У животных по всему миру фиксируют всплеск хронических болезней: причины оказались неожиданно похожи на человеческие
За последние десятилетия в мире наблюдается тревожная тенденция: у животных разных видов — от домашних питомцев до сельскохозяйственного и морского — растёт число хронических неинфекционных заболеваний. Всё чаще фиксируют случаи диабета, ожирения, онкологических патологий и дегенеративных нарушений суставов. Хотя наука давно изучает эти болезни у людей, здоровье животных остаётся предметом фрагментарных наблюдений. Между тем факторы, подталкивающие к болезням зверей и птиц, нередко оказываются теми же, что влияют на самочувствие человека. Поэтому системное понимание происходящего становится задачей не только ветеринарии, но и общественного здравоохранения.
Как новое исследование меняет подход к изучению заболеваний у животных
Недавно в журнале "Анализ рисков" была опубликована работа, в которой команда исследователей под руководством зоотехника Антонии Матарагки предложила новую модель оценки риска развития хронических болезней у животных. Этот подход помогает отслеживать изменения здоровья у разных видов, анализировать причины и, главное, прогнозировать дальнейшее распространение патологий. Авторы подчёркивают, что, изучая животных, можно выявлять механизмы, воздействующие и на людей, ведь мы разделяем одну среду и схожие вызовы.
Основные причины: что скрывается за ростом неинфекционных заболеваний
Анализ существующих данных показывает, что животные, как и люди, сталкиваются с сочетанием генетических предрасположенностей и влияния среды. В одних породах собак чаще возникают проблемы с сердцем, у некоторых линий кошек распространён диабет, а сельскохозяйственные животные, выведенные для высокой продуктивности, нередко расплачиваются этим ухудшением здоровья. Но не меньшую роль играет образ жизни: неправильное питание, низкая подвижность, стресс.
Домашние животные — яркий пример. Сегодня от 50 до 60% кошек и собак имеют лишний вес. У кошек ожирение стало одной из ключевых причин стремительного роста диабета. На фермах до 20% свиней, живущих в условиях интенсивного животноводства, страдают остеоартритом. В морской среде ситуация не лучше: у белух выявляют желудочно-кишечные опухоли, у лосося, выращиваемого в садках, растёт число случаев кардиомиопатии. А в загрязнённых эстуариях до четверти диких рыб сталкиваются с опухолями печени.
Как меняющаяся среда усиливает угрозы
Сегодня даже здоровые популяции оказываются под ударом из-за глобальных изменений. Климат нагревается, города расширяются, экосистемы разрушаются. Эти процессы оказывают комплексное влияние: ухудшается качество воздуха, повышается температура, усиливается стресс для животных, а химические загрязнители проникают в цепочки питания.
"Поскольку изменения окружающей среды ускоряют возникновение заболеваний, отсутствие систем ранней диагностики ещё больше задерживает выявление НИЗ у животных", — отметила зоотехник Антония Матарагка.
Она напоминает, что у людей статистика по хроническим болезням собирается тщательно, тогда как данные о животных редко бывают столь же подробными. Это мешает своевременно реагировать на угрозы и выстраивать эффективный мониторинг.
Зачем изучать закономерности заболеваний сразу у нескольких видов
Межвидовой подход помогает увидеть общие точки риска: ухудшение кормовой базы, токсическое воздействие, снижение генетического разнообразия, дефицит движения, рост температур. Модель исследования рассматривает проблему сразу на четырёх уровнях — от отдельного животного до всей экосистемы. Такой метод позволяет находить ранние индикаторы заболеваний, корректировать систему содержания животных и прогнозировать новые вспышки патологий.
Объединение подходов "Единое здоровье" и "Экоздоровье"
До недавнего времени эти два направления существовали параллельно. Первое фокусируется на взаимосвязи животных и людей, второе — на влиянии экосистем. Модель Матарагки объединяет оба подхода и показывает, что хронические болезни — результат пересечения генетики, среды и социально-экологических условий. Это помогает создавать гибкие стратегии защиты здоровья для всех трёх звеньев системы: человека, животного и природной среды.
