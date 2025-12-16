Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Корги гуляет в траве
Корги гуляет в траве
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:01

Зелёный шведский стол под лапами: трава остаётся тайным пунктом в меню питомцев

Кошки и собаки регулярно едят траву без связи с болезнями — IFLScience

Кошки и собаки нередко удивляют владельцев неожиданными пищевыми привычками. Забота о рационе домашних животных сегодня стала почти философским вопросом: обсуждают происхождение ингредиентов, безопасность сырого мяса и даже возможность веганского питания для питомцев. Поэтому сцена, в которой любимый кот или пёс с увлечением щиплет траву во дворе, может поставить в тупик. Об этом сообщает издание IFL Science.

Почему кошки тянутся к зелени

Если понаблюдать за кошкой на прогулке или на даче, легко заметить, с каким интересом она жует траву. Это поведение долго считалось странным, однако данные научных наблюдений показывают, что оно вполне нормально. В исследовании 2019 года приняли участие более тысячи владельцев кошек, которые проводили со своими питомцами не менее трёх часов в день и делились подробными наблюдениями.

Результаты показали, что поедание растений — обычное явление. Около 71 % кошек хотя бы несколько раз в жизни пробовали траву или другие растения, и лишь 11 % никогда этого не делали. Распространено мнение, что кошки едят траву, чтобы вызвать рвоту, однако владельцы в 91 % случаев отмечали, что животные делали это без признаков недомогания. Рвота, по мнению исследователей, скорее побочный эффект, а не цель такого поведения.

Эволюционные причины кошачьей привычки

Учёные связывают тягу к траве с наследием диких предков кошек. В естественной среде кишечные паразиты были серьёзной угрозой, и употребление жёстких растительных волокон могло усиливать работу пищеварительного тракта. Такая стимуляция помогала организму избавляться от паразитов и запускала естественные процессы очищения. По этой причине интерес к растительной пище часто рассматривают в контексте работы пищеварения и роли грубых волокон, похожих по действию на клетчатку в рационе.

Современные домашние кошки редко сталкиваются с паразитами, но древний инстинкт сохраняется и проявляется даже у полностью домашних животных, живущих в квартирах.

Почему собаки тоже едят траву

Похожие привычки наблюдаются и у собак. В исследовании 2008 года большинство опрошенных владельцев подтвердили, что их питомцы регулярно едят траву или другие растения. Позднее учёные расширили выборку, изучив тысячи анкет, чтобы глубже разобраться в причинах такого поведения.

Оказалось, что 68 % собак поедают растения ежедневно или еженедельно, при этом 79 % отдают предпочтение именно траве. Лишь 9 % животных делали это в моменты плохого самочувствия, а рвота после поедания растений наблюдалась примерно у 22 % собак. Связи с породой, полом или типом рациона выявить не удалось, хотя молодые собаки чаще пробуют разные виды растений, чем взрослые.

"Хотя в этом исследовании изучалось только растительноядное поведение домашних собак, поедание растений также наблюдается у волков и других диких псовых", — отмечают авторы, подчёркивая, что такое поведение, вероятно, выполняет определённую биологическую функцию.

Нужно ли вмешиваться владельцам

На сегодняшний день большинство специалистов сходятся во мнении, что трава не является обязательной частью рациона кошек и собак. При этом нет необходимости строго запрещать питомцам иногда лакомиться зеленью, если это не сопровождается ухудшением самочувствия. В некоторых случаях интерес к растениям даже рассматривают как отражение потребности в разнообразии питания и поддержании пищеварительного баланса, который владельцы нередко стараются компенсировать с помощью овощей и добавок, таких как тыква в рационе собаки.

Главное, на что стоит обратить внимание владельцам, — безопасность. Животных не следует подпускать к газонам и лужайкам, обработанным химикатами или пестицидами. В остальном умеренный интерес к траве считается естественным поведением и, как правило, не представляет угрозы для здоровья питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Немецкие исследователи зафиксировали индивидуальные тембры мурлыканья — Scientific Reports сегодня в 3:25
Кошки разговаривают с нами тише, чем мы думаем: учёные раскрыли тайный язык питомцев

Учёные выяснили, что мурлыканье кошки уникально, как отпечаток пальца. Оно может рассказать о её характере, эмоциях и даже самочувствии.

Читать полностью » Собаки снижают тревогу через выработку окситоцина у человека — ветеринар сегодня в 1:37
Вот что творит с мозгом 15 минут с собакой: ваш стресс буквально испаряется — проверьте сами

Научно доказано, что собаки могут быть мощным средством от тревоги и стресса. Как именно питомцы влияют на наше психическое здоровье и какие форматы поддержки существуют в мире?

Читать полностью » Чёткое зрение кошки работает в диапазоне от 10 до 80 см — Le Mag du Chat вчера в 23:12
Иллюзия кошачьего всевидения треснула: легендарные глаза ночного хищника скрывают слепую зону

Все ли кошки действительно страдают пресбиопией, как устроено их зрение и почему ограничения фокусировки компенсируются другими чувствами.

Читать полностью » Повторная вакцинация защищает собак от опасных инфекций — ветеринары вчера в 21:15
Собачья прививка как страховка от судьбы: почему пропускать вакцинацию опасно

Как правильно составить график прививок для собак, какие вакцины обязательны и почему ревакцинация важна для здоровья питомца.

Читать полностью » Домашние птицы чувствительны к бытовой химии — ветеринар вчера в 19:46
Щебечет и радует, но есть один утренний нюанс, о котором молчат продавцы

Три причины завести домашнюю птичку: без ежедневных прогулок, уборка клетки 1-2 раза в неделю и возможность спокойно уехать на пару дней. Но есть нюансы режима.

Читать полностью » Котята рождаются с закрытыми глазами из-за незрелости зрения — Le Mag du Chat вчера в 17:03
Рождены не видеть, а выжить: слепой старт котят оказывается продуманным планом природы

Почему котята рождаются с закрытыми глазами, когда открывается зрение и какие условия важны в первые недели жизни для их правильного развития и безопасности.

Читать полностью » Учёные зафиксировали влияние ошейников на стресс у кошек — Patas da Casa вчера в 15:07
Обычный ошейник превращается в навигатор: как технологии охраняют наших питомцев

Хотя ошейники чаще ассоциируются с собаками, кошкам они тоже нужны — не ради красоты, а для безопасности и идентификации, особенно если питомец любит прогулки.

Читать полностью » Крысам и хомякам нужны ветки для стачивания зубов — ветеринары вчера в 13:19
Перестала давать питомцу мягкий корм — результат увидела через неделю и пожалела, что не сделала раньше

Зубы грызунов растут всю жизнь: что дать крысам, хомякам, кроликам и шиншиллам для стачивания и как вовремя заметить проблему с прикусом.

Читать полностью »

Новости
Общество
Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова
Садоводство
Орхидеи перестают цвести из-за ошибок в освещении — цветоводы
Россия
В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Наука
Кислород составляет до 45 процентов химического состава Луны — IFL Science
Туризм
Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс
Питомцы
Хамелеоны меняют цвет для терморегуляции и общения — ученые
Недвижимость
Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet