Коричневый персидский кот на лестнице
Коричневый персидский кот на лестнице
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:52

Кошачье поведение перед бедствиями вызывает мурашки — странные сигналы невозможно игнорировать

Кошки снова оказываются в центре внимания — на этот раз из-за способности будто бы чувствовать то, что человеку недоступно. Их поведение перед дождём, грозой или землетрясением часто кажется слишком точным, чтобы быть случайным. Одни видят в этом мистику, другие — особенности восприятия. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Землетрясение в Осаке и реакция кошек

В 2018 году в сети распространилось видео из японской Осаки: несколько кошек заметно нервничают незадолго до землетрясения магнитудой 6,1. Животные метались по комнате и выглядели встревоженными, что породило разговоры о "предчувствии катастрофы".

Сейсмолог Батист Гомберт объясняет, что кошки могли отреагировать не на сам толчок, а на его раннюю фазу. Речь идёт о первичных P-волнах — слабых колебаниях земли, которые почти не ощущаются человеком, но сопровождаются низкочастотными звуками.

"Кошки могли воспринимать первые сейсмические волны ещё до того, как толчки стали заметны людям", — отмечает исследователь Батист Гомберт.

Чувствительные подушечки лап и острый слух позволяют кошкам улавливать микровибрации. Это хорошо вписывается в представления о том, как эволюция формировала органы чувств под среду обитания, что подробно разбирается в материале о сенсорной адаптации животных. При этом устойчивого и повторяемого поведения кошек перед землетрясениями наука не зафиксировала.

Кошка и погода: от примет к физике

Считается, что если кошка активно умывается или тянет лапу к уху — скоро пойдёт дождь. Иногда такие совпадения действительно случаются, что укрепляет веру в "кошачий прогноз".

На деле кошки лишь реагируют на изменения среды: влажность, атмосферное давление, температуру и статическое электричество. Эти параметры меняются перед дождём или грозой и ощущаются животным телом. Шерсть и вибриссы особенно чувствительны к таким микросдвигам, вызывая беспокойство или усиленный уход за собой.

Однако речь идёт не о предсказании будущего, а о реакции на текущие условия. Более того, разные кошки ведут себя по-разному, что исключает универсальные выводы.

Иллюзия шестого чувства

Когда кошка внезапно замирает, всматриваясь в пустоту, или резко убегает, человеку кажется, что она "знает больше". На самом деле животные живут в мире запахов, вибраций и слабых звуков. По тому же принципу они находят дорогу домой, используя запахи и память, как описано в материале о том, как кошки ориентируются по запахам.

Наука подчёркивает: кошки реагируют на реальные стимулы, просто недоступные нашему восприятию. Мы склонны заполнять это непонимание мистическими объяснениями.

В итоге кошки не являются гадалками или прорицателями. Они не предсказывают дождь и не "знают" о землетрясении заранее — они просто чувствуют мир тоньше и быстрее, чем человек, и именно это создаёт вокруг них ореол загадочности.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

