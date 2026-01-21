Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое
Кошки и собаки давно стали частью семьи, но совместная жизнь с ними не всегда означает полное взаимопонимание. За привычками, страхами и неожиданными реакциями часто скрываются причины, которые человек не замечает. Почему одни животные спокойно переносят одиночество, а другие тяжело переживают любые изменения? Об этом рассказал ветеринар и специалист по поведенческой медицине Хауме Фатжо.
Поведенческая медицина — не только про "исправить"
Хауме Фатжо получил специализацию в области поведенческой медицины в США и много лет развивает подход, который выходит за рамки простого "корректирования" поведения.
"Нужно заботиться не только о поведении животных, но и о качестве их жизни", — подчёркивает ветеринар.
На протяжении пятнадцати лет он совмещал клиническую практику, преподавание и исследования в Барселоне, а затем перенёс часть научной работы на медицинский факультет, ближе к психиатрии. Так появился междисциплинарный подход к изучению связи человека и животного.
"Мы стремимся изучать связь, установленную между людьми и животными", — говорит Фатжо.
По его словам, поведенческую медицину часто сравнивают с человеческой психологией, но с принципиальной разницей.
"Главный инструмент психолога или психиатра — это слово, которого у нас нет", — объясняет специалист.
Поэтому ветеринарам приходится "читать" животных по движениям, позам, реакциям и изменениям в повседневном поведении.
От симптомов — к пониманию среды
Подход к проблемному поведению за последние десятилетия сильно изменился.
"Когда я начинал, мы пытались избавить неуместное поведение. Я не говорю, что это ещё не отправная точка, но теперь у нас гораздо более глобальная картина происходящего", — говорит Фатжо.
Сегодня задача специалиста — не просто устранить симптом, а понять, насколько животное адаптировано к своей среде.
"Нам не обязательно смотреть только на это поведение, но нужно спросить себя, приспособлена ли эта собака или кошка к окружающей среде", — поясняет он.
Генетика, породы и личность
Поведение никогда не объясняется одним фактором. Среда, текущая ситуация и личность животного переплетаются. При этом Фатжо предостерегает от упрощений, связанных с породами.
"Мы всегда склонны говорить, что генетика — это раса, и это не одно и то же", — отмечает он.
Породы задают тенденции, но не предопределяют характер.
"Раса объясняет тенденции и различия, которые вы воспринимаете, но не определяет, какими они являются", — говорит специалист, называя популярные стереотипы о "идеальных" породах мифом.
Ранний опыт решает больше всего
Ключевым элементом формирования личности Фатжо называет ранний жизненный опыт.
"Элемент, определяющий личность, — это опыт и окружающая среда на первых этапах жизни, как у человека", — говорит он.
У животных этот период короткий, но крайне интенсивный.
"То, что они видят и с которыми живут в эти недели, становится для них их миром", — подчёркивает ветеринар.
Причём страхи чаще возникают не из-за травмы, а из-за дефицита опыта.
"В большинстве случаев страх возникает из-за отсутствия контакта с людьми в детстве", — объясняет Фатжо.
Одиночество и тревога разлуки
Одной из самых распространённых проблем он называет одиночество, особенно у собак.
"Есть исследования, которые показывают, что у одной из пяти собак есть проблема, связанная с разделением на протяжении всей жизни", — говорит специалист.
Разрушительное поведение в таких случаях — не "месть", а эмоциональный срыв.
"Он не делает это, чтобы кого-то наказать, но это чистый эмоциональный взрыв", — подчёркивает ветеринар.
Кошки, по его словам, переносят одиночество иначе, хотя и они обладают социальной потребностью, пусть и менее выраженной.
Когда поведение — сигнал тревоги
Важно отличать естественные реакции от тревожных признаков.
"Когда кот внезапно забирается на место, это её обычное поведение", — объясняет Фатжо.
Настораживать должны изменения привычек: отказ от еды, снижение активности, проблемы с уходом за шерстью, необычная вокализация или повторяющиеся действия. У собак тревога часто проявляется дрожью, скулением, напряжённой позой и попытками отступления.
Понимание этих сигналов помогает увидеть за поведением эмоции и историю животного. Внимательное отношение к ним улучшает не только жизнь питомцев, но и качество отношений человека с теми, кто говорит с ним без слов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru