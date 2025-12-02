Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Антарктида
Антарктида
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 18:58

Лёд трещит под ногами планеты: потепление Антарктиды запускает скрытый поток углеродного оружия

Таяние ледников Антарктиды обнажает породы с высоким содержанием железа — NC

Антарктида кажется местом, где время будто заморожено: ледяные плато уходят за горизонт, ветры режут лицо, а океан вокруг континента никогда не бывает спокойным. Но именно в такой суровой, почти неизменной обстановке происходят процессы, которые остаются незаметными для человеческого глаза, хотя их влияние на климатическую систему огромно. Под толстым слоем льда скрывается механизм, способный влиять на количество углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщает Nature Communications.

Как таяние льда открывает новые участки суши

Изменение климата ускоряет отступление ледяных щитов Антарктиды. Когда лёд тает, на поверхности начинают появляться нунатаки — вершины гор, которые раньше были скрыты под ледяными толщами. Поначалу они выглядят как небольшие каменистые участки, теряющиеся среди бескрайних ледяных массивов, но их влияние гораздо больше, чем может показаться.

Когда поверхность освобождается от льда, породы сталкиваются с ветром, солнечным светом и перепадами температуры. Эти условия запускают процесс выветривания, в ходе которого образуются отложения, насыщенные питательными веществами. Такие отложения частично попадают в систему ледников и айсбергов, которые со временем перемещают их в океан.

Исследовательская команда работала в горах Сёр-Рондане — одном из регионов, где эти процессы выражены особенно отчётливо. Сравнение местных пород с образцами из других районов Антарктиды показало существенные различия, которые могут повлиять на понимание глобальных климатических процессов.

Почему выветренные породы оказываются богаты железом

Анализ образцов показал, что породы, подвергшиеся выветриванию над уровнем льда, содержат железа в десять раз больше, чем аналогичный материал из других частей Антарктиды. Это означает, что оттаивающие участки суши становятся источником дополнительных питательных веществ, которые в итоге попадают в Южный океан.

Ледники собирают частицы таких пород и транспортируют их к побережью, где железо становится ценным ресурсом для фитопланктона. Эти микроскопические организмы играют важную роль в улавливании углекислого газа, поскольку используют CO₂ в процессе фотосинтеза.

Команда обнаружила, что отложения нунатаков содержат в три раза больше извлекаемого железа, чем материал, который уже переносится ледниками. Некоторые образцы даже были покрыты слоем ржавчины, что наглядно демонстрирует насыщенность кислородом и минералами, необходимыми для дальнейшего выветривания и образования новых частиц.

"Наши результаты показывают, что обнажённые коренные породы в Антарктиде действуют как железная фабрика", — сказала доктор Кейт Уинтер, доцент Школы географии и естественных наук Нортумбрийского университета.

Уинтер пояснила, что летом тёмные породы способны нагреваться на солнце до температуры выше 20 °C, даже если воздух остаётся холодным. Эти колебания усиливают разрушение минералов, а значит, повышают доступность железа для океана.

Как железо способствует росту фитопланктона

Фотоснимки со спутников показывают, что возле ледниковых выходов в Южный океан регулярно наблюдается цветение фитопланктона. Это происходит как раз благодаря богатству питательных веществ, поступающих вместе с талыми водами и ледовыми массами. Железо является одним из ключевых элементов, ограничивающих продуктивность фитопланктона, поэтому его поступление способно ускорить процессы поглощения углекислого газа.

Фитопланктон — это основа океанической экосистемы и важный участник глобального углеродного цикла. Чем больше его массовое цветение, тем больше CO₂ связывается в биологические структуры и оседает в глубоководных слоях. Этот процесс уже давно помогает поддерживать баланс углерода, и обогащение железом способно усиливать его действие.

Потенциальное влияние на углеродный баланс

По словам Уинтер, исследование показывает, что отложения, появляющиеся на обнажённых участках Антарктического континента, могут способствовать увеличению поглощения углекислого газа океаном.

"Благодаря нашему исследованию мы теперь знаем, что отложения на Антарктическом континенте могут способствовать поглощению атмосферного углекислого газа океаном", — сказала доктор.

Учёные отмечают, что эффект локален и связан лишь с одной ледниковой системой, изученной в эксперименте. Однако вопрос о том, какой в совокупности вклад дают многие небольшие ледники, остаётся открытым. Если несколько таких зон будут обнажаться одновременно, объём поступающего железа в океан может увеличиться.

Доктор Уинтер подчеркнула важность точного понимания того, насколько эффективно такие природные механизмы могут сокращать количество углерода в атмосфере. Сложность заключается в том, что процессы протекают крайне медленно и сильно зависят от скорости движения ледников.

Путешествие минералов: почему железо движется так долго

В ледниковых системах время воспринимается иначе. Даже если в горах образуются питательные вещества, их путь к океану занимает тысячелетия. Ледники движутся медленно, поэтому частицы железа могут преодолевать расстояние до побережья от 10 000 до 100 000 лет.

Доктор Сиан Хенли, морской биолог из Университета Эдинбурга, объяснила, что современные осадки дают лишь мгновенный снимок того, что происходит. Но анализ морского дна показывает, что богатые железом отложения поступали в океан на протяжении тысячелетий.

"Хотя осадочным породам, которые мы сегодня изучаем в горах, потребуется много времени, чтобы добраться до океана, исследования морского дна показывают, что богатые железом осадочные породы доставлялись к побережью на протяжении тысячелетий", — сказал доктор Хенли.

"Таким образом, процессы, которые мы наблюдаем сегодня, дают нам представление о том, какие изменения мы можем ожидать в будущем, по мере таяния ледников и обнажения горных поверхностей в Антарктиде", — добавил Хенли.

Эти данные помогают понять, как природные механизмы взаимодействуют с глобальными климатическими изменениями. Даже если скорость низкая, направление остаётся важным: обнажение новых пород будет продолжать усиливать образование железосодержащих соединений.

Сравнение природных механизмов поглощения углерода

Научное сообщество рассматривает несколько природных процессов, которые уменьшают количество углекислого газа в атмосфере. Каждый работает по-своему и проявляет различную эффективность.

Эффективность выветривания пород:

  • действует на тысячелетних масштабах;

  • обеспечивает постепенное поступление железа;

  • запускается при таянии льда и повышении температуры.

Биологическое поглощение фитопланктоном:

  • происходит быстро, в течение сезонов;

  • зависит от доступности света и питательных веществ;

  • усиливается при поступлении железа.

Океаническое перемешивание:

  • транспортирует углерод в глубокие слои;

  • замедляет возврат CO₂ в атмосферу;

  • зависит от циркуляции и температурных градиентов.

Разные механизмы работают вместе, создавая сложную, взаимосвязанную систему, в которой даже малые изменения могут иметь заметный эффект.

Плюсы и минусы усиленного поступления железа в океан

Поступление железа может оказать позитивное влияние, но важно учитывать ограничения.

Потенциальные преимущества:

  • стимулирует рост фитопланктона;

  • способствует улавливанию большего количества CO₂;

  • укрепляет базовые звенья пищевой цепи океана;

  • помогает понять естественные климатические циклы.

Ограничения:

  • действие растянуто на тысячелетия;

  • не компенсирует антропогенные выбросы;

  • зависит от медленного движения ледников;

  • локализовано в отдельных регионах Антарктиды.

Эти особенности подчёркивают, что природные процессы важны, но не заменяют необходимость сокращать выбросы.

Популярные вопросы о влиянии Антарктиды на климат

Ускоряет ли таяние льда поглощение углекислого газа океаном?

Да, поскольку обнажаются породы, богатые железом, а это питательное вещество усиливает рост фитопланктона, который потребляет CO₂.

Может ли этот процесс компенсировать выбросы человека?

