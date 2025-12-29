Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дикий фазан в природе
Дикий фазан в природе
© Designed by Freepik by vladimircech is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 6:58

Животные обманывают смерть на глазах у хищников: приёмы выживания, которые выглядят как магия

Маскировка и мимикрия повышают выживаемость животных – caminteresse

В дикой природе выживание редко сводится к простому бегству от опасности. Животные используют целый арсенал стратегий, которые поражают сложностью и неожиданностью. Многие из них выглядят настолько необычно, что больше напоминают вымысел, чем результат эволюции. Об этом сообщает caminteresse.

Когда спасение — это искусство притворства

За миллионы лет эволюции животные выработали десятки способов обмануть хищника. Маскировка, мимикрия, неподвижность, резкое бегство или выделение токсинов давно известны биологам. Однако на этом список не заканчивается: в природе встречаются куда более изощрённые приёмы. Поведенческие стратегии часто напрямую связаны с внешним обликом животного, что отражается и в особенностях хищников тропических лесов. Форма тела, окраска, перья или чешуя определяют, как именно оно будет скрываться или двигаться.

Яркий пример — фазан, чьё оперение напоминает сухую ветку. В момент опасности птица не просто замирает, а начинает раскачиваться синхронно с ветвями дерева, усиливая эффект маскировки. Такой подход снижает вероятность быть замеченным даже внимательным хищником.

Танатоз, коконы и живые обманки

Одним из самых распространённых необычных приёмов считается танатоз — имитация смерти. К нему прибегают морские свинки, кролики, змеи, перепела, утки-кряквы и даже некоторые акулы. Животное внезапно замирает, иногда изображая судороги, что сбивает нападающего с толку. Самым известным мастером этого приёма остаётся опоссум, который ложится неподвижно с открытым ртом и высунутым языком, усиливая эффект резким запахом.

В тропических морях рыбы-попугаи используют иной метод. Ночью они выделяют слизь, образующую защитный кокон, маскирующий запах. При прикосновении оболочка вибрирует, мгновенно пробуждая рыбу и давая ей шанс скрыться.

Отдельного внимания заслуживает паук из рода Cyclosa, обитающий в Перу. Он создаёт "двойников" из веточек и останков насекомых, размещая их рядом с собой на паутине. Когда угроза приближается, паук заставляет сеть колебаться, создавая иллюзию движения у поддельной фигуры.

Броня, когти и коллективная оборона

Некоторые виды предпочитают активную защиту. Африканская волосатая лягушка при опасности выдвигает кости задних лап, прорывая ими кожу и превращая их в острые когти. Клоп Acanthaspis petax сооружает доспехи из остатков съеденных муравьёв, отпугивая врагов своим внешним видом.

Коллективные стратегии также оказываются эффективными. Азиатские гигантские пчёлы защищают гнёзда синхронными движениями, создавая визуальный эффект волн, который дезориентирует шершней и птиц. Если враг всё же приближается, его атакует вся колония, что перекликается с особенностями поведения пчёл внутри улья. У полосатых мангустов Африки выживание обеспечивается координацией: детёныши рождаются одновременно и воспитываются всей группой, что снижает риск внутривидовой агрессии.

Когда тело становится оружием

Некоторые животные используют собственное тело как средство нападения. Жуки-бомбардиры выбрасывают струю раскалённого газа, образующегося при смешении химических веществ внутри брюшка. Американская рогатая ящерица отпугивает врагов, разбрызгивая кровь с кислотой. Краб Lybia leptochelis носит на клешнях ядовитых анемонов, а малайские муравьи Camponotus saundersi в критической ситуации буквально взрывают себя, парализуя противника.

Эти примеры показывают, насколько разнообразны и продуманы механизмы выживания в животном мире. Они не всегда спасают каждую особь, но позволяют виду сохраняться и передавать свои уникальные стратегии следующим поколениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка постоянно просит есть из-за смены корма — ветеринар сегодня в 0:52
После стерилизации кот ведет себя так, будто его обокрали: секрет, о котором молчат ветеринары

Почему кошка всё время просит есть: влияние корма и режима, перемены после стерилизации, стресс и ситуации, когда лучше проверить здоровье питомца.

Читать полностью » Вечная мерзлота сохранила бурого медведя возрастом 3460 лет — Daily Galaxy вчера в 23:01
Вечная мерзлота сдала тайник: его приняли за чудовище ледникового периода — правда оказалась страннее

В Сибири нашли идеально сохранившегося бурого медведя возрастом более 3 тысяч лет. Учёных поразило не только его состояние, но и детали, скрытые внутри.

Читать полностью » Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи вчера в 17:11
Вот почему нельзя кормить со стола: секрет, из-за которого ветеринары хватаются за голову

Натуральная еда или готовый корм — что выбрать для кошки или собаки: плюсы и минусы обоих вариантов и как подобрать рацион без вреда для здоровья.

Читать полностью » Комплексный уход улучшил качество жизни пожилых кошек и собак — The Conversation вчера в 11:32
Пожилые лапы просят помощи: изменения, которые резко улучшают качество жизни

Как понять, что кошка или собака стареет, и какие простые шаги помогут сохранить их активность, комфорт и качество жизни в пожилом возрасте.

Читать полностью » Кролик копает подстилку из-за инстинкта гнездования — эксперт вчера в 5:49
Перестала ругать кролика за укусы — и он изменился: оказывается, сама была не права

Как понять кролика без слов: что означают расслабленная поза, вылизывание, стойка на задних лапках, копание и укусы — и когда лучше дать питомцу паузу.

Читать полностью » Домашние кошки сохраняют риск заражения инфекциями — Le Figaro 27.12.2025 в 22:01
Обувь у двери — и вирус уже в доме: кошка спит на диване, а инфекция заходит без спроса

Даже кошка, которая не выходит из квартиры, может столкнуться с опасными инфекциями. Почему ветеринары советуют не отказываться от прививок.

Читать полностью » Хомяки могут впадать в стресс от громких звуков — зоологи 27.12.2025 в 16:08
Никакого телевизора и кошки: секрет идеально спокойного хомяка, который живёт в 3 раза дольше

Как понять, что хомяк в стрессе: признаки тревоги, что может пугать грызуна и какие простые шаги помогают вернуть питомцу спокойствие.

Читать полностью » Неправильный рацион вызывает болезни и ожирение у питомцев — Бланшар ветеринар 27.12.2025 в 10:59
Любовь в миске оборачивается проблемами: питание, которое незаметно вредит питомцу

Как выбрать корм для кошки или собаки, не поддавшись модным мифам и противоречивым советам. Ветеринар объясняет, что действительно важно для здоровья питомца.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Число туристов из России на Филиппинах выросло в 2025 году — Павлов
Общество
Услуги Деда Мороза подорожали на 14 процентов в 2025 году — T-Data
Общество
Звенигород называют Подмосковной Швейцарией с XIX века — Турпром
Наука
Нейрохирург Эбен Александер описал загробный мир после комы — Daily Mail
Общество
В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — Правительство РФ
Туризм
Посол РФ Павлов рекомендует туристам на Филиппины медицинскую страховку — РИАН
Общество
В Москве прогнозируют до -19 градусов в новогоднюю ночь — Вильфанд
Общество
Мошенники выманивают коды смс под видом провайдеров — РИАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet