© pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:47

Город задыхался, а теперь страдают и питомцы: где проходит грань между халатностью и жестокостью

Дептранс Москвы: с начала года в автомобилях найдено 13 животных

С начала года в Москве инспекторы обнаружили 13 животных, оставленных в неправильно припаркованных автомобилях. Среди них — семь собак, пять кошек и даже один хомяк. Эти случаи вновь напомнили о важной проблеме: оставлять питомцев в машине опасно для их жизни, независимо от времени года.

Опасность, о которой забывают

Когда человек покидает автомобиль, ему может казаться, что с животным ничего не случится. Однако реальность иная. Осенью и зимой холодный воздух быстро проникает в салон, температура падает, и питомец рискует получить переохлаждение. Летом же ситуация обратная: машина превращается в "парник" — температура внутри поднимается до критических значений всего за несколько минут.

"Осенью и зимой оставленный в салоне питомец рискует получить переохлаждение, испытывает стресс, недостаток кислорода и воды, а также может спрятаться под сиденьем — тогда инспекторы при эвакуации автомобиля или окружающие могут просто не заметить его", — говорится в сообщении дептранса.

Кроме физиологических рисков, животное переживает сильный стресс. От испуга питомцы часто прячутся под сиденья, что может привести к трагедии при эвакуации машины — животное просто не заметят.

Ответственность владельца

Закон рассматривает оставление питомца в автомобиле как нарушение сразу нескольких норм. Владельцы машин, в которых были найдены животные, уже заплатили штраф за неправильную парковку — 4,5 тысячи рублей. Но это лишь малая часть ответственности.

Согласно статье 8.52 КоАП, за нарушение правил содержания животных (в том числе за оставление их в машине) предусмотрен дополнительный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если действия владельца приводят к страданиям животного, наказание ужесточается: штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же питомец получает серьёзные травмы или погибает, применяется статья 245 УК РФ — "Жестокое обращение с животными". Санкции по ней могут включать штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до трёх лет.

Сравнение наказаний

Нарушение Закон Штраф / Наказание
Неправильная парковка КоАП РФ ст. 12.19 4 500 руб.
Несоблюдение правил содержания животных КоАП РФ ч.1 ст. 8.52 1 500-3 000 руб.
Жестокое обращение без гибели животного КоАП РФ ч.2 ст. 8.52 5 000-15 000 руб.
Гибель или увечье животного УК РФ ст. 245 до 80 000 руб. или до 3 лет лишения свободы

Как действовать владельцу пошагово

  1. Планируйте маршрут. Если нужно заехать в магазин или на встречу, продумайте заранее, где можно оставить питомца под присмотром.

  2. Используйте переноску. В дороге животное должно находиться в безопасной зоне, особенно если планируется остановка.

  3. Не оставляйте в машине. Даже если "всего на минуту" — минута может стоить жизни.

  4. Контролируйте температуру. Если поездка долгая, возьмите воду, охлаждающий коврик, вентиляционные насадки.

  5. Сообщайте о нарушениях. Если вы видите животное, запертое в машине, позвоните в службу 112 или обратитесь к инспекторам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставить собаку в машине "на пару минут".
    Последствие: Перегрев или переохлаждение, стресс, гибель.
    Альтернатива: Взять переноску и зайти с животным или оставить дома.

  • Ошибка: Не учитывать температуру воздуха.
    Последствие: Салон прогревается до 50-70 °C уже через 10 минут.
    Альтернатива: Оставлять окна открытыми недостаточно — лучше не рисковать вовсе.

  • Ошибка: Полагаться на кондиционер или "приоткрытое окно".
    Последствие: Система может выключиться, а сквозняк не спасёт.
    Альтернатива: Использовать климаты, предназначенные для перевозки животных (например, переносные вентиляторы с батареей).

А что если срочно нужно отлучиться?

Если поездка внезапно затянулась — оставьте питомца в зоогостинице, обратитесь к сервисам краткосрочного передерживания или доверьте знакомым. В Москве и крупных городах есть десятки проверенных организаций, предоставляющих услуги дневного ухода за животными.

Плюсы и минусы оставления животного в машине

Действие Плюсы Минусы
Оставить питомца в машине Нет Риск переохлаждения, удушья, гибели, штраф
Взять с собой Уверенность в безопасности, спокойствие Нужно подготовиться заранее
Оставить дома Безопасность, комфорт животного Требуется организация ухода

FAQ

Как понять, что животному в машине плохо?
Питомец тяжело дышит, скулит, дрожит, пытается выбраться или прячется. В жару появляются признаки перегрева — язык высунут, дыхание учащённое.

Что делать, если вижу животное в закрытой машине?
Позвоните по номеру 112 и сообщите данные автомобиля. Не пытайтесь разбить стекло самостоятельно — это может быть расценено как порча чужого имущества.

Можно ли включить кондиционер и оставить питомца?
Нет. Кондиционер может выключиться, а салон быстро нагреется. Даже короткое время без вентиляции опасно.

Мифы и правда

Миф: Если приоткрыть окно, животному будет достаточно воздуха.
Правда: Количество кислорода всё равно снижается, особенно при жаре, и животное может задохнуться.

Миф: В прохладную погоду опасности нет.
Правда: Температура в салоне падает быстрее, чем на улице. Питомец может переохладиться за 15-20 минут.

Миф: Штраф за это минимален.
Правда: В зависимости от последствий возможно уголовное наказание до трёх лет лишения свободы.

Три интересных факта

  1. Исследования показали: при температуре воздуха +25 °C салон машины за 10 минут нагревается до +50 °C.

  2. У собак и кошек терморегуляция значительно хуже, чем у человека — они не могут "потеть", чтобы снизить температуру тела.

  3. В ряде стран Европы за оставление животного в машине предусмотрены не только штрафы, но и запрет на содержание питомцев в будущем.

Исторический контекст

Проблема оставления животных в машинах обсуждается уже не первый год. В 2015 году в США был принят закон, разрешающий прохожим разбивать стекло автомобиля, если внутри заперто животное. В России подобные инициативы пока обсуждаются, но тенденция очевидна: общество всё чаще рассматривает животных как полноправных членов семьи, а не как имущество.

