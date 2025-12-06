Цвета, которых не существует: как питомцы живут в другой реальности

Многие думают, что для домашних животных мир выглядит черно-белым, но это не совсем так. Собаки и кошки действительно видят меньше оттенков, чем человек, однако их зрение устроено таким образом, что помогает лучше ориентироваться в повседневной жизни и выживать в разных условиях. Об этом сообщает ветеринар Каролина Сильва Роха, специалист по офтальмологии животных.

Как животные воспринимают цвета

Органы зрения у разных видов животных развивались под влиянием среды обитания и потребностей. У собак и кошек сетчатка устроена по-разному: у собак преобладают палочки, улавливающие движение и свет, а у кошек — сочетание палочек и колбочек, что делает их зрение более сбалансированным.

"Это различается у разных видов, потому что в сетчатке глаза есть колбочки — структуры, формирующие цвет. Поэтому у каждого вида, например, у кошек, собак, птиц, есть свои особенности восприятия каждого типа цвета. Так что да, это различается у разных видов", — объясняет ветеринар Каролина Сильва Роха.

Собаки различают оттенки синего, жёлтого и серого, но не способны различить красный и зелёный. Эти цвета им кажутся жёлто-коричневыми. Поэтому, когда собака играет с красным мячом на зелёной траве, для неё оба объекта выглядят почти одинаково.

Кошки видят чуть больше оттенков, но их палитра тоже ограничена. Например, синий цвет им кажется зеленоватым. Они, как и собаки, относятся к дихроматам — существам, которые воспринимают только два основных цвета.

Ночное зрение кошек и дневное зрение собак

Адриано Сильвио Нету, докторант ветеринарной медицины в Федеральном университете Висозы (UFV), отмечает, что кошки обладают преимуществом, которого нет у собак — отличным ночным зрением.

"У кошек в сетчатке больше палочек, чем колбочек, что позволяет им лучше видеть в условиях слабого освещения. Кроме того, у них есть tapetum lucidum — структура, образованная кристаллами цинка и рибофлавина, которая действует как зеркало, отражая свет и улучшая способность видеть в темноте", — поясняет специалист.

Эта особенность помогает кошкам быть активными в ночное время. Именно благодаря tapetum lucidum их глаза светятся в темноте, отражая даже слабый источник света. Собаки же более активны днём: их зрение приспособлено к солнечному свету, а ночное время они чаще проводят в покое.

Как выбирать игрушки и аксессуары

Выбор цвета игрушек может повлиять на то, насколько питомец охотно будет с ними играть. Адриано советует выбирать предметы ярких контрастных цветов, которые животные видят лучше всего.

"Поскольку собаки и кошки лучше различают синий и жёлтый, рекомендуется выбирать аксессуары этих оттенков. Это способствует взаимодействию и благополучию", — отмечает ветеринар.

Таким образом, если у вашего питомца есть любимый мяч, скорее всего, он жёлтый или голубой. Яркие игрушки не только привлекают внимание животного, но и делают совместные игры более комфортными.

Слух и обоняние как компенсация

Зрение — не единственный инструмент восприятия мира у домашних животных. Ограниченное цветовое восприятие компенсируется развитым слухом и обонянием. Эти чувства позволяют им ориентироваться даже в полной темноте и без зрительных ориентиров.

"Их обоняние и слух превосходят наши и компенсируют восприятие менее сложных цветов", — говорит Каролина Сильва Роха.

Собаки способны улавливать запахи на расстоянии нескольких километров, а кошки — слышать звуки ультразвукового диапазона. Это помогает им охотиться, играть и понимать окружающую среду гораздо лучше, чем кажется человеку.

Признаки проблем со зрением у животных

Владельцам домашних животных стоит обращать внимание на любые изменения в поведении питомца. Симптомы заболеваний глаз часто проявляются незаметно, но могут привести к серьёзным последствиям, если не обратиться к врачу вовремя.

К тревожным признакам относятся:

Помутнение роговицы. Покраснение или отёк глаз. Необычные выделения — жёлтые или зеленоватые. Сухость глаз или частое моргание. Сложности при ориентации в пространстве.

Если собака или кошка часто натыкается на предметы, не может найти миску или лоток, это повод для визита к ветеринару. Такие болезни, как катаракта и глаукома, на ранних стадиях успешно поддаются лечению.

"Соблюдение элементарных правил ухода имеет основополагающее значение для поддержания здоровья глаз домашних животных", — заключает Адриано.

Сравнение: зрение собак и кошек

Если сравнивать зрение собак и кошек, можно выделить несколько ключевых отличий.

Собаки лучше различают движение и быстрее реагируют на перемещение объектов, что помогает им в играх и охране. Кошки же обладают большей точностью восприятия в условиях низкой освещённости.

Собаки — дихроматы, видят два основных цвета (жёлтый и синий).

Кошки тоже дихроматы, но их палитра чуть шире, а восприятие оттенков отличается.

Кошки лучше видят в темноте благодаря tapetum lucidum.

Собаки активнее днём, кошки — в сумерках и ночью.

Таким образом, каждое животное обладает уникальными преимуществами, соответствующими его природным привычкам.

Плюсы и минусы цветового восприятия у животных

Ограниченное восприятие цветов не делает зрение животных хуже — оно просто другое. Рассмотрим основные особенности.

Плюсы:

Отличное различие контрастов и движений.

Приспособленность к сумеречным и ночным условиям.

Энергосбережение при обработке зрительной информации.

Минусы:

Неспособность различать все цвета спектра.

Трудности при ориентации среди схожих оттенков.

Более слабое восприятие мелких деталей при ярком свете.

Советы по уходу за глазами питомцев

Регулярно осматривайте глаза животных, особенно у пород, склонных к слезоточивости. Используйте мягкие влажные салфетки для удаления загрязнений. Избегайте попадания шампуня или пыли в глаза во время купания. Обеспечивайте питомцу сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов A и E. При малейших изменениях обращайтесь к ветеринару.

Эти простые шаги помогут сохранить здоровье глаз любимца и предотвратить развитие заболеваний.

Популярные вопросы о зрении животных

1. Почему глаза кошек светятся ночью?

Это связано с наличием tapetum lucidum — слоя в глазу, отражающего свет, благодаря чему глаза кажутся светящимися.

2. Какой цвет игрушек лучше для собак?

Лучше выбирать синие или жёлтые игрушки — эти оттенки они различают наиболее чётко.

3. Могут ли собаки и кошки ослепнуть от старости?

Да, возрастные изменения часто приводят к развитию катаракты или глаукомы, но при своевременном лечении процесс можно замедлить.