Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ледяной обрыв
Ледяной обрыв
© Pravda.ru by вава is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 18:14

Тайное послание из ледяного плена: старый гравий под ледником Крари пугает своей точностью

В разгар антарктийского лета, когда температура едва поднимается выше минус двадцати, а ветер несет снежную пыль, способную сбить с ног даже в термокостюме за тысячу долларов, команда ученых из проекта SWAIS2C преодолела 523 метра спрессованного льда. Этот ледяной монолит, накопленный за тысячелетия, скрывал под собой керн осадков — настоящую капсулу времени длиной 228 метров, охватывающую 23 миллиона лет климатической истории Западной Антарктиды. Проблема не только в суровости места: шельфовый ледник Крари, удаленный и нестабильный, таит угрозу для глобальных прогнозов уровня моря.

Извлеченные слои — от ила до гравия — фиксируют эпохи, когда ледниковый щит отступал под действием теплых океанических потоков, подобно тому как гравитационное поле черной дыры уступает напору аккреционного диска. Эти данные, опубликованные в Scientific Drilling, позволяют моделировать будущее: если температура вырастет на 2°C, щит может ускорить таяние, добавив метры к океанским уровням.

"Этот осадочный архив — как сейсмограмма мантийных конвекций, где каждый слой гравия рассказывает о ритме отступлений ледника Росса в теплые интервалы, превышавшие доиндустриальный уровень на 2°C. Мы видим не хаос, а предсказуемую динамику, ключ к калибровке моделей таяния".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Скрытый архив подо льдом

Керн из шельфового ледника Крари — это не просто порода, а ламинированный нарратив миллионов лет. Слои ила чередуются с гравием, отражая циклы, где ледник то давил океанское дно, то отступал, открывая путь морским осадкам. Представьте: эти отложения действуют как стратиграфический осциллограф, фиксирующий колебания ледового щита под влиянием теплых течений, аналогично турбулентным потокам в атмосфере сверхновой.

Фрагменты раковин и морских организмов в керне указывают на эпохи открытого океана под нынешним льдом. Это рациональный фильтр: прежде чем фантазировать о катастрофах, ученые исключают локальные аномалии, подтверждая глобальные сдвиги.

Следы древних отступлений

Разнообразие осадков поражает: подледниковые субстраты соседствуют с пелагическими илами, типичными для шельфовых зон. Это свидетельствует о полных циклах разрушения ледника Росса — от стабильного щита до айсбергогенерирующего барьера. Как отмечает Молли Паттерсон, такие находки переопределяют хронологию: отступления синхронизированы с миоценовыми потеплениями.

"Осадки керна — зеркало будущих сценариев: если щит потеряет устойчивость, как в миоцене, уровень моря подскочит на метры. Это не спекуляция, а проекция на основе стратиграфии, где каждый гравийный пик сигнализирует о тепловом импульсе".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Проекция в будущее драматична: через десятилетия эти данные взломают неопределенность моделей IPCC, предсказывая таяние быстрее, чем ледяной щит плыл к границе. Антарктида, подобно ледяному щиту, трещащему по швам, теряет броню.

Инженерный триумф в полярной бездне

Пробурить 523 метра горячим буром, опустить 1300-метровую колонну — подвиг в зоне, где предыдущие миссии ломались на логистике. Сегменты керна по 3 метра извлекались вручную, регистрируясь в реальном времени. Это инженерная симфония: буровая система, протестированная в экстремальных вихрях, открывает путь к новым скважинам.

Международная команда из 10 стран превратила неудачи в триумф, подобно разгону частиц в коллайдере, где каждый импульс усиливает сигнал. Теперь SWAIS2C масштабируется, интегрируя данные с щит планеты, пробитый насквозь.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что именно нашли в керне? 228 метров осадков с 23 млн лет истории, включая раковины и гравий — маркеры океанических фаз.
  • Как это влияет на уровень моря? Показывает быстрые отступления при +2°C, усиливая прогнозы таяния.
  • Почему бурение так сложно? 523 м льда в удаленной зоне требуют горячего бура и 1300-м колонны.
  • Что дальше для SWAIS2C? Новые скважины для полной стратиграфии щита.
Проверено экспертом: научные открытия, климатическая стратиграфия Алексей Кузнецов и Наталья Орлова

Читайте также

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Звёздные войны на орбите: растущее количество спутников нам приносит не только удобство, но и угрозы сегодня в 16:10

Стремительный рост числа спутников на орбите оборачивается неожиданной угрозой для земной атмосферы, превращая верхние слои неба в зону накопления частиц.

Читать полностью » Космический эвакуатор на низком старте: Европа готовит роботов для спасения мертвых спутников сегодня в 14:08

На орбите Земли готовятся развернуть масштабную сеть сервисных станций, где автономные роботы будут возвращать к жизни аппараты стоимостью в сотни миллионов евро.

Читать полностью » Космические пустоты как будто оживают: данные о тёмной энергии меняют представления о Вселенной сегодня в 12:04

Свежие открытия астрономов о космических пустотах раскрывают тайну тёмной энергии, меняя представления о Вселенной.

Читать полностью » Грядки на Красной планете уже не миф: обычные отходы превращают мертвый марсианский песок в почву сегодня в 10:02

Ученые нашли способ превратить бесплодный марсианский песок в питательный грунт, используя лишь то, что колонисты привыкли считать бесполезным мусором.

Читать полностью » Челюсти вывернуты наизнанку: находка в древнем русле реки раскрыла тайну аномального хищника вчера в 22:27

В пересохшем русле реки обнаружили останки существа, чей облик противоречит законам анатомии и заставляет пересмотреть историю развития жизни на суперконтиненте.

Читать полностью » Лотерея для человечества: шкала вулканической мощи определяет судьбу целых регионов вчера в 20:51

В недрах планеты скрыта энергия, способная остановить глобальное потепление или вызвать суровую зиму, пока тектонические плиты продолжают свою вечную работу.

Читать полностью » Код вечности на хрупкой броне: древняя геометрия на скорлупе меняет взгляд на разум предков вчера в 18:48

В пыльных пещерах Дипклуфа найдены фрагменты сосудов, чьи узоры подчинены строгим математическим правилам и раскрывают тайны мышления людей эпохи палеолита.

Читать полностью » Детектив длиной в тысячи лет: археологи восстановили быт народа, который научил мир торговать вчера в 14:40

В турецкой пыли скрывается город, подаривший миру золото и монеты, но сегодня его уникальное наследие столкнулось с неожиданной угрозой и жаждой наживы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сердце молчит — а внутри шторм: привычная проверка в покое часто пропускает опасные сбои
Недвижимость
Рынок недвижимости живет в ритме деловых сезонов: активность покупателей подчиняется скрытым циклам
Красота и здоровье
Кризис как стартовая площадка: как переоценка жизни помогает нам тонко ощущать себя
Недвижимость
Покрытие керамики хрупко как стекло: влага в порах провоцирует деградацию при каждом новом нагреве
Красота и здоровье
Тело объявило тихий бойкот: состояние после пробуждения выдаёт скрытые проблемы с щитовидкой
Недвижимость
Чужой угол становится своим: покупка доли в квартире превратилась в сложный квест для заемщика
Туризм
Ловкость игры с бюджетом: как Таиланд в марте предлагает самые необычные маршруты для экономии
Красота и здоровье
Сладость без расплаты за удовольствие: новый продукт заменяет сахар без вреда для сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet