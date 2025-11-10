Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глубоководный аппарат исследует океан
Глубоководный аппарат исследует океан
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:20

Приплыли — не приплыли? Рыбы Антарктиды строят гнёзда лучше, чем люди

Коннелли: желтопёрый ноти строит гнёзда на дне моря Уэдделла в Антарктиде

Когда команда морских биологов отправилась исследовать воды Антарктиды с помощью подводного робота, они ожидали увидеть ледяные просторы, донные осадки и, возможно, следы айсбергов. Но вместо этого исследователи наткнулись на нечто поистине удивительное — морское дно, усеянное сотнями аккуратных, почти идеальных углублений. Загадочные "ямочки" казались следами какой-то необычной активности, и их происхождение долгое время оставалось загадкой.

Загадочные отпечатки на морском дне

Исследование проходило с борта полярного судна SA Agulhas II. Учёные вели наблюдения в море Уэдделла — одном из самых холодных и труднодоступных регионов планеты. Сначала находка вызвала у них растерянность: ни одна известная форма морской жизни не могла оставить такие ровные, геометрически организованные следы.

"Это открытие свидетельствует о том, что изучение нашего мира всё ещё продолжается, и постоянно появляются новые открытия", — сказал ведущий автор исследования, морской биолог Расс Коннелли из Эссекского университета.

Только после долгих анализов и сопоставлений стало ясно, что таинственные углубления — не результат ледниковой активности и не следы техники, а гнёзда, построенные рыбой-желтопёрым ноти (Lindbergichthys nudifrons) — видом, который прекрасно адаптировался к экстремально холодным антарктическим водам.

Как проходила экспедиция

Экспедиция, состоявшая из учёных из разных стран, проходила в январе-феврале 2019 года. Одной из её целей был поиск легендарного судна "Эндьюранс" — корабля Эрнеста Шеклтона, затонувшего в 1915 году. Однако помимо исторической миссии команда исследовала и новый участок морского дна, освободившийся после откола айсберга A68 от шельфового ледника Ларсена C в 2017 году.

"Это событие откола дало уникальную возможность изучить регион, претерпевающий быстрые изменения окружающей среды", — пишет Коннелли.

Корабль Шеклтона тогда найти не удалось (его обнаружили лишь в 2022 году), но именно во время этого путешествия было сделано одно из важнейших открытий в антарктической морской экологии.

Геометрия жизни: подводные города из гнёзд

Исследователи задокументировали 1036 гнёзд на пяти участках морского дна. В 72 из них нашли личинок и икру. Подводные камеры показали удивительную организацию колонии: каждое гнездо было тщательно очищено от планктона, а вся колония — выстроена в чёткие узоры, напоминающие геометрическое сообщество.

Многие гнёзда группировались рядом друг с другом. Это, по мнению учёных, помогает защитить икру от хищников — офиур, ленточных червей и других донных обитателей. После откладывания икры самцы охраняют кладку около четырёх месяцев, не подпуская к ней даже соседей.

Некоторые гнёзда находились поодаль — вероятно, их занимали более крупные и сильные рыбы, способные защищать себя и потомство самостоятельно. Такое распределение подтверждает теорию "эгоистичного стада", согласно которой животные уменьшают риск нападения, прячась за соседями.

Таблица: как устроено сообщество желтопёрых ноти

Характеристика Описание
Вид Желтопёрый ноти (Lindbergichthys nudifrons)
Среда обитания Южный океан, море Уэдделла
Количество гнёзд 1036
Глубина нахождения ~500-700 м
Поведение самцов Охрана гнезда 3-4 месяца
Основные хищники Офиуры, ленточные черви
Стратегия выживания Групповая защита (эгоистичное стадо)

Камни, лёд и новые колонии

Примерно 15 % гнёзд содержали гальку и камни, а некоторые располагались рядом со скалами. Учёные считают, что рыбы используют камни, отпадающие от тающих айсбергов, как строительный материал.

"Эти камни идеально подходят для откладывания икры, поскольку они хорошо насыщают её кислородом и предотвращают гниение", — пояснил эколог Отун Персер из Института Альфреда Вегенера.

Камни также защищают икру от животных, живущих в иле. Это один из примеров, как арктические виды адаптировались к экстремальным условиям, используя изменения климата в свою пользу.

Экосистема подо льдом

Открытие стало ещё одним аргументом в пользу необходимости защиты экосистемы моря Уэдделла. Учёные призывают объявить его охраняемой морской территорией, чтобы сохранить не только привычных обитателей — тюленей и пингвинов, — но и эти уникальные подводные "детские сады", где рождается новая жизнь.

"Эти подводные среды служат убедительным напоминанием о том, что даже в самых экстремальных условиях планеты жизнь находит способ создавать сложные, устойчивые сообщества", — добавил Расс Коннелли.

Интересные факты

Подводный робот фиксировал изображение со скоростью 6 кадров в секунду, создавая трёхмерную карту морского дна.

Желтопёрый ноти выдерживает температуру воды до -1,8 °C без замерзания.

Подобные колонии гнёзд ранее не встречались ни у одного антарктического вида рыб.

