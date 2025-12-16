Зелёный шведский стол под лапами: трава остаётся тайным пунктом в меню питомцев

Кошки и собаки нередко удивляют владельцев неожиданными пищевыми привычками. Забота о рационе домашних животных сегодня стала почти философским вопросом: обсуждают происхождение ингредиентов, безопасность сырого мяса и даже возможность веганского питания для питомцев. Поэтому сцена, в которой любимый кот или пёс с увлечением щиплет траву во дворе, может поставить в тупик. Об этом сообщает издание IFL Science.

Почему кошки тянутся к зелени

Если понаблюдать за кошкой на прогулке или на даче, легко заметить, с каким интересом она жует траву. Это поведение долго считалось странным, однако данные научных наблюдений показывают, что оно вполне нормально. В исследовании 2019 года приняли участие более тысячи владельцев кошек, которые проводили со своими питомцами не менее трёх часов в день и делились подробными наблюдениями.

Результаты показали, что поедание растений — обычное явление. Около 71 % кошек хотя бы несколько раз в жизни пробовали траву или другие растения, и лишь 11 % никогда этого не делали. Распространено мнение, что кошки едят траву, чтобы вызвать рвоту, однако владельцы в 91 % случаев отмечали, что животные делали это без признаков недомогания. Рвота, по мнению исследователей, скорее побочный эффект, а не цель такого поведения.

Эволюционные причины кошачьей привычки

Учёные связывают тягу к траве с наследием диких предков кошек. В естественной среде кишечные паразиты были серьёзной угрозой, и употребление жёстких растительных волокон могло усиливать работу пищеварительного тракта. Такая стимуляция помогала организму избавляться от паразитов и запускала естественные процессы очищения. По этой причине интерес к растительной пище часто рассматривают в контексте работы пищеварения и роли грубых волокон, похожих по действию на клетчатку в рационе.

Современные домашние кошки редко сталкиваются с паразитами, но древний инстинкт сохраняется и проявляется даже у полностью домашних животных, живущих в квартирах.

Почему собаки тоже едят траву

Похожие привычки наблюдаются и у собак. В исследовании 2008 года большинство опрошенных владельцев подтвердили, что их питомцы регулярно едят траву или другие растения. Позднее учёные расширили выборку, изучив тысячи анкет, чтобы глубже разобраться в причинах такого поведения.

Оказалось, что 68 % собак поедают растения ежедневно или еженедельно, при этом 79 % отдают предпочтение именно траве. Лишь 9 % животных делали это в моменты плохого самочувствия, а рвота после поедания растений наблюдалась примерно у 22 % собак. Связи с породой, полом или типом рациона выявить не удалось, хотя молодые собаки чаще пробуют разные виды растений, чем взрослые.

"Хотя в этом исследовании изучалось только растительноядное поведение домашних собак, поедание растений также наблюдается у волков и других диких псовых", — отмечают авторы, подчёркивая, что такое поведение, вероятно, выполняет определённую биологическую функцию.

Нужно ли вмешиваться владельцам

На сегодняшний день большинство специалистов сходятся во мнении, что трава не является обязательной частью рациона кошек и собак. При этом нет необходимости строго запрещать питомцам иногда лакомиться зеленью, если это не сопровождается ухудшением самочувствия. В некоторых случаях интерес к растениям даже рассматривают как отражение потребности в разнообразии питания и поддержании пищеварительного баланса, который владельцы нередко стараются компенсировать с помощью овощей и добавок, таких как тыква в рационе собаки.

Главное, на что стоит обратить внимание владельцам, — безопасность. Животных не следует подпускать к газонам и лужайкам, обработанным химикатами или пестицидами. В остальном умеренный интерес к траве считается естественным поведением и, как правило, не представляет угрозы для здоровья питомцев.