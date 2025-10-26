Отпуск, который окупается: как выбрать даты и получить максимум выплат

Лето для большинства — синоним долгожданного отпуска. Даже те, кто не привык выключать телефон и выходить из рабочих чатов, мечтают хотя бы ненадолго сбежать от рутины. Но далеко не все знают, какие права и обязанности у работника есть по закону и как рассчитать отпускные, чтобы отдых был не только приятным, но и выгодным. Разберёмся, когда лучше брать отпуск в 2026 году и какие нюансы важно учесть.

Что такое отпускные и как их рассчитывают

Главное правило — отпускные не могут быть меньше средней зарплаты. Это закреплено в Трудовом кодексе РФ. Базой для расчёта служит средний заработок за 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска.

В расчёт включаются не только оклад, но и:

премии и бонусы;

надбавки за стаж, квалификацию, выслугу лет;

компенсации за вредные условия труда;

гонорары и другие официальные доплаты.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок: теперь в среднем заработке будут учитываться все денежные поощрения, а не только премии. Это немного увеличит сумму отпускных для тех, кто регулярно получает поощрения от работодателя.

Сроки выплат и заявление

Заявление на отпуск нужно подать не позднее чем за 14 дней до начала отдыха. Работодатель обязан перечислить отпускные за три дня до отпуска. Если деньги не поступили вовремя, сотрудник имеет право перенести отпуск на другие даты — это законное право, прописанное в ст. 136 ТК РФ.

Когда отпуск выгоднее по деньгам

Отпускные и зарплата считаются по-разному. Поэтому есть месяцы, когда отдыхать финансово выгоднее, и наоборот.

Зарплату начисляют за рабочие дни, а отпускные — за календарные, включая выходные (но без праздников). Средняя стоимость отпускного дня одинакова круглый год, а стоимость рабочего дня — разная, ведь количество рабочих дней в каждом месяце не совпадает.

В 2026 году:

январь — 15 рабочих дней;

май — 19;

июнь — 21;

апрель и октябрь — по 22;

июль — 23.

Именно поэтому апрель, июль и октябрь считаются самыми выгодными месяцами для отпуска, а январь, май и июнь - наименее удачными.

Пример расчёта

Возьмём работника с зарплатой 60 000 рублей. Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

годовой доход / 12 / 30,4 .

Для него это примерно 1973 рубля в день.

Если он возьмёт две недели отпуска, получит 27 622 рубля (1973×14).

В январе при работе за те же дни он бы заработал 40 000 руб. ,

а в июле — 26 090 руб.

Выходит, что летом отпуск выгоднее — за то же время платят чуть больше, чем за работу.

Советы шаг за шагом

Планируйте отпуск заранее. Подайте заявление минимум за две недели. Выбирайте месяц с большим количеством рабочих дней. Так отпускные будут заметно выше зарплаты. Старайтесь брать отпуск между праздниками. Например, между выходными в мае или ноябре можно продлить отдых, не теряя в зарплате. Проверяйте даты выплат. Если отпускные не поступили за три дня до отдыха, требуйте перенос. Следите за изменениями ТК. В 2026 году вступает в силу новый порядок расчётов, и он может повлиять на сумму выплат.

Кто может выбрать время отпуска сам

На каждом предприятии должен быть график отпусков, утверждённый не позднее чем за две недели до конца года. Работодатель обязан отпускать сотрудников по этому графику. Но есть категории граждан, которые имеют право отдыхать, когда им удобно:

Категория Право на отпуск Женщины перед декретом и после него В любое время по заявлению Несовершеннолетние сотрудники Без ограничений Работники, усыновившие ребёнка до 3 месяцев В удобные для себя даты Супруги военнослужащих Одновременно с партнёром Родители трёх и более детей (младшему < 14 лет) В любое удобное время Мужчины во время декрета жены По собственному желанию

Если вызвали из отпуска

Случается, что сотрудника просят срочно выйти на работу. По закону это возможно только с согласия работника.

Если вы согласились, работодатель обязан:

компенсировать неиспользованные дни;

предоставить их в любое удобное для вас время.

Беременных женщин, несовершеннолетних и работников опасных производств вызывать из отпуска запрещено.

Если заболели во время отпуска

Если сотрудник заболел, отпуск продлевается или переносится. Для этого нужно оформить больничный лист и уведомить работодателя. Дни болезни не включаются в отпуск — вы получите за них больничные, а не отпускные.

Может ли работодатель не отпустить?

Работать без отпуска бесконечно нельзя. По закону отдых должен предоставляться не позднее чем через 12 месяцев после окончания года, за который он полагается.

Если вы последний раз отдыхали в 2024 году, то в 2026-м работодатель обязан предоставить отпуск за 2025-й, иначе рискует получить штраф от трудовой инспекции.

Общая продолжительность ежегодного отпуска — не менее 28 календарных дней. Его можно делить, но одна часть должна быть не меньше 14 дней, остальное — по договорённости с начальством.

Для кого отпуск длиннее

Некоторые профессии и категории работников имеют право на удлинённый отпуск:

Категория Продолжительность Военнослужащие и госслужащие до 45 дней Учителя, преподаватели, научные сотрудники до 56 дней Медики, спасатели, пожарные от 36 дней Сотрудники правоохранительных органов и таможни от 30 до 60 дней Инвалиды не менее 30 дней Несовершеннолетние работники не менее 31 дня

А что если отпуск совпал с праздниками?

Если в период отпуска попадают государственные праздники (например, майские или новогодние), они не засчитываются в отпускные дни. Эти даты просто продлевают ваш отдых — работодатель не имеет права включать их в расчёт.

Плюсы и минусы отпуска летом

Плюсы Минусы Долгие светлые дни, больше вариантов для поездок Высокие цены на туры и жильё Можно совместить с детскими каникулами Много коллег тоже берут отпуск — возможны накладки Удобно планировать заранее Иногда трудно согласовать даты

FAQ

Как рассчитать отпускные самостоятельно?

Сложите доход за 12 месяцев, разделите на 12 и на 30,4 — получится среднедневной заработок. Умножьте его на количество календарных дней отпуска.

Можно ли взять отпуск авансом?

Да, если вы работаете на предприятии более полугода. Работодатель вправе предоставить отпуск вперёд по согласованию.

Что делать, если отпуск не согласовали?

Если отпуск прописан в утверждённом графике, отказ руководства незаконен. Можно обратиться в трудовую инспекцию.

Мифы и правда

Миф: отпуск можно заменить деньгами.

Правда: только при увольнении. В остальных случаях работодатель обязан предоставить отдых.

Миф: начальник может вызвать из отпуска в любой момент.

Правда: только с вашего письменного согласия.

Миф: праздничные дни можно включить в отпуск.

Правда: это нарушение закона. Праздники продлевают отпуск, но не сокращают его.