Антарктида содрогнулась: ледник исчез за два месяца, словно кто-то выдернул опору из-под континента

Масштабное исследование международной группы учёных выявило беспрецедентную скорость утраты ледового покрова в восточной части Антарктического полуострова. По данным работы, опубликованной в Nature Geoscience, ледник Хектория разрушался с такой стремительностью, какой ранее в современной истории наблюдений не фиксировалось. Всего за два месяца 2023 года фронт ледника отступил примерно на восемь километров, фактически потеряв почти половину своей площади. Учёные сравнили темпы этого процесса с завершающей фазой последнего ледникового периода, когда происходило глобальное и ускоренное таяние.

"Подобные темпы изменений практически не встречаются. Это продолжение процессов, начавшихся после распада шельфового ледника Ларсена в 2002 году", — отметил гляциолог Адриан Лакман.

Причины коллапса ледника

Главным фактором стремительного разрушения стала структура подстилающего ландшафта. Ледник находился на ровной ледяной равнине, представляющей собой участок коренной породы, расположенной ниже уровня моря. Такое основание создало условия, при которых массивы льда отделялись крупными блоками, ускоряя обрушение и усиливая нестабильность.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры — около 300 км² — стремительное исчезновение Хектории стало тревожным сигналом. Если аналогичные процессы начнутся на гораздо больших ледниках, последствия для уровня Мирового океана могут быть существенными.

Сравнение ледников с разным типом основания

Тип подледного рельефа Скорость разрушения Характер отступления Риск повышения уровня моря Ровная подводная равнина Очень высокая Блоковое отделение льда Максимальный Неровная скальная основа Средняя Медленное сползание Средний Глубокие впадины Низкая Долгое удержание массы Низкий Шельфовая плита Переменная Зависящая от трещиноватости Средний/высокий

HowTo: как учёные фиксируют катастрофическое отступление ледников

Устанавливают спутниковый мониторинг для измерения площади и толщины льда. Используют сейсмические датчики для фиксации "ледниковых землетрясений". Создают карты подледного рельефа с помощью радарных измерений. Сравнивают данные разных лет и сезонов, выявляя ускорение изменений. Оценивают влияние утраченной массы на уровень мирового океана. Вносят результаты в климатические модели для оценки рисков. Проверяют данные через независимые системы наблюдений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать небольшие ледники незначимыми.

Последствие: недооценка вклада в повышение уровня моря.

Альтернатива: учитывать суммарный эффект даже малых ледников. Ошибка: полагать, что разрушение связано только с температурой воздуха.

Последствие: неверные прогнозы развития ситуации.

Альтернатира: учитывать рельеф морского дна и подлёдные процессы. Ошибка: игнорировать сейсмическую активность ледников.

Последствие: пропущенные фазы быстрого разрушения.

Альтернатива: регулярный мониторинг ледниковых толчков.

А что если…

Что если подобные процессы начнутся на крупнейших ледниках Антарктики? Тогда повышение уровня океана может ускориться гораздо сильнее, чем предсказывают текущие климатические модели.

Что если механизм разрушения связан не только с ландшафтом, но и с изменением океанских течений? Это откроет новый слой проблем в моделировании климата.

Что если "ледниковые землетрясения" могут использоваться как ранние сигналы нестабильности ледовых массивов? Тогда станет возможным прогнозировать катастрофы заранее.

Что показали сейсмические данные

Сейсмодатчики фиксировали резкие движения льда — ледниковые землетрясения. Они подтвердили, что большая часть массы оставалась на твёрдом основании даже в момент разрушения. Это означает: потерянный лёд напрямую увеличивал объём воды в океане, а не превращался в плавающие айсберги, которые не влияют на уровень.

Плюсы и минусы современных методов мониторинга

Метод Плюсы Минусы Спутниковая съёмка Высокая точность, большой охват Зависимость от погоды и облачности Сейсмический мониторинг Фиксирует процессы внутри ледника Требует установки оборудования Радарные измерения Видят подлёдный рельеф Высокая стоимость Моделирование Прогнозы на десятилетия вперёд Зависит от исходных данных

FAQ

Сколько времени занимает разрушение подобных ледников?

Столетия при естественных условиях, однако Хектория разрушилась за месяцы — что крайне необычно.

Почему важно исследовать даже маленькие ледники?

Они могут быть индикаторами больших изменений, а также дают вклад в уровень океана.

Возможно ли восстановление ледника?

Нет, утрата крупных массивов необратима в масштабах человеческой жизни.

Мифы и правда

Миф: ледники тают только из-за температуры воздуха.

Правда: подтаивание снизу океанскими водами играет огромную роль. Миф: маленькие ледники не влияют на климат.

Правда: суммарный вклад таких ледников значителен. Миф: ледниковые землетрясения — редкость.

Правда: они обычны для быстро разрушающихся ледяных массивов.

Исторический контекст

Коллапс Ларсена B в 2002 году стал поворотной точкой для многих ледников региона. Темпы отступления Антарктических ледников начали резко ускоряться в начале XXI века. Последний ледниковый период закончился под воздействием схожих механизмов быстрого таяния.

Три интересных факта