В нем много черт, доставшихся от отца — простого рабочего, который тоже был суров и прямолинеен.

"Сын своего отца"

Хопкинс не скрывает, что в молодости у него были проблемы с алкоголем, и он часто вел себя резковато. Он признает, что мог унаследовать не только характер, но и внутреннюю неуравновешенность.

Попытка обратиться к психотерапии оказалась для него провальной: беседы с врачом показались скучными и не приносящими результата.

"Я ни черта не сделал в своей жизни. Когда я оглядываюсь назад, реальность такова, что у меня за всю жизнь не было хорошей, приличной работы", — сказал актер Энтони Хопкинс.

Он объяснил, что чувствовал вину за свою профессию, считая актерство чем-то несерьезным по сравнению с физическим трудом. Хопкинс даже говорил, что никогда не работал по-настоящему, ведь актер "просто приходит, говорит реплики и уходит домой".

Взгляд на профессию

Несмотря на огромный успех, Хопкинс всегда сохранял иронию по отношению к себе и своему ремеслу. В одном из интервью он назвал себя "механиком", который просто хорошо выполняет свою задачу. Для него кино — не повод для самолюбования, а форма ремесла, где важно знать свои строчки и делать работу четко.

Такой подход, возможно, и объясняет его уникальную способность сохранять трезвость и ясность в индустрии, где многих захватывает культ славы.

Исторический контекст

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Уэльсе, в семье пекаря. Его путь к успеху был непростым: от маленького городка Порт-Толбот до Голливуда, где он стал одним из самых узнаваемых актеров своего поколения.

Он получил "Оскар" за роль Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" и повторил успех спустя почти 30 лет — за фильм "Отец". Между этими вехами — десятки выдающихся работ: "Человек-слон", "Легенды осени", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Два Папы" и многие другие.

Мифы и правда

Миф 1. Все гении обязательно страдают от психических расстройств.

Правда. Хопкинс своим примером показывает, что можно быть одержимым и необычным, не имея клинического диагноза.

Миф 2. Артисты лечатся работой на сцене.

Правда. Хопкинс считает, что сцена не лечит, а лишь помогает выразить то, что уже есть внутри.

Миф 3. С возрастом творческая энергия угасает.

Правда. Даже после 80 лет актер снимается в кино, пишет музыку и ведет активную жизнь.

А что если…

А что, если общество перестанет стремиться объяснить каждую особенность человека диагнозом? Возможно, мы научимся воспринимать странности как часть индивидуальности, а не как отклонение. Именно это послание, даже невольно, транслирует своим примером Энтони Хопкинс.

FAQ

Как Хопкинс относится к своей славе?

Он воспринимает успех спокойно и считает актерство просто профессией, а не миссией.

Почему он отказался от психотерапии?

Потому что не увидел в ней пользы для себя — разговоры показались скучными и неэффективными.

Что считает настоящей работой?

Физический труд — тот, что требует усилий и приносит ощутимую пользу.

Как ему удается оставаться востребованным?

Хопкинс всегда сохраняет интерес к жизни и не перестает учиться, что делает его роли живыми.

Почему он не считает себя гением?

Потому что, по его словам, просто делает свою работу как умеет — без пафоса и идеализации.