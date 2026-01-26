Размножение пингвинов пошло наперегонки с климатом: Антарктида столкнулась с беспрецедентным сдвигом

Изменения климата в Антарктиде всё заметнее отражаются на жизни дикой природы. Учёные фиксируют сдвиги в природных циклах, которые ещё недавно считались устойчивыми. Одним из самых наглядных сигналов стали изменения сроков размножения пингвинов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Animal Ecology (JAE).

Раннее размножение как ответ на потепление

Международная группа исследователей пришла к выводу, что пингвины в Антарктиде начинают размножаться раньше обычного на фоне устойчивого роста температур. Сокращение площади морского льда меняет доступность кормовой базы и расширяет участки, пригодные для гнездования. Подобные сдвиги уже наблюдаются и у других представителей фауны, где адаптация к изменениям климата становится фактором выживания.

Учёные ожидали постепенных изменений, однако реальные темпы оказались значительно выше прогнозов. Поведенческие сдвиги фиксируются на протяжении последнего десятилетия и затрагивают сразу несколько видов пингвинов, что указывает на системный характер происходящего.

"Масштабы настолько велики, что пингвины в большинстве регионов размножаются раньше, чем когда-либо за всю историю наблюдений", — сказал учёный Игнасио Хуарес Мартинес из Оксфордского университета.

Данные многолетних наблюдений

В рамках исследования специалисты анализировали поведение папуанских, антарктических и субантарктических пингвинов в период с 2012 по 2022 год. Для этого использовались десятки камер замедленной съёмки, установленных в колониях по всему континенту. Такой метод позволил точно определить сроки откладки яиц и начало гнездового сезона.

Самые заметные изменения выявлены у папуанских пингвинов. За десять лет их сезон размножения сдвинулся в среднем на 13 дней, а в отдельных колониях — почти на 24 дня. По оценке авторов работы, это самый быстрый зафиксированный сдвиг сроков размножения среди птиц и, возможно, среди всех позвоночных животных. У пингвинов Адели и антарктических пингвинов сдвиг составил около 10 дней, что также считается значительным.

Конкуренция между видами и риски для экосистем

Антарктида остаётся одним из самых быстро нагревающихся регионов планеты. По данным европейской климатической службы Copernicus, в прошлом году среднегодовая температура на континенте достигла рекордных значений. Эти изменения по-разному влияют на виды, нарушая привычный баланс и усиливая конкуренцию за ресурсы.

Папуанские пингвины, лучше приспособленные к более мягкому климату и разнообразному рациону, получают конкурентное преимущество. Более раннее начало размножения позволяет им занимать гнездовые участки, которые ранее использовались другими видами, что перекликается с тем, как ключевые виды формируют экосистемы.

"Мы уже видели, как папуанские пингвины занимают гнёзда, которые раньше были заняты субантарктическими или антарктическими пингвинами", — отметил Мартинес.

В то же время антарктические пингвины и пингвины Адели сильнее зависят от криля и устойчивых ледовых условий. Сокращение морского льда и смещение сезонов осложняют доступ к пище и уже отражаются на численности их популяций.

Почему эти изменения важны в глобальном масштабе

Пингвинов традиционно рассматривают как индикаторов изменения климата. Их реакция на потепление позволяет судить о состоянии морских экосистем и прогнозировать возможные последствия для других видов, связанных с антарктическими водами.

"Поскольку пингвины считаются "индикаторами изменения климата", результаты этого исследования имеют значение для видов по всей планете", — заявила соавтор исследования из Оксфордского университета Фиона Джонс.

Авторы подчёркивают, что пока рано делать окончательные выводы о долгосрочных последствиях. В настоящее время учёные изучают, как раннее размножение влияет на выживаемость птенцов и успешность гнездования. Эти данные помогут понять, становится ли наблюдаемая адаптация устойчивым преимуществом или несёт дополнительные риски для антарктических экосистем.