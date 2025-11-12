Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рыбы в океане
Рыбы в океане
© Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:09

Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови

Жизнь в Антарктиде — это постоянная борьба с холодом, дефицитом света и суровыми условиями. Тем не менее, даже здесь природа находит способ удивлять. Учёные открыли множество экстремофилов — организмов, способных выживать там, где казалось бы, нет шансов на жизнь. И один из самых поразительных примеров — антарктическая ледяная рыба, которая живёт при температурах ниже нуля и буквально бросает вызов законам биологии.

Почему вода не замерзает ниже нуля

Вода превращается в лёд, когда молекулы замедляются и формируют кристаллическую решётку. При нормальных условиях это происходит при 0 °C, однако этот порог не всегда фиксирован. Явление, известное как понижение точки замерзания, объясняет, почему морская вода остаётся жидкой при -1,8 °C и почему мороженое не становится камнем даже в морозилке.

Когда в воду добавляют соли, спирт или другие вещества, они мешают молекулам воды соединяться в прочную структуру льда. Поэтому солёная вода дольше остаётся жидкой, а лёд, который всё же образуется, постепенно становится плотнее и опускается вниз, охлаждая нижние слои океана.

Морская среда и лёд: как это работает

Лёд в Антарктиде формируется не мгновенно. Сначала охлаждается поверхностный слой, затем кристаллы льда нарастают и образуют шельфовые ледники — огромные пластины, питающие экосистему Южного океана. Для белых медведей и морских животных это жизненно важная среда, но под толщей льда скрываются свои тайны — и одна из них связана с загадочной ледяной рыбой.

Ледяные рыбы: уникальные экстремофилы

Под шельфовым ледником Фильхнера, в море Уэдделла, учёные обнаружили крупнейшую в мире колонию нерестящихся рыб — около 60 миллионов особей. Эти существа живут в воде с температурой около -2 °C, где любая другая рыба погибла бы мгновенно.

"Если разрезать ледяную рыбу, её кровь бесцветна, потому что она избавилась от эритроцитов. А причина, по которой они избавились от эритроцитов, заключается в том, что низкие температуры делают их кровь слишком вязкой", — сказал биолог и писатель Шон Б. Кэрролл.

Чтобы не замёрзнуть, ледяные рыбы вырабатывают антифризные белки (АФП). Эти молекулы связываются с микрокристаллами льда и предотвращают их рост, не позволяя телу замерзнуть изнутри. Благодаря этому механизму рыба способна выживать там, где обычная кровь превратилась бы в лёд.

Как устроена их кровь

Ледяные рыбы — единственные известные позвоночные, у которых полностью отсутствует гемоглобин. У человека он переносит кислород, а у этих рыб его функции частично заменяет растворённый в воде кислород. Из-за этого их кровь содержит примерно в 10 раз меньше кислорода, чем у обычных рыб. Чтобы компенсировать дефицит, их сердце перекачивает огромные объёмы крови, что требует больших энергетических затрат.

Таблица сравнения: обычная рыба vs ледяная рыба

Параметр Обычная рыба Ледяная рыба
Цвет крови Красный (есть гемоглобин) Бесцветный (гемоглобин отсутствует)
Уровень кислорода в крови Высокий В 10 раз ниже
Защита от замерзания Отсутствует Антифризные белки (АФП)
Вязкость крови Нормальная Повышенная, компенсируется отсутствием эритроцитов
Температура обитания 5-25 °C -2-0 °C
Энергозатраты Средние Очень высокие

Как рыбы приспособились к жизни на краю

Эти удивительные создания используют каждый шанс на выживание. Они заселяют глубокие подлёдные акватории, где сохраняется постоянная температура, а высокая концентрация кислорода в воде компенсирует недостаток гемоглобина. Их огромные колонии подо льдом — доказательство того, что жизнь может процветать даже в самых экстремальных условиях.

"Если разрезать практически любую знакомую рыбу, можно увидеть красную кровь, потому что она есть у животных с позвоночником, и она есть у них уже почти 500 миллионов лет на этой планете", — добавил Шон Б. Кэрролл.

Эволюция "отфильтровала" всё лишнее: вместо универсальных решений — узкоспециализированные механизмы, позволяющие выживать при невозможных температурах.

Интересные факты о ледяных рыбах

  1. Некоторые виды ледяных рыб способны регулировать плотность своей крови, чтобы не замерзать даже при -2,5 °C.

  2. Их сердце может быть в несколько раз больше, чем у рыб схожего размера.

  3. Учёные считают, что антифризные белки ледяных рыб могут помочь в разработке технологий криоконсервации органов.

А что если…

Если подобные организмы способны существовать в солёных антарктических глубинах, возможно, жизнь есть и на других планетах — например, под ледяной корой Европы, спутника Юпитера. Ведь если на Земле можно жить при минусовых температурах, то и космос может оказаться не таким уж безжизненным.

