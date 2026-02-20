Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:31

Подо льдами Антарктиды нашли "гравитационную дыру": притяжение там слабее обычного

Под толщей антарктических льдов скрывается область, где сила притяжения Земли ниже, чем в других частях планеты. Это явление давно фиксировали спутники, но только теперь исследователи предложили убедительное объяснение его происхождения. Оказалось, что "гравитационная дыра" связана с глубинными процессами в мантии и может влиять на уровень моря и климат региона. Об этом сообщает Naftemporiki.

Почему гравитация в Антарктиде слабее

Принято считать, что гравитация на Земле одинакова повсюду, однако на практике её величина меняется в зависимости от распределения массы внутри планеты. В районах, где из глубин мантии поднимаются более горячие и менее плотные породы, притяжение оказывается слабее. Именно такие процессы, происходившие на протяжении миллионов лет, сформировали под Антарктидой область пониженной гравитации.

Слабое притяжение отражается и на поведении океанских вод. Вода стремится к участкам с большей гравитацией, поэтому уровень моря вокруг континента оказывается ниже, чем мог бы быть при равномерном распределении массы. Это делает регион особенно интересным для изучения взаимодействия внутренних процессов Земли и глобальной климатической системы.

Как учёные "просветили" планету

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Исследователи объединили данные о землетрясениях с физическими моделями, чтобы создать детальную гравитационную карту Антарктики и проследить её эволюцию. Полученные расчёты сопоставили со спутниковыми измерениями — совпадение подтвердило корректность построенных моделей.

"Представьте, что мы сделаем КТ всей Земли, но у нас нет рентгенов, как в кабинете врача. У нас бывают землетрясения. Сейсмические волны обеспечивают "свет", который освещает внутреннее пространство планеты", — говорит профессор Алессандро Форте из Университета Флориды.

С помощью компьютерного моделирования команда реконструировала движение пород в недрах планеты за последние 70 миллионов лет. Выяснилось, что в эпоху динозавров гравитационная аномалия была выражена слабее, а её усиление началось примерно 50-30 миллионов лет назад.

Связь с климатом и ледниковым покровом

Интересно, что период усиления "гравитационной дыры" совпадает с крупными изменениями климата Антарктиды. Именно тогда на континенте начали формироваться массивные ледяные щиты. Исследователи предполагают, что перераспределение массы в мантии могло повлиять на уровень моря и устойчивость ледников, создав условия для их роста.

"Если мы сможем лучше понять, как внутри Земли формируется гравитация и уровень моря, мы получим представление о факторах, которые могут влиять на рост и стабильность больших ледяных щитов", — сказал Форте.

Учёные подчёркивают, что их работа закладывает основу для дальнейших исследований. Понимание того, как внутренние процессы планеты влияют на распределение гравитации, важно не только для геофизики, но и для прогноза изменений климата и динамики мирового океана.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

