© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:16

Улучшила баланс и координацию с Animal Flow — тренировка, доступная каждому

Animal Flow — это тренировка, в которой движения имитируют пластику животных, при этом задействуется множество мышечных групп. Направление сочетает элементы йоги, капоэйры, гимнастики и паркура, но основной упор сделан на работу с собственным телом. Занятия доступны для людей любого уровня физической подготовки, а разнообразие движений делает тренировку интересной и полезной.

Что представляет собой Animal Flow?

Animal Flow, в переводе с английского как "животный поток", — это система упражнений, в которой люди имитируют естественные движения животных. Автор методики, фитнес-инструктор Майк Фитч, создал программу, которая позволяет развивать подвижность, баланс и силу, используя только собственный вес.

Основные элементы тренировки включают базовые позиции, такие как "зверь", "краб", "обезьяна" и "скорпион". Эти упражнения помогают не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку, координацию и гибкость.

"Главная идея Animal Flow — вернуть себе природную свободу движений: почувствовать центр тяжести, управлять собой без суеты, слышать дыхание и ритм", — Виктория Турищева, тренер DDX Fitness.

Тренировка, построенная на таких базовых элементах, позволяет развивать функциональность тела, делая движения более осознанными и плавными. Благодаря горизонтальному положению тела, многие упражнения снимают нагрузку с позвоночника и помогают улучшить его подвижность.

Противопоказания

Несмотря на плавность и мягкость движений, тренировки Animal Flow требуют особой осторожности. Особенно важно подходить к занятиям с вниманием, если у вас есть хронические заболевания или вы восстанавливаетесь после травм.

Советоваться с врачом стоит в следующих случаях:

  1. Травмы запястий, коленей или поясницы.

  2. Заболевания суставов или опорно-двигательного аппарата.

  3. Период беременности.

В таких случаях желательно выполнять движения под присмотром опытного инструктора, чтобы избежать неправильной техники и возможных осложнений.

Как проходит тренировка?

Занятие состоит из нескольких этапов, начиная с разминки и заканчивая финальным флоу — связкой движений. В основе тренировки лежат так называемые паттерны движений — базовые положения, которые создают плавные переходы. Эти движения выполняются без оборудования, что делает тренировку доступной в любом месте.

Этапы тренировки:

  1. Разминка: Мобилизация суставов, лёгкие перемещения на полу.

  2. Базовые позиции: Отработка исходных поз: "зверь", "краб", "обезьяна".

  3. Переходы: Освоение связок и плавных переключений между ними.

  4. Финальный флоу: Короткая последовательность из нескольких элементов.

Занятие обычно длится 30-45 минут. Начинающим рекомендуется заниматься два-три раза в неделю, уделяя внимание качеству выполнения движений, а не их количеству.

Важные рекомендации для новичков:

  • Перед началом тренировки обязательно сделайте разминку.

  • Начинайте с простых движений, таких как стояние на четырёх точках опоры, чтобы почувствовать устойчивость.

  • Увеличивайте сложность постепенно, по мере улучшения навыков.

Базовые элементы Animal Flow

Каждое движение в рамках Animal Flow имеет своё предназначение и приносит конкретную пользу. Рассмотрим четыре основных элемента:

Элемент Описание Польза
Beast Позиция на четырёх точках опоры, где колени оторваны от пола. Укрепляет плечи и корпус, развивает стабильность и баланс.
Crab Позиция, сидя на полу, с упором руками за спиной и приподнятым тазом. Развивает подвижность плечевых суставов и координацию.
Ape Присед с развёрнутыми носками и плавными переносами веса из стороны в сторону. Улучшает гибкость тазобедренных суставов и позвоночника.
Scorpion Положение лёжа или на руках с поднятием одной ноги и её переносом к противоположному плечу. Укрепляет спину, улучшает гибкость позвоночного столба.

Преимущества и недостатки Animal Flow

Плюсы:

  1. Укрепление всего тела. Тренировка задействует многие мышцы, развивая силу и выносливость.

  2. Улучшение подвижности суставов. Плавные движения помогают повысить гибкость и амплитуду движений.

  3. Коррекция осанки. Регулярные занятия способствуют выравниванию осанки и улучшению равновесия.

  4. Минимум оборудования. Тренировки можно проводить дома или в зале без дополнительных аксессуаров.

Минусы:

  1. Неэффективность для увеличения мышечной массы. Это не силовая тренировка, и она не направлена на наращивание мышечной массы.

  2. Не подходит для интенсивных кардионагрузок. Для сжигания калорий стоит обратить внимание на интервальные или силовые тренировки.

Блок "Советы шаг за шагом"

Если вы только начинаете заниматься Animal Flow, вот несколько шагов для успешного старта:

  1. Начните с разминки: уделите внимание суставам и подготовьте тело к нагрузке.

  2. Освойте базовые позиции: учитесь правильно выполнять позы "зверь", "краб", "обезьяна", "скорпион".

  3. Добавьте плавные переходы: связывайте базовые движения, чтобы создать плавные переходы в тренировки.

  4. Слушайте своё тело: не спешите, развивайте гибкость и силу постепенно.

"Ошибка → Последствие → Альтернатива"

  1. Ошибка: Попытка выполнить сложные элементы сразу.

    • Последствие: Перенапряжение мышц, травмы.

    • Альтернатива: Начинать с простых упражнений и постепенно повышать сложность.

  2. Ошибка: Игнорирование разминки.

    • Последствие: Повышенный риск растяжений и травм.

    • Альтернатива: Обязательно разминайтесь перед тренировкой, уделяйте внимание суставам.

  3. Ошибка: Пренебрежение техникой.

    • Последствие: Неправильное выполнение движений может привести к дискомфорту или травмам.

    • Альтернатива: Работать с профессиональным тренером, следить за техникой.

FAQ

  1. Как выбрать уровень сложности для тренировок?
    Начинающим рекомендуется начинать с базовых поз и заниматься 2-3 раза в неделю по 20-30 минут.

  2. Можно ли заниматься Animal Flow при наличии травм?
    При наличии травм лучше проконсультироваться с врачом и выполнять упражнения под присмотром инструктора.

  3. Как часто нужно тренироваться, чтобы увидеть результат?
    Для заметных изменений рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю, уделяя внимание технике и дыханию.

Заключение

Animal Flow — это уникальная тренировка, которая помогает развивать подвижность, силу и гибкость, при этом не требуя дополнительного оборудования. Регулярные занятия улучшат не только физическое состояние, но и помогут вам вернуть связь с вашим телом. Подходя к тренировкам с вниманием и соблюдением правильной техники, вы сможете значительно улучшить свою физическую форму.

