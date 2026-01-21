Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое

Кошки и собаки давно стали частью семьи, но совместная жизнь с ними не всегда означает полное взаимопонимание. За привычками, страхами и неожиданными реакциями часто скрываются причины, которые человек не замечает. Почему одни животные спокойно переносят одиночество, а другие тяжело переживают любые изменения? Об этом рассказал ветеринар и специалист по поведенческой медицине Хауме Фатжо.

Поведенческая медицина — не только про "исправить"

Хауме Фатжо получил специализацию в области поведенческой медицины в США и много лет развивает подход, который выходит за рамки простого "корректирования" поведения.

"Нужно заботиться не только о поведении животных, но и о качестве их жизни", — подчёркивает ветеринар.

На протяжении пятнадцати лет он совмещал клиническую практику, преподавание и исследования в Барселоне, а затем перенёс часть научной работы на медицинский факультет, ближе к психиатрии. Так появился междисциплинарный подход к изучению связи человека и животного.

"Мы стремимся изучать связь, установленную между людьми и животными", — говорит Фатжо.

По его словам, поведенческую медицину часто сравнивают с человеческой психологией, но с принципиальной разницей.

"Главный инструмент психолога или психиатра — это слово, которого у нас нет", — объясняет специалист.

Поэтому ветеринарам приходится "читать" животных по движениям, позам, реакциям и изменениям в повседневном поведении.

От симптомов — к пониманию среды

Подход к проблемному поведению за последние десятилетия сильно изменился.

"Когда я начинал, мы пытались избавить неуместное поведение. Я не говорю, что это ещё не отправная точка, но теперь у нас гораздо более глобальная картина происходящего", — говорит Фатжо.

Сегодня задача специалиста — не просто устранить симптом, а понять, насколько животное адаптировано к своей среде.

"Нам не обязательно смотреть только на это поведение, но нужно спросить себя, приспособлена ли эта собака или кошка к окружающей среде", — поясняет он.

Генетика, породы и личность

Поведение никогда не объясняется одним фактором. Среда, текущая ситуация и личность животного переплетаются. При этом Фатжо предостерегает от упрощений, связанных с породами.

"Мы всегда склонны говорить, что генетика — это раса, и это не одно и то же", — отмечает он.

Породы задают тенденции, но не предопределяют характер.

"Раса объясняет тенденции и различия, которые вы воспринимаете, но не определяет, какими они являются", — говорит специалист, называя популярные стереотипы о "идеальных" породах мифом.

Ранний опыт решает больше всего

Ключевым элементом формирования личности Фатжо называет ранний жизненный опыт.

"Элемент, определяющий личность, — это опыт и окружающая среда на первых этапах жизни, как у человека", — говорит он.

У животных этот период короткий, но крайне интенсивный.

"То, что они видят и с которыми живут в эти недели, становится для них их миром", — подчёркивает ветеринар.

Причём страхи чаще возникают не из-за травмы, а из-за дефицита опыта.

"В большинстве случаев страх возникает из-за отсутствия контакта с людьми в детстве", — объясняет Фатжо.

Одиночество и тревога разлуки

Одной из самых распространённых проблем он называет одиночество, особенно у собак.

"Есть исследования, которые показывают, что у одной из пяти собак есть проблема, связанная с разделением на протяжении всей жизни", — говорит специалист.

Разрушительное поведение в таких случаях — не "месть", а эмоциональный срыв.

"Он не делает это, чтобы кого-то наказать, но это чистый эмоциональный взрыв", — подчёркивает ветеринар.

Кошки, по его словам, переносят одиночество иначе, хотя и они обладают социальной потребностью, пусть и менее выраженной.

Когда поведение — сигнал тревоги

Важно отличать естественные реакции от тревожных признаков.

"Когда кот внезапно забирается на место, это её обычное поведение", — объясняет Фатжо.

Настораживать должны изменения привычек: отказ от еды, снижение активности, проблемы с уходом за шерстью, необычная вокализация или повторяющиеся действия. У собак тревога часто проявляется дрожью, скулением, напряжённой позой и попытками отступления.

Понимание этих сигналов помогает увидеть за поведением эмоции и историю животного. Внимательное отношение к ним улучшает не только жизнь питомцев, но и качество отношений человека с теми, кто говорит с ним без слов.