Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 20:14

Мазала губы бальзамами месяцами — трещины не проходили, пока не нашлась неожиданная причина

Стоматологический гигиенист заподозрил грибок при трещинах на губах

Потрескавшиеся губы обычно списывают на холод, сухой воздух или "не тот" бальзам, но иногда причина может быть куда менее очевидной. Если шелушение и боль не проходят месяцами, несмотря на уход, проблема может скрываться не в косметике. В отдельных случаях речь идёт о воспалительном процессе, связанном с грибковой инфекцией. Об этом пишет Джессика Линдси.

Когда бальзам не помогает

Поводом для обсуждения стала история тиктокерши под ником Pumpkin Head, которая долгое время безуспешно боролась с хронической сухостью и трещинами на губах. По её словам, она перепробовала масла, маски и бальзамы, но состояние кожи только ухудшалось. Неожиданный комментарий под видео оставил стоматологический гигиенист, предположив, что причина может быть в грибке, и посоветовал попробовать противогрибковый крем.

Решив проверить этот вариант, блогер использовала средство, предназначенное для лечения грибковых инфекций кожи, и заметила быстрое улучшение. Позже ей поставили диагноз "угловой хейлит" — воспаление кожи в уголках рта, которое иногда связано с дрожжевыми грибками.

Что такое угловой хейлит

Угловой хейлит чаще всего проявляется болезненными трещинами в уголках губ, покраснением и ощущением жжения. Состояние может усугубляться влажной средой, курением, плохо подобранными протезами, брекетами или дефицитом некоторых витаминов, включая витамины группы B. При этом грибковый компонент присутствует не всегда, но в ряде случаев играет заметную роль.

Что говорят дерматологи

Консультант-дерматолог Клиники Девоншира доктор Конал Перретт подтверждает, что в редких случаях сухость губ действительно может быть связана с грибковой инфекцией, но предупреждает о чрезмерных выводах.

"Социальные сети сделали грибковые причины гораздо более распространёнными, чем они есть на практике", — говорит консультант-дерматолог Конал Перретт.

По его словам, чаще всего трещины на губах связаны с раздражением, привычкой облизывать губы, аллергическими реакциями, солнечным повреждением или другими кожными заболеваниями, а не с грибком.

Какие симптомы должны насторожить

Если причиной является именно грибковая инфекция, обычно присутствуют дополнительные признаки, а не только сухость.

"При кандидозе люди чаще замечают белые пятна внутри рта, покраснение в уголках губ, боль или жжение, а не просто шелушение", — поясняет доктор Конал Перретт.

Он также уточняет, что угловой хейлит может включать дрожжевые микроорганизмы, но проявляется прежде всего болезненными трещинами и воспалением, особенно при постоянной влажности кожи.

К симптомам, при которых стоит обратиться к врачу, относятся покраснение, воспаление, болезненность, белые налёты во рту, корочки и незаживающие уголки губ.

Почему важен диагноз

Грибковые инфекции не всегда выглядят пугающе и потому нередко остаются без внимания. Как отмечают специалисты, некоторые из них начинаются с едва заметного шелушения или изменения цвета кожи. Поэтому единственный надёжный способ понять причину постоянных проблем с губами — консультация врача и точный диагноз, а не бесконечная смена уходовых средств.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

