Они видят текст — и делают выводы: странное поведение животных ставит под вопрос уникальность чтения

Кажется, будто животные внимательно следят за текстом на экране или страницах книги, но это не означает, что они читают так же, как люди. Наблюдения за разными видами показывают: некоторые из них способны уверенно работать с визуальными символами и знаками. При этом учёные подчёркивают, что между этим навыком и полноценным чтением лежит принципиальная разница. Об этом сообщает издание Popular Science.

Животные, которые понимают символы

Интерес к вопросу "читают ли животные" возник не на пустом месте. Исследования последних десятилетий показывают, что интеллект животных может быть гораздо сложнее, чем принято считать, и проявляться в работе с абстрактными знаками и образами, как это описывается в материале о том, как интеллект животных развивается у разных видов.

Один из самых известных примеров — бонобо. В рамках долгосрочной программы в Айове этих человекообразных обезьян обучали использовать лексиграммы — пиктограммы, обозначающие предметы, действия и даже абстрактные понятия вроде "хорошо". Бонобо работают с ними через сенсорные экраны, выстраивая общение с людьми.

С помощью лексиграмм обезьяны могут попросить еду, выбрать партнёра для общения или предложить игру. Особенно известен бонобо Канзи, который за свою жизнь освоил сотни символов и комбинировал их творчески, однажды назвав бобра "водяной гориллой".

Примеры из мира птиц и морских млекопитающих

Подобные способности встречаются и у других животных. Какаду Гоффина по имени Элли, например, использует планшет для общения с хозяйкой, выбирая значки для просьб, эмоций и предпочтений. Это показывает, что птицы способны связывать визуальные символы с конкретными результатами.

Дельфины также демонстрируют уверенное понимание знаков. В Институте морских наук Роатан их обучили распознавать двумерные символы как команды. Увидев знак, означающий "плыви быстро", дельфин мгновенно выполняет задание, что говорит о чётком усвоении визуального сигнала.

Неожиданные способности голубей

Ещё более удивительные результаты показали эксперименты с голубями. В Новой Зеландии учёные обучили птиц отличать реальные слова от бессмысленных сочетаний букв. Один из голубей распознавал около 60 слов и уверенно отличал их от сотен вымышленных комбинаций.

Со временем птицы начали улавливать закономерности в написании букв и делать предположения о новых словах. Похожие механизмы обучения наблюдаются и у других животных, например у собак, которые способны запоминать слова без прямого обучения, что подтверждается исследованиями о том, как собаки запоминают названия предметов.

Почему это всё же не чтение

Несмотря на впечатляющие результаты, учёные подчёркивают: распознавание символов — это не чтение в человеческом понимании. Зоолог и доцент Кембриджского университета Арик Кершенбаум сравнивает это с пониманием дорожных знаков — человек узнаёт символ, но не читает текст.

С этим согласна и исследовательница Сью Сэвидж-Рамбо, одна из первых, кто обучал бонобо лексиграммам. По её словам, чтение неразрывно связано с языком.

Учёные описывают чтение как двухэтапный процесс. Сначала мозг переводит буквы в звуки, распознавая фонетические закономерности. Затем он связывает эти звуки со смыслом, анализируя контекст и структуру текста. Поскольку животные не владеют человеческой речью в полном объёме, второй этап для них недоступен.

В итоге животные действительно умеют работать с символами и даже делать обобщения, но их способности относятся к распознаванию знаков, а не к чтению в том виде, в каком его понимают люди.