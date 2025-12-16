Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аляскинский маламут
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 5:46

Челюсть отвисла сразу: ИИ вмешался в общение с питомцами — риск оказался слишком высоким

Идея "разговаривать" с домашними животными с помощью технологий перестаёт быть фантастикой и постепенно входит в научную повестку. Развитие искусственного интеллекта открывает новые способы интерпретации поведения питомцев, но вместе с этим несёт серьёзные риски. Учёные предупреждают, что ошибки ИИ могут напрямую затронуть благополучие животных. Об этом сообщает The Guardian.

Новый центр для изучения сознания животных

В Лондоне начинает работу первое в мире научное учреждение, полностью посвящённое исследованию сознания нечеловеческих животных. Центр изучения сознания животных имени Джереми Коллера создан на базе Лондонской школы экономики и политических наук и оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов.

Одной из ключевых задач центра станет анализ того, как современные технологии меняют отношение людей к животным. Учёные намерены рассматривать животных не только как объект наблюдений, но и как существ с собственными формами восприятия и опыта. Этот интерес тесно связан с тем, что люди чаще разговаривают с питомцами, приписывая им способность понимать слова и интонации. Такой подход, по замыслу авторов проекта, должен повлиять на научные и общественные дискуссии о правах и благополучии животных.

ИИ и попытки диалога с питомцами

Отдельное направление исследований будет посвящено использованию искусственного интеллекта для "общения" с домашними животными. Речь идёт о системах, которые анализируют движения, звуки и поведение питомцев, а затем интерпретируют их для человека. Подобные разработки уже применяются в науке — например, когда ИИ используют для понимания языка дельфинов. Однако перенос таких подходов в бытовую сферу вызывает у исследователей серьёзные вопросы.

"Нам нравится, когда наши питомцы проявляют человеческие качества, а с появлением ИИ способы общения вашего питомца с вами выйдут на совершенно новый уровень", — сказал директор центра профессор Джонатан Бёрч в интервью The Guardian.

При этом учёные подчёркивают, что ИИ нередко подстраивается под ожидания пользователя и генерирует правдоподобные, но не обязательно точные ответы. В случае с животными это может привести к неверной интерпретации сигналов боли, стресса или потребностей, а значит — к ошибочным решениям со стороны владельцев.

Этические риски и отсутствие регулирования

Использование ИИ в отношении животных сегодня практически не регулируется, и это вызывает серьёзную тревогу у специалистов. Отсутствие чётких правил означает, что технологии могут внедряться без оценки последствий для живых существ. По словам исследователей, особенно опасно, когда алгоритмы начинают "придумывать" объяснения поведения животных, выдавая их за достоверные.

"ИИ часто генерирует выдуманные ответы, которые нравятся пользователю, а не основаны на объективной реальности. Это может обернуться катастрофой, если речь идёт о благополучии домашних животных", — подчеркнул Джонатан Бёрч.

Центр намерен разработать этические принципы ответственного использования ИИ и представить их на международном уровне. Для этого планируется сотрудничество с неправительственными организациями и научными институтами из разных стран.

Более широкий взгляд на проблему сознания

Работа центра выходит далеко за рамки темы домашних питомцев. Директор Центра защиты окружающей среды и животных при Нью-Йоркском университете Джефф Себо отметил, что вопросы сознания и благополучия животных остаются одними из самых сложных и недооценённых в современном обществе.

"Люди делят этот мир с миллионами видов и квинтиллионами отдельных особей животных, и мы влияем на животных по всему миру, хотим мы того или нет", — отметил он.

По мнению попечителя центра профессора Кристин Эндрюс, изучение животных может приблизить науку и к пониманию человеческого сознания. Она подчёркивает, что многие прорывы становились возможными именно благодаря исследованию более простых систем, как это уже происходило в медицине и геномике.

В итоге новый центр стремится не только снизить риски, связанные с применением ИИ, но и изменить саму логику взаимодействия человека с животными. Учёные рассчитывают, что осторожный и научно обоснованный подход позволит использовать технологии во благо, не подменяя реальность удобными, но потенциально опасными иллюзиями.

