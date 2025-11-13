Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака из приюта
Собака из приюта
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 14:08

Смерть в приюте: общественность требует наказать виновных в гибели животных на Кубани

На Кубани проводится проверка после публикаций о "концлагере" для животных в станице Роговской

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления в сети сообщений о жестоком обращении с животными в приюте, расположенном в станице Роговской Тимашевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уточнив, что речь идёт о возможной гибели животных от голода и ненадлежащих условиях содержания.

Проверка по фактам публикаций

По информации правоохранителей, поводом для проверки стал сюжет, распространённый в интернете, где приют, организованный местной жительницей, назвали «концлагерем для животных».

«На основании выявленной в сети интернет публикации о возможных фактах жестокого обращения с животными полицией Тимашевского района инициировано проведение проверки. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям организатора приюта дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции уже направлены на место, чтобы оценить условия содержания животных, а также опросить организатора приюта и местных жителей.

Условия, вызвавшие возмущение общественности

Согласно сообщениям пользователей и волонтёров, в приюте, расположенном в крупной кубанской станице, может находиться около 700 собак и кошек. Очевидцы утверждают, что хозяйка не справляется с таким количеством животных: часть из них погибает от голода, а тела погибших не всегда убираются своевременно.

Сообщается, что некоторые трупы животных сжигаются или захораниваются, но часть остаётся под открытым небом, становясь добычей для других обитателей приюта.

По словам очевидцев, женщина собирает на своей территории бездомных животных, а также домашних питомцев, оставшихся без присмотра, однако обеспечить их необходимыми условиями содержания и кормлением не может из-за нехватки ресурсов и поддержки.

Реакция властей и возможные меры

Сейчас в приюте работают сотрудники полиции и представители ветеринарных служб. Специалисты должны оценить санитарное состояние территории, состояние животных и установить, есть ли признаки нарушения законодательства об ответственном обращении с животными.

В случае подтверждения фактов жестокого обращения виновным может грозить ответственность по статье 245 УК РФ, предусматривающей штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Кроме того, власти региона рассматривают возможность передачи животных под опеку зоозащитных организаций и волонтёров, чтобы предотвратить новые случаи гибели питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горный Крым признан одним из лучших регионов России для экотуризма и оздоровительного отдыха 31.10.2025 в 22:45
Путешествие без суеты: горный Крым, где счастье пахнет травами и дождём

Байдарская долина — тихое чудо горного Крыма. Уникальная природа, чистый воздух и история делают это место идеальным для отдыха и восстановления сил.

Читать полностью » Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью » Гидрометцентр Крыма сообщил о тёплой и сухой погоде 30–31 октября 29.10.2025 в 21:19
Осень забыла про холод: Крым наслаждается теплом, когда вся Россия кутается в пальто

В конце октября Крым снова радует тёплыми днями и ясным небом. Почему антициклон подарил полуострову затянувшееся "бабье лето" — рассказываем в подробностях.

Читать полностью » Росстат сообщил: в сентябре 2025 года инфляция в Крыму превысила 10% 29.10.2025 в 19:12
Полуостров под давлением: инфляция превысила 10% и не думает останавливаться

Осенью 2025 года в Крыму и Севастополе цены снова пошли вверх. Яйца, мясо и топливо подорожали, но санатории снизили стоимость. Почему это произошло и чего ждать дальше?

Читать полностью » В Крыму завершено строительство двух новых ФОКов в Симферопольском районе 29.10.2025 в 17:05
Крым превращается в спортивный полуостров: где уже открылись новые комплексы и что ждёт дальше

В Крыму активно развивают спортивную инфраструктуру: строят новые ФОКи, бассейны и площадки ГТО. Узнаем, как это меняет жизнь в сельских районах.

Читать полностью » В Анапе собрано более 500 мешков загрязнённых мазутом песка и водорослей 25.10.2025 в 21:11
Свежие очаги загрязнения: зачем в Анапе устанавливают 20-километровый защитный барьер

В Анапе выявлены новые выбросы мазута. На побережье собрано более 500 мешков загрязнённого песка и водорослей, вдоль моря установлен 20-километровый защитный барьер.

Читать полностью » В Волгограде во второй половине ноября ожидаются первые заморозки и снег 25.10.2025 в 20:56
Метеорологи предупредили: Волгоград окутает снег раньше, чем ожидали

Во второй половине ноября в Волгограде ожидаются первые заморозки и снег. Температура ночью опустится до нуля, а 22 ноября возможен мокрый снегопад.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крокодильи яйца возрастом пятьдесят пять миллионов лет обнаружены случайно фермером — Майкл Арчер
Спорт и фитнес
Тренер Егор Ходырев: наклоны у блока кроссовера не помогают сжигать жир
Еда
Украшение салата икрой усиливает праздничный эффект блюда по данным шеф-поваров
Красота и здоровье
Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря
Садоводство
Осенняя перекопка улучшает структуру почвы зимой по данным агрономов
Культура и шоу-бизнес
Аниме Death Stranding: Isolations выйдет на Disney+ в 2027 году — Хидео Кодзима
УрФО
Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений
СЗФО
Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet