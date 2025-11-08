Научился читать погоду по своим кошкам — удивительные сигналы о температуре и осадках

Некоторые привычки домашних животных могут служить сигналами о предстоящих изменениях в погодных условиях. В этом уверен зоопсихолог Татьяна Куликова, которая поделилась с kp. ru наблюдениями о том, как поведение животных, особенно кошек, может изменяться в зависимости от погоды.

Как кошки чувствуют изменения температуры

Вибриссы, кожа и шерсть кошек очень чувствительны к изменениям температуры и влажности, что делает этих животных отличными "погодниками". Татьяна Куликова поясняет, что именно вибриссы, или "усики", являются индикаторами изменений, поскольку они могут улавливать даже малейшие колебания температуры и влажности. Шерсть кошки также помогает ей ощущать перепады в воздухе и на коже.

"Вибриссы кошки очень чувствительны к перепадам температуры, а кожа — к влажности воздуха", — отметила Татьяна Куликова.

Поведение кошек перед похолоданием и потеплением

Перед похолоданием кошки обычно начинают искать укромные, теплые места. Это может быть уголок рядом с батареей, под одеялом или на теплом полу. В такие моменты питомцы стремятся к теплоте, что является естественной реакцией организма на понижение температуры. Кошки часто прячутся и согреваются, так как им нужно поддерживать нормальную температуру тела.

С приходом тепла поведение кошек меняется: они становятся более расслабленными, их движения становятся медленными, а сон — более долгим. В такие периоды кошки часто растягиваются, потягиваются и наслаждаются прохладным полу, что свидетельствует о том, что животное ощущает приятную температуру и комфорт.

Признаки дождя или снегопада у домашних животных

Перед дождем или снегопадом кошки, как и другие животные, могут начать вести себя необычно. Они часто начинают вылизываться, пить больше воды и искать укромные места, что является признаком того, что они чувствуют приближение осадков. Это поведение связано с тем, что животные ощущают изменения в воздухе и повышенную влажность.

Животные как предвестники природных катаклизмов

Интересно, что кошки и другие домашние животные иногда могут предупреждать о более серьезных природных катаклизмах. В таких случаях их поведение становится еще более беспокойным или нехарактерным для обычных погодных изменений. Специалисты считают, что животные способны чувствовать изменения в атмосфере, которые могут предшествовать сильным природным явлениям, таким как землетрясения или сильные бури.

"Иногда кошки и другие животные могут предупреждать о серьезных катаклизмах", — добавила Татьяна Куликова.

Таблица 1. Поведение кошек и изменения в погоде

Погода Поведение кошек Похолодание Ищут теплые места, ложатся рядом с батареей, под одеялом Потепление Медленно ходят, потягиваются, спят раскинув лапы Дождь или снегопад Вылизываются, пьют воду, ищут укромные места

Влияние окружающей среды на животных

Животные, как и люди, чувствуют изменения в окружающей среде. Многие из них имеют уникальные способности воспринимать природные изменения, такие как перепады температуры, влажности и давления. Это делает их поведение настоящими индикаторами предстоящих изменений в природе.

Как видим, домашние питомцы могут сигнализировать нам о ближайших погодных изменениях, а иногда и о более серьезных природных явлениях. Поэтому, наблюдая за их поведением, можно научиться лучше понимать и предсказывать изменения в погоде, что поможет заранее подготовиться к наступающим природным катаклизмам.