Нет, природные циклы действуют слишком медленно. Они помогают, но не заменяют необходимость сокращения антропогенных выбросов.

Почему железо настолько важно для океанических экосистем?

Железо — ключевой элемент, ограничивающий продуктивность фитопланктона. Без него фотосинтез и поглощение CO₂ значительно замедляются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи подняли бронзовую пушку и монеты с затонувшего галеона Сан-Хосе – ArchaeologyMag сегодня в 8:08
Подводная охота на артефакты: бронзовая пушка и фарфор, рассказывающие историю галеона

Артефакты с галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году, раскрывают новые подробности трагедии и дают уникальную информацию о морской истории XVIII века, торговых путях и технологии того времени.

Читать полностью » Исследование останков дикой кошки из пещеры Гленкурран подтверждает её присутствие в Ирландии в неолите сегодня в 8:08
Секреты древнего острова: как дикая кошка, оставшаяся в тени истории, вновь захватывает внимание ученых

Новое открытие в Ирландии подтверждает существование диких кошек на острове 5500 лет назад, переписывая историю фауны страны и давая важные археологические доказательства.

Читать полностью » Новые данные подтверждают: долгосрочные засухи стали причиной упадка цивилизации долины Инда сегодня в 8:08
В поисках исчезнувших городов: как климатические катастрофы разрушили цивилизацию, которая могла бы изменить мир

Новые исследования подтверждают, что длительные засухи стали ключевым фактором упадка одной из древнейших цивилизаций мира — цивилизации долины Инда.

Читать полностью » Поселение Межирич: археологи нашли доказательства использования костей мамонтов для строительства жилищ сегодня в 8:08
Когда мамонты стали строительным материалом: как кости животных помогали людям выжить в ледниковый период

Археологическое исследование в Межириче подтвердило, что охотники ледникового периода строили жилища из костей мамонтов. Новая хронология раскрывает точные даты постройки этих уникальных сооружений.

Читать полностью » Длительные засухи стали причиной упадка Индской цивилизации — CEE сегодня в 7:23
Империя, равная Египту, растворилась во времени: климатическая ловушка годами стягивала её петлю

Многолетние засухи могли стать ключевым фактором постепенного упадка Индской цивилизации, изменив маршруты поселений и подорвав устойчивость древнего общества.

Читать полностью » В России создают передвижной комплекс для наблюдения за космическими объектами – Анатолий Каляев сегодня в 5:41
Телескоп в багажнике: как российская мобильная система изменит исследование атмосферы по всей стране

В России планируют создать передвижную версию комплекса для наблюдения за космосом, которая будет учитывать изменения атмосферы в разных регионах страны.

Читать полностью » Вручение первых премий в области медицинской науки пройдет 2 декабря – пресс-служба сегодня в 5:41
Лауреаты в области медицины и науки: как эти премии создадут новую волну инновационных открытий

Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства в области науки и медицины. В этом году впервые присуждается премия в медицине.

Читать полностью » В Москве состоится XII Конгресс по интеграции науки и бизнеса в 2025 году – оргкомитет сегодня в 5:41
Три кита России: как наука, бизнес и культура спасут экономику в 2025 году

XII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" станет важной платформой для обсуждения новых путей развития экономики России через синергию науки, бизнеса и культуры.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД усилила контроль за зимними нарушениями на дорогах — Auto.ru
Красота и здоровье
RMS Beauty обновила формулу luminizer — визажист Роуз Мари Свифт
Дом
Сифон задерживает волосы и формирует пробку в изгибе — сантехники
Садоводство
Падение влажности снижает тургор листьев сансевиерии — цветоводы
Питомцы
Уличные кошки переносят паразитов на шерсти — ветеринары
Наука
Под Африкой зафиксировано движение земной коры — The Indian Express
Спорт и фитнес
Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи
Туризм
Мекка и Медина будут открыты для российских туристов без визовых формальностей — MIR24.TV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet