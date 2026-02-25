Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:08

Ледяной щит трещит по швам: Антарктида теряет вечную мерзлоту и начинает пахнуть сырой землёй

Антарктический полуостров этой зимой напоминает не ледяную крепость, а хрупкий витраж, по которому пошли глубокие трещины. В воздухе, где раньше царил лишь колючий мороз, всё чаще пахнет сырой землёй и дождём — аномалия для этих широт. Учёные, работающие на полевых станциях, фиксируют, как огромные куски шельфовых ледников, веками сдерживавшие натиск материкового льда, с гулким стоном сползают в тёмные полярные воды. Это не просто сезонные изменения, это системный сбой биохимического и физического баланса самого холодного континента планеты.

"Мы стоим на пороге бифуркации. Если рассматривать Антарктиду как гигантский тепловой щит планеты, то сегодня в этом щите образовались критические трещины. При превышении порога потепления в 2 °C процессы таяния станут самоподдерживающимися: чем меньше льда отражает солнечный свет, тем сильнее прогревается океан, что в свою очередь ускоряет разрушение оставшихся ледников. Это классическая петля положительной обратной связи, остановить которую человечество будет не в силах".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Science, рисует два радикально отличающихся сценария будущего. Согласно первому, Антарктида сохранит свой статус-кво при условии жесткого контроля выбросов. Второй же предрекает коллапс крупнейших шельфовых ледников, таких как Ларсен и Уилкинс, что неминуемо приведет к катастрофическому подъёму уровня Мирового океана.

Необратимая точка: физика коллапса

Антарктический полуостров — это своего рода "канарейка в угольной шахте". Его протяженность в 800 миль делает регион максимально уязвимым для тёплых воздушных масс. С середины XX века температура здесь подскочила на 3 °C, что значительно выше среднемировых показателей. Физика процесса проста: ледяные шельфы работают как пробки в бутылке шампанского. Как только "пробка" разрушается под воздействием плюсовых температур и дождей, материковые ледники устремляются в океан со скоростью, которую невозможно затормозить.

При пессимистичном сценарии SSP5-8.5 количество дней с температурой выше нуля может вырасти до 48 в год. Это означает, что древние морские ландшафты, привыкшие к стабильности, превратятся в зоны активного эрозионного распада. Вместо привычного снега на обледенелые плато будут обрушиваться "атмосферные реки" — потоки влаги, буквально выжигающие лед сверху.

Подводный фронт: как океан точит лед изнутри

Самая большая опасность скрыта под поверхностью воды. Тёплые глубинные течения подбираются к "линии налегания" ледников — месту, где лед касается грунта. Это подводное таяние крайне коварно, так как его невозможно зафиксировать обычными визуальными методами наблюдения. Повышение температуры океана на 1,6 °C может спровоцировать опреснение океана в планетарном масштабе, что нарушит глобальную конвейерную ленту течений.

"Проблема Антарктиды — это не только тающий лед, это изменение химического состава воды. Приток пресной воды от тающих шельфов меняет плотность океанических слоев. Это может привести к тому, что привычные нам системы, такие как Гольфстрим, начнут давать сбои. Мы анализируем данные со спутников и глубоководных буев: скорость отступления ледниковой кромки сейчас беспрецедентна для последнего голоцена".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Биологический сдвиг: от криля до инвазивных видов

Биоценоз Антарктики держится на криле. Эти крошечные ракообразные — фундамент, на котором стоят популяции синих китов и пингвинов. Смещение зон обитания криля на юг из-за потепления воды вынуждает хищников менять свои привычки, к чему они эволюционно не готовы. Параллельно с этим, биологические взаимодействия в регионе становятся более агрессивными: на освободившиеся ото льда участки земли претендуют инвазивные растения и насекомые, занесённые туристами и учёными.

Исследователи подчеркивают, что будущее континента не предопределено жестко. Выбор между "узнаваемой Антарктидой" и "зоной экологического бедствия" зависит от антропогенного воздействия в ближайшие два десятилетия. Инвестиции в высокие технологии мониторинга и сокращение углеродного следа — это не просто экологический лозунг, а вопрос физического выживания прибрежных мегаполисов по всему миру.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Насколько поднимется уровень моря? При худшем сценарии таяние только одного полуострова добавит 7,5 мм к 2100 году и более 11 см к 2300 году. Вкупе с остальной Антарктидой счет идет на метры.

Можно ли остановить процесс? Ученые считают, что удержание потепления в рамках 1,5-1,8 °C позволит купировать самые разрушительные последствия и сохранить структуру ледяных щитов.

Как таяние влияет на климат Европы? Нарушение солености воды в Южном океане может эхом отозваться в Атлантике, замедляя течения, приносящие тепло в северные широты.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

