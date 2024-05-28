Ежегодно из-за халатного отношения владельцев в жару погибают тысячи собак. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории, ветеринар Владимир Уражевский.

По словам ветеринара, владельцы животных должны не допускать теплового удара.

"Прежде всего, не оставлять собаку в машине, в квартире, если у вас панельный дом, то на солнечной стороне, где нет тени и без воды. В машине нельзя даже на пять минут, выходя в магазин. У нас были такие случаи — погиб стаффордширский терьер и другие породы, когда хозяйка вышла на пять минут за хлебом, приходит, а собака уже бьется в конвульсиях от теплового шока. Вот этого нельзя допустить, потому что собака не как человек дышит, у человека поры, выходит пот, происходит потоотделение и тем самым происходит охлаждение организма. У собаки происходит только слюноотделение и за счет этого (почему мы видим во время жары) очень интенсивно раздувается язык, большой язык и очень активно дышит", — рассказал он.

Как добавил Уражевский, тело собаки не имеет потовых желез, которые их спасали бы в жару. Ветврач также призвал обязательно сохранить доступ животного к воде. Кроме того, с собаками не стоит гулять по асфальту.

Больше всего от жары, продолжил собеседник NewsInfo.Ru, страдают собаки с укороченой мордой: пекинесы, мопсы, французские и английские бульдоги.

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