На данный момент нет предпосылок для возобновления переговорного процесса в Стамбуле по разрешению украинского конфликта, так как Анкара не видит готовности сторон приступить к переговорам.



Об этом заявил дипломатический источник из турецкой столицы, комментируя возможность возобновления переговоров.



Турция внимательно отслеживает ситуацию на Украине и призывает стороны вернуться к переговорам, как отмечал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Согласно его высказываниям, попытки достижения мира в отношении Украины без участия России имеют меньшие шансы на успех.



Один из источников заявил: "Для возобновления переговоров необходимы определенные предпосылки, которых сейчас нет.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает готовность Турции к посредничеству, однако на данный момент нет признаков готовности сторон садиться за переговорный стол".



В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что боевые действия на Украине могли завершиться уже весной 2022 года, но украинские власти не приняли идею о нейтралитете страны.



После переговоров в Стамбуле с российской стороной бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев не заключать никаких соглашений с РФ и предпочесть "продолжение боевых действий".



В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году практически завершились, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отменила все договоренности, а затем президент Украины Владимир Зеленский закрепил этот запрет законодательно.



Путин неоднократно подчеркивал, что Россия всегда готова к переговорам.



Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва готова, но между тем проигнорировали постоянные отказы Киева от диалога на Западе.



Ранее в Кремле заявляли, что на сегодняшний день нет предпосылок для перехода ситуации на Украине к мирному решению, важнейшим приоритетом для России является достижение целей спецоперации, которое возможно только путем применения силы.

По словам представителей Кремля, переход к мирным урегулированиям в Украине возможен только при учете текущей ситуации и новых обстоятельств; все требования со стороны Москвы ясны.

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