Кажется, это умеют только люди — но эти животные ходят на двух ногах не хуже человека

Прямохождение принято считать уникальной особенностью человека, однако в животном мире этот способ передвижения встречается гораздо чаще, чем кажется. Одни виды используют движение на двух ногах постоянно, другие — лишь в определённых ситуациях, например при бегстве или демонстрации силы. Бипедализм оказался универсальным эволюционным инструментом, позволяющим выживать в самых разных условиях — от пустынь до саванн. Об этом сообщает издание Science Times.

Что такое бипедализм и почему он появляется

Бипедализм — это форма передвижения, при которой животное опирается на две задние конечности. Такой способ движения требует развитой координации, устойчивых суставов и точного контроля над положением тела.

С точки зрения эволюции прямохождение может давать сразу несколько преимуществ. Оно улучшает обзор окружающей среды, помогает быстрее разгоняться и иногда снижает энергетические затраты на длинных дистанциях. Во многих случаях бипедализм тесно связан с умением удерживать равновесие и перераспределять нагрузку на тело, что заметно и в других позных адаптациях животных — например, в том, почему птицы стоят на одной лапе.

Страус: скорость как стратегия выживания

Страусы — один из самых наглядных примеров постоянного бипедализма. Эти крупные нелетающие птицы полностью зависят от своих ног. Длинные и мощные конечности позволяют им развивать скорость до 43 миль в час, что делает страусов одними из самых быстрых птиц в мире.

При массе, достигающей 135 килограммов, страусы сохраняют устойчивость и манёвренность. Их крылья выполняют функцию стабилизаторов и помогают удерживать равновесие на поворотах, что особенно важно на открытых пространствах, где невозможно спрятаться от хищников.

Кенгуру: прыжковая форма бипедализма

Кенгуру — редкий пример млекопитающих, у которых бипедализм стал основным способом передвижения. Они перемещаются прыжками на двух задних лапах, используя мощные мышцы и особую Z-образную форму конечностей.

Хвост играет ключевую роль в поддержании баланса. Он помогает стабилизировать тело как во время движения, так и в состоянии покоя. В медленном темпе кенгуру могут использовать хвост и передние лапы, но при ускорении полностью переходят на движение на двух ногах.

Кенгуровые крысы: бипедализм в миниатюре

Кенгуровые крысы получили своё название из-за сходства способа передвижения с кенгуру. Эти небольшие грызуны обитают в пустынях и передвигаются прыжками исключительно на двух задних лапах.

Несмотря на скромные размеры, они чрезвычайно подвижны. Кенгуровые крысы способны прыгать на расстояние до девяти футов и быстро менять направление, что помогает им избегать хищников и эффективно ориентироваться на рыхлом песке.

Василиски: бег на двух ногах как способ спасения

Ящерицы-василиски относятся к видам, которые используют бипедализм ситуативно. Во время быстрого бега их передние лапы полностью отрываются от поверхности, а движение осуществляется только за счёт задних конечностей.

Особую известность василиски получили благодаря способности бегать по поверхности воды. Такая форма прямохождения используется исключительно для спасения и требует точной координации движений и контроля равновесия.

Панголины: вынужденное прямохождение

Панголины — насекомоядные млекопитающие, покрытые защитными чешуйками. Из-за крупных когтей на передних лапах их обычная походка затруднена, поэтому они часто передвигаются на задних ногах.

Для сохранения устойчивости панголины используют хвост, приподнимая его над землёй. Такое прямохождение не является постоянным, но позволяет животным адаптироваться к особенностям собственного тела.

Сравнение: постоянный и временный бипедализм

Постоянный бипедализм характерен для страусов и кенгуру, чья анатомия полностью приспособлена к нагрузке на две конечности. Их скелет и мышцы рассчитаны на длительное вертикальное движение.

Временный бипедализм, как у василисков и панголинов, используется в определённых ситуациях — для ускорения или манёвра. Он не заменяет другие способы передвижения, а дополняет их.

Плюсы и минусы прямохождения у животных

Прямохождение даёт преимущества в скорости, обзоре и манёвренности. Оно освобождает передние конечности и может повышать эффективность движения.

В то же время бипедализм требует высокой координации и увеличивает нагрузку на суставы. Именно поэтому многие виды используют его лишь ограниченно.

Популярные вопросы о бипедализме у животных

Является ли человек единственным бипедом?

Нет, прямохождение встречается у многих животных.

Почему бипедализм редок среди млекопитающих?

Он требует сложных анатомических адаптаций и подходит не для всех условий.

Может ли временное прямохождение стать постоянным?

Да, при длительном эволюционном отборе это возможно.

Прямохождение — не уникальная особенность человека, а один из универсальных путей эволюции. Страусы, кенгуру, ящерицы и панголины показывают, что движение на двух ногах может быть эффективным решением в самых разных условиях. Бипедализм наглядно демонстрирует, насколько разнообразными могут быть стратегии выживания в животном мире.