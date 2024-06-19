В условиях экономического давления со стороны США Турция не захочет утратить свою роль посредника в урегулировании украинского конфликта, заявил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен в интервью РИА Новости.
По его словам, Москва осведомлена о намерении Запада блокировать торговлю между Анкарой и Москвой.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предостерег о возможных последствиях ограничения торговли между Россией и Турцией. Он отметил, что в случае их введения ущерб для турецкой экономики превысит возможные выгоды, учитывая кредиты и гранты Анкары в западных финансовых институтах.
По словам Гёчмена, США уже давно оказывают давление на Турцию по вопросу торговли с Россией и ввели санкции против некоторых турецких компаний. В сложившихся условиях Анкара должна учитывать две ключевые реальности, отметил эксперт. Прежде всего — поощрять западные инвестиции, учитывая свои экономические условия.
"Российский лидер Путин заявил, что они знают об этом и понимают. Однако Путин также знает о намерении Запада заблокировать торговлю между Турцией и Россией и поэтому предостерёг от этого. Хотя он считает, что турецкие компании будут более осторожны перед лицом контроля и давления США в международной платёжной системе, он не ожидает, что общий баланс между Анкарой и Москвой изменится", — считает Гёчмен.
Во-вторых, Россия является крупнейшим торговым партнёром Турции и активно участвует в совместных проектах, таких как атомная энергетика, что также играет важную роль в экономических отношениях между странами, указал собеседник агентства.
"Не случайно турецко-российский товарооборот вырос на 230% в 2022 году, когда начался кризис в отношениях между Россией и странами Запада. Более того, поскольку Турция — одна из немногих стран НАТО, которая не вводит санкции против России, её предложения по урегулированию ситуации на Украине воспринимаются всерьёз. Я не думаю, что администрация Анкары захочет потерять эту позицию", — подытожил он.
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