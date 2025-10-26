Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сборы в отпуск
Сборы в отпуск
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:13

Отпуск, который окупается: как выбрать даты и получить максимум выплат

Апрель, июль и октябрь - самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Лето для большинства — синоним долгожданного отпуска. Даже те, кто не привык выключать телефон и выходить из рабочих чатов, мечтают хотя бы ненадолго сбежать от рутины. Но далеко не все знают, какие права и обязанности у работника есть по закону и как рассчитать отпускные, чтобы отдых был не только приятным, но и выгодным. Разберёмся, когда лучше брать отпуск в 2026 году и какие нюансы важно учесть.

Что такое отпускные и как их рассчитывают

Главное правило — отпускные не могут быть меньше средней зарплаты. Это закреплено в Трудовом кодексе РФ. Базой для расчёта служит средний заработок за 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска.

В расчёт включаются не только оклад, но и:

  • премии и бонусы;
  • надбавки за стаж, квалификацию, выслугу лет;
  • компенсации за вредные условия труда;
  • гонорары и другие официальные доплаты.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок: теперь в среднем заработке будут учитываться все денежные поощрения, а не только премии. Это немного увеличит сумму отпускных для тех, кто регулярно получает поощрения от работодателя.

Сроки выплат и заявление

Заявление на отпуск нужно подать не позднее чем за 14 дней до начала отдыха. Работодатель обязан перечислить отпускные за три дня до отпуска. Если деньги не поступили вовремя, сотрудник имеет право перенести отпуск на другие даты — это законное право, прописанное в ст. 136 ТК РФ.

Когда отпуск выгоднее по деньгам

Отпускные и зарплата считаются по-разному. Поэтому есть месяцы, когда отдыхать финансово выгоднее, и наоборот.

Зарплату начисляют за рабочие дни, а отпускные — за календарные, включая выходные (но без праздников). Средняя стоимость отпускного дня одинакова круглый год, а стоимость рабочего дня — разная, ведь количество рабочих дней в каждом месяце не совпадает.

В 2026 году:

  • январь — 15 рабочих дней;
  • май — 19;
  • июнь — 21;
  • апрель и октябрь — по 22;
  • июль — 23.

Именно поэтому апрель, июль и октябрь считаются самыми выгодными месяцами для отпуска, а январь, май и июнь - наименее удачными.

Пример расчёта

Возьмём работника с зарплатой 60 000 рублей. Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:
годовой доход / 12 / 30,4.

Для него это примерно 1973 рубля в день.
Если он возьмёт две недели отпуска, получит 27 622 рубля (1973×14).

  • В январе при работе за те же дни он бы заработал 40 000 руб.,

  • а в июле — 26 090 руб.

Выходит, что летом отпуск выгоднее — за то же время платят чуть больше, чем за работу.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте отпуск заранее. Подайте заявление минимум за две недели.
  2. Выбирайте месяц с большим количеством рабочих дней. Так отпускные будут заметно выше зарплаты.
  3. Старайтесь брать отпуск между праздниками. Например, между выходными в мае или ноябре можно продлить отдых, не теряя в зарплате.
  4. Проверяйте даты выплат. Если отпускные не поступили за три дня до отдыха, требуйте перенос.
  5. Следите за изменениями ТК. В 2026 году вступает в силу новый порядок расчётов, и он может повлиять на сумму выплат.

Кто может выбрать время отпуска сам

На каждом предприятии должен быть график отпусков, утверждённый не позднее чем за две недели до конца года. Работодатель обязан отпускать сотрудников по этому графику. Но есть категории граждан, которые имеют право отдыхать, когда им удобно:

Категория Право на отпуск
Женщины перед декретом и после него В любое время по заявлению
Несовершеннолетние сотрудники Без ограничений
Работники, усыновившие ребёнка до 3 месяцев В удобные для себя даты
Супруги военнослужащих Одновременно с партнёром
Родители трёх и более детей (младшему < 14 лет) В любое удобное время
Мужчины во время декрета жены По собственному желанию

Если вызвали из отпуска

Случается, что сотрудника просят срочно выйти на работу. По закону это возможно только с согласия работника.

Если вы согласились, работодатель обязан:

  • компенсировать неиспользованные дни;
  • предоставить их в любое удобное для вас время.

Беременных женщин, несовершеннолетних и работников опасных производств вызывать из отпуска запрещено.

Если заболели во время отпуска

Если сотрудник заболел, отпуск продлевается или переносится. Для этого нужно оформить больничный лист и уведомить работодателя. Дни болезни не включаются в отпуск — вы получите за них больничные, а не отпускные.

Может ли работодатель не отпустить?

Работать без отпуска бесконечно нельзя. По закону отдых должен предоставляться не позднее чем через 12 месяцев после окончания года, за который он полагается.

Если вы последний раз отдыхали в 2024 году, то в 2026-м работодатель обязан предоставить отпуск за 2025-й, иначе рискует получить штраф от трудовой инспекции.

Общая продолжительность ежегодного отпуска — не менее 28 календарных дней. Его можно делить, но одна часть должна быть не меньше 14 дней, остальное — по договорённости с начальством.

Для кого отпуск длиннее

Некоторые профессии и категории работников имеют право на удлинённый отпуск:

Категория Продолжительность
Военнослужащие и госслужащие до 45 дней
Учителя, преподаватели, научные сотрудники до 56 дней
Медики, спасатели, пожарные от 36 дней
Сотрудники правоохранительных органов и таможни от 30 до 60 дней
Инвалиды не менее 30 дней
Несовершеннолетние работники не менее 31 дня

А что если отпуск совпал с праздниками?

Если в период отпуска попадают государственные праздники (например, майские или новогодние), они не засчитываются в отпускные дни. Эти даты просто продлевают ваш отдых — работодатель не имеет права включать их в расчёт.

Плюсы и минусы отпуска летом

Плюсы Минусы
Долгие светлые дни, больше вариантов для поездок Высокие цены на туры и жильё
Можно совместить с детскими каникулами Много коллег тоже берут отпуск — возможны накладки
Удобно планировать заранее Иногда трудно согласовать даты

FAQ

Как рассчитать отпускные самостоятельно?
Сложите доход за 12 месяцев, разделите на 12 и на 30,4 — получится среднедневной заработок. Умножьте его на количество календарных дней отпуска.

Можно ли взять отпуск авансом?
Да, если вы работаете на предприятии более полугода. Работодатель вправе предоставить отпуск вперёд по согласованию.

Что делать, если отпуск не согласовали?
Если отпуск прописан в утверждённом графике, отказ руководства незаконен. Можно обратиться в трудовую инспекцию.

Мифы и правда

Миф: отпуск можно заменить деньгами.
Правда: только при увольнении. В остальных случаях работодатель обязан предоставить отдых.

Миф: начальник может вызвать из отпуска в любой момент.
Правда: только с вашего письменного согласия.

Миф: праздничные дни можно включить в отпуск.
Правда: это нарушение закона. Праздники продлевают отпуск, но не сокращают его.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российская блогер Марина Ершова описала атмосферу спокойствия и доброжелательности в Панаме вчера в 22:26
Там, где tranquilo — больше, чем слово: россиянка рассказала, как изменилась жизнь за границей

Путешественница из России рассказала, как к россиянам относятся в Панаме: от лёгкой настороженности до искренней доброжелательности. Почему местные живут по принципу «tranquilo»?

Читать полностью » Россияне снимают откровенный контент за границей и рискуют тюрьмой — юристы предупреждают вчера в 21:16
Едут за солнцем, а возвращаются с допросом: чем заканчиваются "взрослые" каникулы по-русски

Россияне едут в Таиланд, Турцию и Индонезию ради съёмок эротического контента. Как работает индустрия «порнотуров» и чем она может обернуться для её участников?

Читать полностью » Иностранка из Германии рассказала, почему бытовые привычки россиянок стали для неё открытием вчера в 20:26
Тапки, тушь и тазик с борщом: что доводит иностранок до ступора в российских домах

Немка рассказала, какие привычки российских женщин её поразили: босые ноги, домашняя зелень, роскошные застолья и идеальный макияж даже в супермаркете.

Читать полностью » Бали, Париж и Исландия вошли в топ мест для отдыха женщин без пары — блог вчера в 19:17
10 мест, где женщины отдыхают без мужчин и чувствуют себя лучше, чем с ними

Ирландский блогер с русскими корнями назвал 10 стран, где женщинам комфортно путешествовать без спутников. От Бали до Исландии — маршруты для отдыха с чувством свободы.

Читать полностью » Лучшее время для поездки в Куиньон — с декабря по апрель, когда стоит ясная погода вчера в 18:33
Вьетнам без Нячанга и Дананга: почему путешественники влюбляются в Куиньон

Куиньон — уникальный город Вьетнама с потрясающими пляжами и кухней. Узнайте, когда лучше приезжать и что обязательно увидеть.

Читать полностью » Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции вчера в 17:27
Настоящая Турция без туристов: куда поехать в 2026 году

Откройте для себя Черноморское побережье Турции в 2026 году: внезапный оазис тропической природы и аутентичной культуры. Погрузитесь в путешествие от Трабзона до Ризе.

Читать полностью » Лучшее время для отдыха на юге и западе Шри-Ланки — с декабря по апрель вчера в 16:18
Не просто пляж: что скрывает тропический рай Шри-Ланки от глаз туристов

Отправляйтесь на Шри-Ланку и узнайте, как правильно спланировать отпуск, когда ехать, что взять с собой и что попробовать из местной кухни. Узнайте все секреты разнообразной жизни этого острова!

Читать полностью » Tripadvisor назвал Рим лучшим гастрономическим направлением мира в 2025 году вчера в 15:09
Мир бросил вызов Италии: неожиданная тройка лучших городов для гурманов

Рим снова на гастрономическом троне! Согласно последнему рейтингу Tripadvisor, этот город удивляет гурманов вкусами и традициями подготовки блюд. Откройте для себя секреты кулинарного успеха Рима в 2025!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой
Красота и здоровье
Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян
Красота и здоровье
Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать
Спорт и фитнес
Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом
Дом
Эксперты рассказали, как очистить душевую лейку от налета с помощью соды и воды
Авто и мото
Mazda MX-5, Toyota Supra и Nissan 300ZX востребованы у коллекционеров в Европе
Садоводство
Садоводы советуют: держите пуансеттию при 16–20 °C и избегайте сквозняков
Технологии
Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet