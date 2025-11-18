Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:39

В муравейнике разворачивается трагедия: королева превращает мать во врага — поняли только сейчас

Паразитическая королева маскируется под рабочих муравьёв — Пёрселл

Когда смотришь на организованный муравейник, трудно представить, что внутри может разыгрываться сюжет, напоминающий древние трагедии. Но именно так происходит в некоторых колониях, где паразитические королевы хитростью вынуждают рабочих уничтожить собственную мать. Это не просто борьба за власть — это тонкая игра запахов, инстинктов и манипуляций, которую учёные только начинают понимать.

Как работает скрытый механизм социального паразитизма

В мире общественных насекомых давно известны стратегии, при которых одни виды используют социальные структуры других. Но временные паразиты — те, кто проникает в чужой муравейник, устраняет королеву и захватывает власть, — встречаются крайне редко. Именно поэтому наблюдения, собранные энтузиастами и учёными, получили такой резонанс.

"Материцидное поведение представляет собой "новый уровень эксплуатации"," — сказала энтомолог Джессика Пёрселл.

Она подчёркивает, что именно внимательные наблюдения позволяют раскрывать столь неожиданные формы взаимодействия внутри колоний.

Исследователь Кейдзо Такасука заинтересовался необычным поведением королев Lasius orientalis после того, как любитель муравьёв Таку Шимада вырастил найденную королеву у себя дома и записал её попытку захвата чужой колонии. На видео рабочие убивали собственную королеву — зрелище, к которому никто не был готов.

"У меня пропал дар речи”, — сказал эколог Кейдзо Такасука.

Позднее он обнаружил, что похожим образом ведут себя и другие виды из этой группы — например, L. umbratus.

Запах как инструмент власти

Паразитическая королева действует осторожно. Она сперва маскируется под рабочих, перенимая запах их колонии. Затем, найдя настоящую королеву, выпускает на неё струи резкой брюшной жидкости.

Эта смесь, вероятно содержащая муравьиную кислоту, мгновенно превращает родную королеву для рабочих в "чужака". Её запах меняется настолько сильно, что подданные воспринимают её как угрозу и атакуют.

Пока рабочие уничтожают королеву, захватчица отступает, а затем возвращается, чтобы занять освободившийся трон.

Почему паразитическая королева не убивает сама

Кристиан Рабелинг объясняет, что прямое убийство — рискованный путь.

"очень жестока”, — считает биолог-эволюционист Кристиан Рабелинг.

Захватчица могла бы перегрызть шею королеве-хозяйке или медленно замучить её, отрывая конечности. Но в этот момент она оставалась бы беззащитной перед яростными рабочими. Иначе говоря, ей выгоднее манипулировать теми, кто готов сделать всё за неё.

Сравнение двух стратегий захвата колонии

Стратегия Риск для паразитической королевы Скорость захвата Поведение рабочих
Личное убийство королевы Высокий Быстрая Агрессивно защищают королеву
Манипуляция рабочими Низкий Средняя Сами атакуют собственную мать

Советы шаг за шагом: как изучать социальный паразитизм

  1. Использовать микроскопы и видеозапись для фиксации поведения.

  2. Применять анализ запаховых меток — например, газовую хроматографию.

  3. Поддерживать условия мини-колоний в лаборатории с помощью инкубаторов, кормушек и специализированных контейнеров.

  4. Сравнивать поведенческие реакции с помощью этологических программ для анализа движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать за колонией без стабилизации влажности.
    Последствие: муравьи меняют поведение или гибнут.
    Альтернатива: использовать муравьиную ферму с регулируемым микроклиматом.
  • Ошибка: работать без контроля запахов.
    Последствие: перенос запаха может исказить результаты опыта.
    Альтернатива: применять герметичные боксы и стерильный инструмент.
  • Ошибка: смешивать виды без изоляции.
    Последствие: агрессия и неконтролируемые атаки.
    Альтернатива: использовать наблюдательные камеры с разделителями.

А что если…

…паразитическая королева попадёт в колонию, где рабочие лучше различают запахи? Тогда манипуляция может не сработать: рабочих придётся атаковать напрямую, а это значительно увеличит риск гибели захватчицы.

Плюсы и минусы паразитической стратегии

Плюсы Минусы
Не нужно создавать колонию с нуля Требуется точная химическая маскировка
Минимальные энергетические затраты Высокая зависимость от поведения рабочих
Быстрый доступ к готовой рабочей силе Стратегия работает только в родственных видах

FAQ

Как муравьи различают своих и чужих?
По химическим следам и запаховым меткам, особенно по кутикулярным углеводам.

Сколько длится захват колонии?
От нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от вида и размера муравейника.

Можно ли наблюдать подобное в домашних муравьиных фермах?
Да, если создать условия для встречи близких видов, но требуется строгий контроль среды.

Мифы и правда

Миф: паразитическая королева всегда сильнее.
Правда: она почти всегда слабее и выигрывает только благодаря хитрости.

Миф: рабочие понимают, что делают.
Правда: они реагируют лишь на запахи, а не на социальный контекст.

Миф: такие случаи — редкая аномалия.
Правда: среди некоторых родственных видов подобная стратегия регулярно встречается.

Три интересных факта

  • Муравьи могут менять поведение за секунды, если их химические сигналы сбиваются.
  • Некоторые виды способны полностью заменить рабочую касту хозяев на своё потомство.
  • Муравьиные кислоты используются ими не только как оружие, но и как средство химической маскировки.

Исторический контекст

В XIX веке натуралисты впервые описали случаи захвата колоний у европейских видов Lasius.

В XX веке химический анализ подтвердил решающую роль запахов в социальной структуре муравейников.

В XXI веке видеонаблюдение позволило зафиксировать редкие формы паразитического поведения, включая материцид.

Counter LiveInternet