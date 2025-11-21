Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ак-Кая, Белая скала
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 23:28

Крым накрыла тёплая воздушная масса — ноябрь превратился в май прямо на глазах

Крым ждут аномально тёплые выходные до +24 °C — Евгений Тишковец

Необычно тёплая воздушная масса вновь определяет погоду на полуострове: крымчан ждут выходные с температурой, несвойственной концу ноября. Об этом сообщает "Спутник в Крыму", передающий прогноз ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца.

Рекордная температура и погодные условия

По словам синоптика, к завершению недели регион окажется в зоне по-настоящему мягкой и солнечной погоды.

"Финал недели будет великолепным, превосходным, очень погожим и солнечным. И самое главное — невероятно теплым. В субботу ожидается рекорд, которого никогда не было за всю историю метеонаблюдений именно в эти дни", — отметил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

В прогнозе подчёркивается отсутствие осадков и облачности, а также слабый ветер, что в сочетании создаёт условия, напоминающие позднюю весну. Температура поднимется до +19…+24 градусов, что характерно скорее для майских чисел, чем для конца осени.

Такой температурный фон означает обновление исторического максимума, установленного 22 ноября 1923 года. Природный аномальный подъём тепла становится одним из самых ярких синоптических событий сезона, поскольку разница с многолетними значениями достигает значительных показателей.

Последствия аномального тепла для экосистемы

Продолжительная мягкая погода уже заметно отражается на поведении насекомых. Необычное ноябрьское тепло привело к активизации комаров, личинки которых комфортно развиваются в условиях повышенной температуры. В отличие от ряда регионов, на полуострове эти насекомые встречаются круглый год, особенно в домах с подвальными помещениями, где сохраняется стабильная влажность и тепло.

Экологи отмечают, что подобные условия позволяют некоторым видам расширять период активности, что становится дополнительным фактором для бытовых неудобств. И хотя зимние периоды обычно ограничивают численность насекомых, текущая температура способствует их постоянному присутствию.

Таким образом, погодная аномалия влияет не только на привычные уличные условия, но и на микроклимат, который формируется в жилой среде. Тёплая воздушная масса усиливает контраст между сезоном и фактическими ощущениями, создавая нетипичное для ноября сочетание яркого солнца и весенней мягкости.

