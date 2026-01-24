Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бонобо
Бонобо
© NewsInfo.Ru by Ольга Сидорова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 11:47

Они видят текст — и делают выводы: странное поведение животных ставит под вопрос уникальность чтения

Животные распознают символы без полноценного чтения — Popular Science

Кажется, будто животные внимательно следят за текстом на экране или страницах книги, но это не означает, что они читают так же, как люди. Наблюдения за разными видами показывают: некоторые из них способны уверенно работать с визуальными символами и знаками. При этом учёные подчёркивают, что между этим навыком и полноценным чтением лежит принципиальная разница. Об этом сообщает издание Popular Science.

Животные, которые понимают символы

Интерес к вопросу "читают ли животные" возник не на пустом месте. Исследования последних десятилетий показывают, что интеллект животных может быть гораздо сложнее, чем принято считать, и проявляться в работе с абстрактными знаками и образами, как это описывается в материале о том, как интеллект животных развивается у разных видов.

Один из самых известных примеров — бонобо. В рамках долгосрочной программы в Айове этих человекообразных обезьян обучали использовать лексиграммы — пиктограммы, обозначающие предметы, действия и даже абстрактные понятия вроде "хорошо". Бонобо работают с ними через сенсорные экраны, выстраивая общение с людьми.

С помощью лексиграмм обезьяны могут попросить еду, выбрать партнёра для общения или предложить игру. Особенно известен бонобо Канзи, который за свою жизнь освоил сотни символов и комбинировал их творчески, однажды назвав бобра "водяной гориллой".

Примеры из мира птиц и морских млекопитающих

Подобные способности встречаются и у других животных. Какаду Гоффина по имени Элли, например, использует планшет для общения с хозяйкой, выбирая значки для просьб, эмоций и предпочтений. Это показывает, что птицы способны связывать визуальные символы с конкретными результатами.

Дельфины также демонстрируют уверенное понимание знаков. В Институте морских наук Роатан их обучили распознавать двумерные символы как команды. Увидев знак, означающий "плыви быстро", дельфин мгновенно выполняет задание, что говорит о чётком усвоении визуального сигнала.

Неожиданные способности голубей

Ещё более удивительные результаты показали эксперименты с голубями. В Новой Зеландии учёные обучили птиц отличать реальные слова от бессмысленных сочетаний букв. Один из голубей распознавал около 60 слов и уверенно отличал их от сотен вымышленных комбинаций.

Со временем птицы начали улавливать закономерности в написании букв и делать предположения о новых словах. Похожие механизмы обучения наблюдаются и у других животных, например у собак, которые способны запоминать слова без прямого обучения, что подтверждается исследованиями о том, как собаки запоминают названия предметов.

Почему это всё же не чтение

Несмотря на впечатляющие результаты, учёные подчёркивают: распознавание символов — это не чтение в человеческом понимании. Зоолог и доцент Кембриджского университета Арик Кершенбаум сравнивает это с пониманием дорожных знаков — человек узнаёт символ, но не читает текст.

С этим согласна и исследовательница Сью Сэвидж-Рамбо, одна из первых, кто обучал бонобо лексиграммам. По её словам, чтение неразрывно связано с языком.

Учёные описывают чтение как двухэтапный процесс. Сначала мозг переводит буквы в звуки, распознавая фонетические закономерности. Затем он связывает эти звуки со смыслом, анализируя контекст и структуру текста. Поскольку животные не владеют человеческой речью в полном объёме, второй этап для них недоступен.

В итоге животные действительно умеют работать с символами и даже делать обобщения, но их способности относятся к распознаванию знаков, а не к чтению в том виде, в каком его понимают люди.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лабрадора называют породой с мягкой хваткой и редкими укусами 22.01.2026 в 14:34
Есть породы, которые редко пускают в ход зубы — но один фактор всё портит даже у спокойных

Дэвид Хепберн выделил 12 пород собак, которые реже кусаются; но порода не гарантирует безопасность — важнее социализация, здоровье и воспитание питомца.

Читать полностью » Выпадение шерсти у кошек связано с сезонными факторами — Le Mag du Chat 22.01.2026 в 9:20
Кошка тает на глазах, а дом зарастает шерстью: признаки, которые редко бывают безобидными

Кошка теряет шерсть сильнее обычного — это норма или сигнал проблемы? Разбираем причины выпадения, роль питания, стресса и когда нужен ветеринар.

Читать полностью » Невротическое поведение у собак связано с эмоциональным стрессом — Le Mag du Chien 22.01.2026 в 0:20
Собака живёт как на пороховой бочке: спокойствие обманчиво, а срыв приходит внезапно

Тревожность, навязчивые действия и нестабильное поведение у собак часто путают с плохим характером. Разбираемся, что стоит за невротическим темпераментом.

Читать полностью » Перепады температуры усиливают линьку у домашних животных — Дмитриев 21.01.2026 в 23:45
Выпадение шерсти оказалось многофакторным — но один симптом почти всегда говорит: пора к ветеринару

Как отличить нормальную линьку от болезни: признаки выпадения шерсти, залысины, зуд и корочки; советы ветеринара Дмитрия Дмитриева о коже питомца и лечении.

Читать полностью » Стерилизация не изменяет личность кошки — Le Mag du Chat 21.01.2026 в 18:05
После стерилизации — новая кошка: страхи, которые не имеют ничего общего с реальностью

Стерилизация кошек часто окружена мифами о смене характера и личности. Разбираемся, какие изменения реальны, а какие — лишь страхи владельцев.

Читать полностью » Сиамский окрас проявляется у котят после рождения — ветеринар 21.01.2026 в 17:46
Маска на мордочке — не всегда сиам: вот 5 пород кошек, которые вас удивят

Кошки с сиамским окрасом бывают не только сиамами. Рассказываем о пяти породах, для которых колор-пойнт является единственным стандартом и визитной карточкой.

Читать полностью » Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien 21.01.2026 в 16:01
Прогулка превращается в детектив: нос ведёт собаку по миру, куда человеку вход закрыт

Почему собака на прогулке так много нюхает и что именно она узнаёт через запахи? Разбираемся, как обоняние влияет на поведение и благополучие питомца.

Читать полностью » Исчезновение насекомых нарушит производство продуктов питания — Science Times 21.01.2026 в 14:59
Маленькие существа — большая угроза: без них Земля быстро скатится в экологический ад

Полезные насекомые незаметно поддерживают экосистемы и продовольственную безопасность. Почему их исчезновение может привести к глобальному кризису.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Скиммия не образует ягоды без женского растения
Дом
Медленный слив в раковине возникает из-за волос и мыльного налёта — The Spruce
Еда
Фольга мешает образованию румяной корочки у батата — Tasting Table
Красота и здоровье
Проблемы кишечника ухудшают гладкость волос — трихолог Сюракшина
Наука
Учёные связывают красные точки с молодыми чёрными дырами — Univ. of Copenhagen
Наука
Земля не переживёт финальную стадию эволюции Солнца — NASA
Спорт и фитнес
Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи
Дом
Смешивание уксуса с отбеливателем выделяет хлорный газ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet