Весы показывают меньше правды: подо льдами Антарктиды нашли зону, где притяжение теряет силу

Антарктида всегда казалась нам застывшим во времени безмолвным монолитом, но реальность куда пластичнее. Представьте, что вы стоите на ледяном щите, и ваше тело весит чуть меньше, чем в Париже или Нью-Йорке. Это не иллюзия и не ошибка весов — это физика мантийных потоков в действии. В феврале, когда ледяной воздух Южного полюса становится прозрачным до звона, геофизики наконец-то нащупали пульс этой гравитационной аномалии, скрытой под километрами замерзшей воды. Оказалось, что глубоко в недрах планеты идет медленный "танец" плотных пород, который буквально выталкивает гравитацию наружу, формируя так называемую "дыру" в поле притяжения.

"Гравитационный дефицит в Антарктиде — это не просто геофизический курьез. Мы имеем дело с масштабным перераспределением масс в глубокой мантии. Холодные и сверхплотные породы на глубине более 2000 километров погружаются вниз, в то время как более легкие потоки из верхней мантии устремляются вверх. Этот вертикальный конвейер меняет облик геоида, заставляя поверхность океана в этом регионе проседать ниже привычного уровня. Мы наконец-то связали динамику глубин с тем, что видим на поверхности". эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Почему гравитация на Земле неоднородна

Земля — это не идеальный бильярдный шар, а скорее мятый геоид, чья форма и плотность меняются от точки к точке. Мы привыкли считать константу ускорения свободного падения равной 9,8 м/с², однако тончайшие измерения показывают: под Антарктидой притяжение слабее. Если человек весом 90 килограммов встанет в эпицентре этой аномалии, он "похудеет" на 5-6 граммов. Для бытовых весов это погрешность, но для планетарных процессов — критическая величина.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, доказывает, что вариации силы тяжести напрямую зависят от внутренней архитектуры планеты. Пока обычный кобальт демонстрирует нам квантовые чудеса на микроуровне, мантийные породы под Южным полюсом делают то же самое в масштабах континента. Плотность коры и мантии здесь ниже средней, что и образует своего рода "вмятину" в гравитационном поле Земли.

Подземный конвейер: что скрывает мантия

С помощью сейсмического зондирования ученые из Теххасского университета в Остине создали трехмерную карту недр. Выяснилось, что "гравитационная дыра" — это результат работы колоссального теплового двигателя. Холодные литосферные плиты, погрузившиеся в мантию десятки миллионов лет назад, до сих пор остаются там, создавая зоны аномального давления. Это напоминает то, как в предзвездном облаке формируются основы жизни из хаоса — так и здесь из хаоса тектонических движений рождается стабильная аномалия.

Процесс формирования занял около 40 миллионов лет. В этот период восходящие потоки из глубин начали активно замещать более тяжелые породы в верхней мантии. Подобные структурные изменения сопоставимы по значимости с тем, как природный реактор в Окло когда-то изменил наше понимание ядерной физики. Здесь же мы видим "ядерный двигатель" самой планеты, который меняет геометрию пространства и времени в отдельно взятом регионе.

"Понимание структуры коры под Антарктидой — это последний фрагмент пазла в моделировании глобального климата. Мы знаем о древних бактериях в ледяных пещерах, но мы мало знаем о том, как сама земля "дышит" под ними. Если притяжение слабеет, это меняет конфигурацию ледяного щита, провоцируя его рост или деградацию независимо от атмосферных температур". эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Влияние аномалии на уровень моря и климат

Гравитация определяет, где "хочет" находиться океан. В зонах с низким притяжением уровень воды естественным образом проседает. Это создает парадоксальную ситуацию: несмотря на таяние ледников, в некоторых точках Антарктики уровень моря ниже, чем того требует стандартная гидростатическая модель. Этот эффект напрямую влияет на стабильность шельфовых льдов, которые буквально "опираются" на дно, чувствительное к гравитационным прогибам.

Связь между геодинамикой недр и ледниковыми периодами становится всё очевиднее. Пока астрономы находят каменистые планеты в системе LHS 1903, мы заново открываем собственную Землю. Аномалии притяжения в Антарктиде — это ключ к пониманию того, как планета будет реагировать на глобальное потепление. Ведь если гравитационное поле изменится, массы воды устремятся к экватору с новой силой, перекраивая карту береговых линий по всему миру.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Действительно ли в Антарктиде можно летать?

Нет, разница в гравитации слишком мала, чтобы человек её почувствовал. Она фиксируется только высокочувствительными спутниковыми датчиками типа GOCE.

Может ли гравитационная дыра переместиться?

В теории — да, но это занимает миллионы лет. Она связана с движением мантии, которая течет со скоростью роста ногтей.

Влияет ли это на навигацию?

Современные системы GPS учитывают искривление геоида, создаваемое такими аномалиями, иначе ошибки позиционирования могли бы достигать десятков метров.