Сравнение: что влияет на здоровье разных групп животных
|Категория животных
|Основные риски
|Типичные заболевания
|Домашние питомцы
|Ожирение, малоподвижность, загрязнённый воздух
|Диабет, ожирение, иммунные нарушения
|Сельскохозяйственные животные
|Интенсивное содержание, перегруженные корма
|Остеоартрит, сердечно-сосудистые нарушения
|Морские животные
|Загрязнение океанов, токсические стоки
|Опухоли, кардиомиопатия
|Дикие животные
|Утрата среды обитания, ПАУ и ПХБ
|Опухоли печени, репродуктивные сбои
Советы шаг за шагом
|Что делать
|Инструменты и решения
|Оценить состояние животного
|Ветеринарный осмотр, анализ крови
|Проанализировать среду обитания
|Мониторы качества воздуха, подбор корма
|Оптимизировать питание
|Корма с контролем калорий, витамины
|Повысить физическую активность
|Игровые комплексы, прогулочные аксессуары
|Снизить стресс
|Феромоновые диффузоры, безопасные укрытия
|Организовать регулярный мониторинг
|Умные ошейники, трекеры активности
|Корректировать воздействие вредных факторов
|Воздушные фильтры, безопасные чистящие средства
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: игнорировать постепенный набор веса у питомца
Последствие: риск диабета и перегрузки суставов
Альтернатива: низкокалорийный корм и регулярные прогулки
- Ошибка: кормление сельскохозяйственных животных несбалансированными смесями
Последствие: ускоренный износ суставов и снижение продуктивности
Альтернатива: корма с оптимальными пропорциями минералов и белков
- Ошибка: оставлять аквариумных рыб в загрязнённой воде
Последствие: повреждение жабр и рост смертности
Альтернатива: фильтрационные системы и тесты качества воды
А что если…
Если условия окружающей среды станут ещё более экстремальными — например, жара усилится, а качество воздуха ухудшится, — то хронические заболевания у животных могут перейти в стадию резкого экспоненциального роста. Это приведёт к снижению устойчивости популяций и даже изменению экосистемных связей. Но ранний мониторинг способен замедлить этот процесс.
Плюсы и минусы комплексного подхода
|Плюсы
|Минусы
|Даёт целостное понимание причин заболеваний
|Требует междисциплинарных данных
|Помогает прогнозировать риски
|Нужна ресурсная поддержка
|Улучшает здоровье животных и людей
|Зависит от качества мониторинга
|Учитывает влияние экосистемы
|Сложно внедрять в регионах с ограниченными возможностями
FAQ
Как выбрать корм, чтобы снизить риск хронических заболеваний?
Ориентируйтесь на корма с контролируемым содержанием жиров и углеводов, добавками Омега-3 и высоким качеством белка.
Сколько стоит полный ветеринарный скрининг?
В среднем базовый пакет анализа здоровья обходится от 50 до 150 долларов в зависимости от страны и набора тестов.
Что лучше для контроля активности питомца — ошейник или брелок-трекер?
Ошейники удобнее для средних и крупных животных, а брелоки компактнее и подходят для мелких пород и кошек.
Мифы и правда
Миф: домашние животные не могут заболеть диабетом как люди.
Правда: у кошек диабет фиксируется всё чаще, и чаще всего причиной становится ожирение.
Миф: морским животным не угрожает рак.
Правда: у белух и других видов регистрируются опухоли, связанные с загрязнением воды.
Миф: в деревне животные болеют меньше.
Правда: у сельскохозяйственных свиней и коров тоже растёт число хронических патологий из-за условий содержания.
Сон и психология
Стрессы и нарушения сна у питомцев проявляются в виде беспокойства, агрессии, отказа от еды. Плохой сон снижает иммунитет и ускоряет развитие воспалительных и эндокринных нарушений. Игровая активность, ритуалы спокойствия и тихое пространство позволяют снизить нагрузку на нервную систему животных.
Три интересных факта
-
У городских кошек биоритмы сбиваются так же, как у людей, живущих в мегаполисах.
-
Рыбы в аквариумах способны испытывать хронический стресс, если в воде повышен уровень нитритов.
-
Некоторые породы собак генетически склонны к сердечно-сосудистым патологиям намного сильнее, чем человек в среднем.
Исторический контекст
-
В середине XX века активное использование ПХБ в промышленности привело к массовому загрязнению рек.
-
В 1980-х начались исследования связи между токсинами в океане и раком у морских млекопитающих.
-
С 2000-х годов урбанизация стала одним из ключевых факторов роста хронических болезней у домашних животных.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru