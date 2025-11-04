Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 6:07

Оставите эти растения — весной пожалеете: болезни уже ждут своего часа

Эксперты напоминают: здоровые однолетники можно оставить в земле для защиты почвы от эрозии

Когда садовый сезон подходит к концу, кажется, что в огороде уже нечего делать. Но именно сейчас важно принять одно из главных решений: оставлять ли однолетние растения в земле или выдернуть их перед зимой. Ответ не так очевиден, как кажется, — ведь многое зависит от состояния почвы, климата и самих растений.

Почему некоторые однолетники стоит оставить в земле

Главный редактор издания Homestead Living Анна Сакавски отмечает, что здоровые растения могут принести больше пользы, если оставить их на месте. Их корни помогают удерживать структуру почвы, предотвращают эрозию и способствуют сохранению влаги.

Кроме того, отмершие растения постепенно перегнивают и обогащают землю органическими веществами. Весной это дает естественную подкормку, которая улучшает плодородие без применения дополнительных удобрений.

Стив Коркоран, генеральный директор Lawn Love, согласен с коллегой и добавляет, что оставить растения можно, если они здоровы и не заражены вредителями.

Когда однолетники нужно удалить

Но этот подход подходит не всем. Если на растениях были признаки гнили, мучнистой росы или вредителей, оставлять их нельзя — болезни легко переживут зиму в остатках растений и весной заразят молодые всходы. В таком случае правильнее выдернуть растения, сжечь их или утилизировать отдельно, а грядку перекопать и замульчировать.

Сама Сакавски в своём саду предпочитает полностью убирать растения осенью, заменяя их слоем компоста и листовой мульчи. Это одновременно питает землю и защищает её от промерзания. Такой приём особенно полезен для грядок с овощами, где важно избегать повторных заражений.

Сравнение: оставить или удалить растения

Критерий

Оставить в земле

Удалить осенью

Состояние растений

Здоровые

Больные или заражённые

Польза для почвы

Повышает плодородие, предотвращает эрозию

Исключает перенос болезней

Требования к уходу

Минимальные

Требуется компостирование и мульча

Подходит для

Цветников, газонов

Овощных грядок, теплиц

Как подготовить однолетники к зиме: пошаговое руководство

  1. Переместите горшечные растения в помещение. Сделайте это до первых заморозков. Подойдут дом, застеклённая веранда, отапливаемый гараж или сарай.
  2. Возьмите черенки. Это отличный способ сохранить любимые сорта. Подойдут петунии, колеусы, герани, фуксии, бегонии и гибискусы.
  3. Выкопайте луковицы и клубни. Георгины, анемоны, ранункулюсы, нарциссы и тюльпаны можно хранить зимой в сухом, прохладном месте, пересыпав песком.
  4. Мульчируйте грядки. Слой мульчи из листьев или торфа защитит корни многолетников и структуру почвы.
  5. Очистите инвентарь. Лопаты, грабли и секаторы стоит вымыть, просушить и смазать — так они не заржавеют и прослужат дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить заражённые растения в земле.
    Последствие: весной болезни возвращаются.
    Альтернатива: удалите их и замените грядку компостом и мульчей.
  • Ошибка: хранить луковицы в сырости.
    Последствие: гниение и потеря посадочного материала.
    Альтернатива: хранить в бумажных пакетах при температуре 10-12 °C.
  • Ошибка: использовать слишком толстый слой мульчи.
    Последствие: риск загнивания.
    Альтернатива: слой 5-7 см — оптимален для защиты и дыхания почвы.

Плюсы и минусы обоих подходов

Подход

Плюсы

Минусы

Оставить растения

Естественное удобрение, экономия труда, защита от эрозии

Возможность зимовки вредителей

Удалить растения

Чистая грядка, профилактика болезней

Требует времени и мульчи

Часто задаваемые вопросы

Как понять, можно ли оставить однолетник?
Если листья и стебли здоровы, нет пятен, следов насекомых или гнили — можно оставить.

Можно ли использовать мульчу из опавших листьев?
Да, особенно из дуба, клёна или берёзы. Не используйте листья ореха и тополя — они выделяют вещества, тормозящие рост растений.

Что делать с луковицами тюльпанов и нарциссов?
Выкопайте их после пожелтения листьев, просушите и уберите в бумажные пакеты до весны.

Мифы и правда

Миф: все однолетние растения нужно обязательно убирать.
Правда: здоровые экземпляры можно оставить в почве — это улучшит структуру земли и снизит эрозию.

Миф: мульча вредна для грядок.
Правда: при правильной толщине она защищает корни и сохраняет влагу.

Миф: выкапывание луковиц — пустая трата времени.
Правда: без этого вы потеряете посадочный материал после первой морозной зимы.

2 интересных факта

  • Слой мульчи толщиной всего 5 см может повысить температуру почвы на 2-3 °C.
  • Компостирование растительных остатков снижает объём отходов на участке почти на 40 %.

А что если…

Если вы сомневаетесь, как поступить, попробуйте эксперимент: оставьте половину растений в земле, а вторую часть удалите. Весной будет наглядно видно, какой способ подходит вашему участку и климату.

