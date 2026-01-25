Планета теплеет, Антарктида хранит холод: зачем миру понадобился ледяной ковчег

Антарктида всё чаще звучит не только как символ холода, но и как место, где пытаются сохранить то, что быстро исчезает на других континентах. Пока горные ледники теряют массу из-за потепления, учёные спешат собрать из них "слепки" прошлого — чтобы потом, спустя десятилетия, можно было восстановить историю климата. Для этого под снегом уже создают естественное хранилище, где не нужны ни морозильники, ни генераторы.

Зачем миру понадобился "ковчег" для ледников

Инициатива Ice Memory появилась как ответ на ускоряющееся таяние горных ледников: вместе со льдом исчезают слои, в которых запечатлены состав атмосферы и следы природных процессов прошлых эпох. Проект стартовал в 2015 году и нацелен на сбор и сохранение ледяных кернов — цилиндрических образцов, извлекаемых бурением.

На фоне рекордно тёплых лет тема стала ещё острее: по данным Copernicus, 2025 год вошёл в число самых тёплых за историю наблюдений и занял третье место. Логика проста: если часть ледников неизбежно уменьшится или исчезнет, важно хотя бы сохранить их "архив" в стабильном и максимально защищённом месте.

Где и как хранят ледяные керны

Для долговременного хранения выбрали район рядом со станцией Конкордия на Антарктическом плато — одном из самых холодных и сухих регионов планеты. Там создана снежно-ледяная "пещера" (по сути, подземное хранилище под толщей снега), где круглый год держится температура около -52 °C.

Главная идея — использовать природный холод, а не электрические системы. Такое решение снижает зависимость от инфраструктуры и упрощает сценарий "хранить столетиями": чем меньше техники, тем меньше уязвимостей. В официальных материалах проекта подчёркивается, что хранилище рассчитано на сохранность кернов на десятилетия и даже века при минимальном воздействии на окружающую среду.

Почему это важно не только для науки "когда-нибудь потом"

Ледяные керны ценны тем, что в них по слоям читаются климатические колебания, пылевые события, вулканические выбросы и изменения состава атмосферы. Сегодняшние методы анализа уже дают много данных, но смысл Ice Memory — оставить материал будущим поколениям, у которых появятся более точные инструменты и новые вопросы.

По сути, "антарктический ковчег" — это страховка на случай, если часть горных ледников утратит свою структуру быстрее, чем наука успеет их изучить. Он не решает проблему потепления сам по себе, но помогает не потерять уникальные свидетельства прошлого, без которых сложнее понять масштаб изменений и точнее прогнозировать будущее.