Смерть в приюте: общественность требует наказать виновных в гибели животных на Кубани

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления в сети сообщений о жестоком обращении с животными в приюте, расположенном в станице Роговской Тимашевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уточнив, что речь идёт о возможной гибели животных от голода и ненадлежащих условиях содержания.

Проверка по фактам публикаций

По информации правоохранителей, поводом для проверки стал сюжет, распространённый в интернете, где приют, организованный местной жительницей, назвали «концлагерем для животных».

«На основании выявленной в сети интернет публикации о возможных фактах жестокого обращения с животными полицией Тимашевского района инициировано проведение проверки. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям организатора приюта дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции уже направлены на место, чтобы оценить условия содержания животных, а также опросить организатора приюта и местных жителей.

Условия, вызвавшие возмущение общественности

Согласно сообщениям пользователей и волонтёров, в приюте, расположенном в крупной кубанской станице, может находиться около 700 собак и кошек. Очевидцы утверждают, что хозяйка не справляется с таким количеством животных: часть из них погибает от голода, а тела погибших не всегда убираются своевременно.

Сообщается, что некоторые трупы животных сжигаются или захораниваются, но часть остаётся под открытым небом, становясь добычей для других обитателей приюта.

По словам очевидцев, женщина собирает на своей территории бездомных животных, а также домашних питомцев, оставшихся без присмотра, однако обеспечить их необходимыми условиями содержания и кормлением не может из-за нехватки ресурсов и поддержки.

Реакция властей и возможные меры

Сейчас в приюте работают сотрудники полиции и представители ветеринарных служб. Специалисты должны оценить санитарное состояние территории, состояние животных и установить, есть ли признаки нарушения законодательства об ответственном обращении с животными.

В случае подтверждения фактов жестокого обращения виновным может грозить ответственность по статье 245 УК РФ, предусматривающей штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Кроме того, власти региона рассматривают возможность передачи животных под опеку зоозащитных организаций и волонтёров, чтобы предотвратить новые случаи гибели питомцев.