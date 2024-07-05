В Казанском государственном аграрном университете разработали автономный подталкиватель кормов для сельхозживотных. Это устройство обеспечивает круглосуточный доступ корма, уменьшая его потери и поддерживая здоровье животных, сообщает Газета.Ру.
Устройство оснащено современными сенсорами и управляется через программный блок на основе искусственного интеллекта. В процессе тестирования на фермах устройство показало сокращение потерь корма на 12% и общих издержек на 10%. Разработка стоит на 500 тысяч рублей дешевле зарубежных аналогов, что делает её более доступной для местных животноводческих предприятий.
Фото: commons.wikimedia.org/Kim Hansen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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