Общение с кошкой с помощью искусственного интеллекта
Общение с кошкой с помощью искусственного интеллекта
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:12

Ученые почти научились говорить с животными: искусственный интеллект открыл их язык

Учёные применяют искусственный интеллект для расшифровки языка животных

Понять язык животных — мечта, сопровождающая человечество с древности. Мы всегда стремились разгадать, что скрывается за лайем собаки, песней кита или чириканьем птиц. Сегодня, благодаря искусственному интеллекту, учёные подошли ближе к разгадке этой тайны, чем когда-либо прежде.

Как начались попытки понять животных

Летом 2011 года в полях Северной Америки профессор Кон Слободчиков и его команда наблюдали за колонией луговых собачек. Казалось бы, обычные грызуны издают однообразные писки, но исследователи заметили, что их сигналы различаются в зависимости от ситуации. При появлении ястреба, койота или человека зверьки "говорили" по-разному. Более того, когда им показали предметы незнакомой формы — треугольник или чёрный эллипс, — животные придумали новый сигнал. Это стало первым доказательством того, что животные способны создавать новые "слова".

С тех пор идея перевода языка животных из области фантазий перешла в научную плоскость. Эксперименты с собаками, кошками, китами и дельфинами всё чаще подтверждают: их общение гораздо сложнее, чем простые сигналы тревоги или зова.

Кашалоты и их "музыкальный язык"

Проект CETI (Cetacean Translation Initiative — Инициатива по переводу китообразных) стал одним из самых впечатляющих экспериментов последних лет. Учёные записали тысячи часов щелчков кашалотов и с помощью нейросетей создали "фонетический алфавит". Оказалось, язык этих гигантов напоминает симфонию — он состоит из ритма, темпа и мелодических украшений. Каждая комбинация звуков несёт уникальный смысл, подобно словам и фразам в человеческой речи.

Исследователи предполагают, что киты ведут между собой диалоги, в которых могут передавать эмоции, намерения и даже информацию о своей группе. Цель проекта — научиться не только расшифровывать их "высказывания", но и отвечать им на их же языке.

От легенд до технологий

Мечта понимать животных возникла задолго до появления науки. Ещё царь Соломон, согласно легенде, умел говорить с птицами и зверями. Позже образ доктора Дулиттла — человека, способного общаться с животными, — стал символом этого стремления.

Первый научный успех пришёл в XX веке. Карл фон Фриш доказал, что пчёлы "танцуют", чтобы передать точное направление и расстояние до нектара. В 1960-х годах Джон Лилли показал, что дельфины могут общаться между собой даже через телефонную связь, обмениваясь свистами и звуками.

Сегодня наука шагнула далеко вперёд: дельфины, киты, вороны и даже свиньи стали героями современных экспериментов по изучению языка.

Когда технологии говорят за животных

Современные ИИ-инструменты уже меняют представления о коммуникации в природе. Так, приложение MeowTalk переводит кошачьи звуки в простые фразы вроде "Я голоден" или "Мне больно". По заявлениям разработчиков, точность перевода достигает 90%, а алгоритмы постоянно совершенствуются.

Профессор Кон Слободчиков создал стартап Zoolingua, который использует ИИ для анализа лая собак и движений их тела. Его цель — не просто перевести простые эмоции, а распознавать конкретные сообщения: "Мне холодно", "Я хочу гулять", "Болит лапа".

В сельском хозяйстве подобные технологии тоже нашли применение. Например, система мониторинга криков свиней помогает оценивать их эмоциональное состояние и корректировать условия содержания, предотвращая стресс и заболевания.

Google и язык дельфинов

Корпорация Google подключилась к проекту Wild Dolphin, многолетнему исследованию звуков дельфинов. Их модель DolphinGemma анализирует миллионы свистов и щелчков, распознавая повторяющиеся фрагменты, как слова в предложении. С помощью специального подводного устройства с динамиком дельфинам предлагают "свистеть" определённые звуки, которые обозначают предметы или действия. Когда животное повторяет сигнал, оно получает предмет — например, водоросль. Таким образом формируется взаимопонимание.

Учёные надеются, что со временем дельфины научатся использовать десятки "слов", чтобы выражать желания, эмоции и намерения. Это будет первым реальным мостом между человеком и другим видом.

Миллион за разговор с животным

Интерес к "языковой революции" в животном мире подогревает и крупный бизнес. Британский миллиардер Джереми Коллер в 2024 году объявил "Вызов Коллера-Дулиттла" - премию в $10 млн за первую успешную расшифровку языка животных и создание двустороннего диалога. Пока главный приз остаётся невручённым, ежегодно по $100 тыс. получают команды, сделавшие заметный шаг вперёд в этом направлении.

GPT для животных

Проект Earth Species Project (ESP) идёт ещё дальше. Он объединяет этологов, биологов и разработчиков, создавая нейросеть, способную "понимать" языки разных видов. Новая модель NatureLM-audio, аналог ChatGPT, обучается на миллионах записей звуков. Она может определить, какая птица поёт, отличить брачный зов от тревожного сигнала или даже подсчитать количество дельфинов в записи. Это уже не просто распознавание — это шаг к реальному переводу.

Разработчики проекта уверены, что в течение ближайших десяти лет мы сможем понять первый нечеловеческий язык. Некоторые, вроде Азы Раскина, убеждены, что это произойдёт гораздо раньше — через три года. По их прогнозам, ИИ сможет воспроизводить крики китов или ворон с такой точностью, что те не заметят подмены.

Скепсис и философия

Но не все учёные разделяют энтузиазм. Философ Людвиг Витгенштейн ещё в 1953 году писал:

"Если бы лев мог говорить, мы бы его не поняли".

Он имел в виду, что наши представления о мире слишком различны. Томас Нагель позже добавил: даже если мы узнаем, что говорят летучие мыши, мы не сможем осознать, что они чувствуют. Их опыт — это мир эхолокации и ночной охоты, недоступный человеческому восприятию.

Профессор Марсело Магнаско из Рокфеллеровского университета предупреждает: без понимания поведения животных невозможно составить их словарь. А профессор Кристиан Рутц подчёркивает, что большинство баз данных пока лишено контекста — мы не знаем, кто именно "говорит" и кому адресовано сообщение.

Журналистка Лоис Паршли из Scientific American отмечает: искусственный интеллект видит закономерности, но не смысл. Расшифровка паттернов — это одно, а понимание — совсем другое.

Профессор Диана Рейсс из Городского университета Нью-Йорка советует смотреть на задачу проще: даже если мы не научимся говорить с китами напрямую, мы можем научиться предсказывать их поведение и защищать их среду обитания. Это тоже способ общения — через заботу и внимание.

А что если…

Если человечеству удастся наладить настоящий диалог с другими видами, это изменит не только науку, но и моральные представления. Понимание животных поставит под вопрос наше право распоряжаться природой, заставит пересмотреть отношение к фермам, циркам и охоте. Возможно, это станет самой мирной революцией XXI века.

