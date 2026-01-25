Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Горы Гамбурцева в Антарктиде
Горы Гамбурцева в Антарктиде
© Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 17:17

Планета теплеет, Антарктида хранит холод: зачем миру понадобился ледяной ковчег

Под снегами Антарктиды создали "ковчег" для исчезающих ледников

Антарктида всё чаще звучит не только как символ холода, но и как место, где пытаются сохранить то, что быстро исчезает на других континентах. Пока горные ледники теряют массу из-за потепления, учёные спешат собрать из них "слепки" прошлого — чтобы потом, спустя десятилетия, можно было восстановить историю климата. Для этого под снегом уже создают естественное хранилище, где не нужны ни морозильники, ни генераторы.

Зачем миру понадобился "ковчег" для ледников

Инициатива Ice Memory появилась как ответ на ускоряющееся таяние горных ледников: вместе со льдом исчезают слои, в которых запечатлены состав атмосферы и следы природных процессов прошлых эпох. Проект стартовал в 2015 году и нацелен на сбор и сохранение ледяных кернов — цилиндрических образцов, извлекаемых бурением.

На фоне рекордно тёплых лет тема стала ещё острее: по данным Copernicus, 2025 год вошёл в число самых тёплых за историю наблюдений и занял третье место. Логика проста: если часть ледников неизбежно уменьшится или исчезнет, важно хотя бы сохранить их "архив" в стабильном и максимально защищённом месте.

Где и как хранят ледяные керны

Для долговременного хранения выбрали район рядом со станцией Конкордия на Антарктическом плато — одном из самых холодных и сухих регионов планеты. Там создана снежно-ледяная "пещера" (по сути, подземное хранилище под толщей снега), где круглый год держится температура около -52 °C.

Главная идея — использовать природный холод, а не электрические системы. Такое решение снижает зависимость от инфраструктуры и упрощает сценарий "хранить столетиями": чем меньше техники, тем меньше уязвимостей. В официальных материалах проекта подчёркивается, что хранилище рассчитано на сохранность кернов на десятилетия и даже века при минимальном воздействии на окружающую среду.

Почему это важно не только для науки "когда-нибудь потом"

Ледяные керны ценны тем, что в них по слоям читаются климатические колебания, пылевые события, вулканические выбросы и изменения состава атмосферы. Сегодняшние методы анализа уже дают много данных, но смысл Ice Memory — оставить материал будущим поколениям, у которых появятся более точные инструменты и новые вопросы.

По сути, "антарктический ковчег" — это страховка на случай, если часть горных ледников утратит свою структуру быстрее, чем наука успеет их изучить. Он не решает проблему потепления сам по себе, но помогает не потерять уникальные свидетельства прошлого, без которых сложнее понять масштаб изменений и точнее прогнозировать будущее.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Земля не переживёт финальную стадию эволюции Солнца — NASA вчера в 9:49
Наша планета станет пеплом, а не памятником: финал Земли будет медленным, жарким и беспощадным

Учёные НАСА показали, как может выглядеть конец Солнечной системы: Земля исчезнет, но её материя может дать начало новым мирам и жизни.

Читать полностью » Риски применения ИИ в школах превысили пользу для учеников — Брукингский институт вчера в 2:12
Кнопка сделать за меня стала нормой: деталь, из-за которой обучение теряет смысл

Генеративный ИИ всё глубже проникает в школы по всему миру. Новый доклад объясняет, почему риски для детей пока перевешивают пользу и что с этим делать.

Читать полностью » Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews 23.01.2026 в 17:50
Медвежий режим для людей уже существует: спячка реальна, но организм платит слишком дорого

Возможна ли человеческая спячка и зачем она нужна медицине и космосу? Учёные изучают опыт животных и ищут границы метаболизма человека.

Читать полностью » Европа готовит запуск спутников с материковых космодромов — SpaceNews 23.01.2026 в 16:40
Европа рискует превратить космодромы в памятники несбывшихся амбиций: деньги вложены, результат завис

Европа готовится к запускам спутников с материка, но одной инфраструктуры недостаточно. Почему без операторов запусков космодромы не станут точкой роста.

Читать полностью » Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA 23.01.2026 в 16:25
Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 — самую мощную с 2003 года. Почему она опасна для спутников, но безвредна для людей.

Читать полностью » Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы 23.01.2026 в 13:35

Египтолог Роман Орехов объяснил NewsInfo, почему заявления о скором открытии гробницы Нефертити вызывают вопросы.

Читать полностью » Айсберг A-23A начал дрейфовать на север после многолетней стоянки — NASA 23.01.2026 в 12:24
Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Спутниковые снимки показали, что айсберг A-23A в Антарктиде стал чёрнильно-синим: следы талой воды, трещины и гидрофрактура — финальная фаза распада.

Читать полностью » Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC 23.01.2026 в 10:25
Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Препараты от блох и клещей для домашних животных могут незаметно влиять на насекомых и экосистемы, выходя далеко за рамки ветеринарии.

Читать полностью »

Новости
Еда
Малиновые чизкейк маффины подходят для завтрака без тяжёлой глазури — Tasting Table
Дом
Влага между стёклами снизила теплоэффективность окон — The Spruce
Спорт и фитнес
Ошибки в тренировках замедлили похудение у занимающихся в зале — фитнес-тренеры
Авто и мото
Volvo отказалась от классических дверных ручек в EX60 — Пётр Прокопец
Спорт и фитнес
Укрепление мышц вокруг тазобедренного сустава снижает боль и улучшает подвижность
Питомцы
Резкое надевание намордника закрепляет страх у собаки — кинологи
Туризм
Поездки россиян в Европу осложнились из-за виз и паспортов — туроператоры
Красота и здоровье
Учёные обнаружили микропластик в чае из пакетиков — Daily Galaxy
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet