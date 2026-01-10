Подо льдом Антарктиды нашли странные структуры — после этого исследовательская миссия исчезла

Подо льдом Антарктиды скрываются процессы, которые долгое время оставались вне поля зрения науки. Недавняя экспедиция позволила заглянуть в эти недоступные зоны и обнаружить структуры, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы. Однако исследование обернулось неожиданной потерей: автономный подводный аппарат исчез без следа. Об этом сообщает Science Advances.

Что скрывает шельфовый ледник Дотсона

Антарктические ледяные шельфы часто воспринимаются как неподвижные и стабильные массивы. На самом деле под ними активно циркулирует океанская вода, перенося тепло и постепенно изменяя структуру льда. Особенно уязвимым считается Западно-Антарктический ледниковый щит, где тёплые течения проникают в подлёдные полости и ускоряют таяние — похожие механизмы ранее описывались и в исследованиях о том, как подводные вихри ускоряют таяние антарктических ледников.

Для изучения этих процессов учёные всё чаще используют автономные подводные аппараты. Такие роботы способны работать там, где бессильны спутники, — под сотнями метров сплошного льда. В рамках Международного проекта по изучению ледника Туэйтса британские и американские исследователи в 2022 году направили аппарат Ran под шельфовый ледник Дотсона.

Карты, которых раньше не существовало

За 27 дней работы Ran прошёл более тысячи километров и выполнил гидролокационную съёмку участка площадью свыше 140 квадратных километров. Эти данные стали самыми детальными картами нижней поверхности ледника за всю историю наблюдений. Учёные впервые увидели сложный рельеф с террасами, вытянутыми каналами и углублениями каплевидной формы.

"Нам удалось получить карты нижней части льда с высоким разрешением. Это всё равно что впервые увидеть обратную сторону Луны", — сказала профессор океанографии Анна Волин из Гётеборгского университета.

Анализ показал, что эти структуры сформированы потоками относительно тёплой циркумполярной глубинной воды. Она проникает под ледник и размывает его основание неравномерно, создавая зоны ускоренной эрозии.

Неравномерное таяние и скрытые риски

Полученные данные подтвердили: ледник Дотсона истончается локально, а не по всей площади сразу. Две глубокие впадины под его западной частью соединены узкими каналами, по которым тёплая вода концентрированно поступает к основанию льда. Именно поэтому отдельные участки шельфа отступают быстрее других.

"Карты, составленные Раном, значительно продвинули наше понимание ледяных шельфов Антарктиды. Мы предполагали сложность этих структур, но теперь видим её во всей полноте", — сказала гляциолог Университета Манитобы Карен Элли.

Спутниковые данные показывают, что за последние два десятилетия Дотсон потерял около 390 гигатонн льда. Дополнительную угрозу представляют старые разломы, которые расширяются у основания из-за турбулентных потоков и становятся входными воротами для тёплой воды. Аналогичные эпизоды быстрого разрушения шельфов фиксировались и в прошлом, в том числе когда Восточная Антарктида пережила коллапс шельфового ледника около 9000 лет назад.

Исчезновение аппарата в 2024 году

В начале 2024 года команда вернулась в район Дотсона, чтобы повторить измерения и зафиксировать изменения. Ran отправился в запланированное 24-часовое погружение под лёд, но на поверхность так и не вышел. Из-за отсутствия связи подо льдом отследить его маршрут было невозможно, а последующие поиски не дали результатов.

Причины исчезновения остаются неизвестными. Среди возможных версий — техническая неисправность или столкновение с подводным рельефом. Несмотря на потерю аппарата, собранные ранее данные продолжают использоваться в исследованиях и уже повлияли на пересмотр представлений о механизмах таяния.

Последствия для уровня моря

Шельфовые ледники играют роль своеобразных опор, сдерживающих движение материкового льда. Их ослабление приводит к ускоренному стеканию ледников в океан и, как следствие, к росту уровня моря. По оценкам Science Advances, таяние под Дотсоном уже внесло около 0,02 дюйма в глобальное повышение уровня моря с 1979 по 2017 год.

Главный вывод исследования заключается в том, что таяние происходит не равномерно, а за счёт точечных воздействий тёплой воды. Это означает, что существующие модели могут недооценивать скорость деградации ледников, а значит, и будущие масштабы изменений.