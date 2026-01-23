Мазала губы бальзамами месяцами — трещины не проходили, пока не нашлась неожиданная причина

Потрескавшиеся губы обычно списывают на холод, сухой воздух или "не тот" бальзам, но иногда причина может быть куда менее очевидной. Если шелушение и боль не проходят месяцами, несмотря на уход, проблема может скрываться не в косметике. В отдельных случаях речь идёт о воспалительном процессе, связанном с грибковой инфекцией. Об этом пишет Джессика Линдси.

Когда бальзам не помогает

Поводом для обсуждения стала история тиктокерши под ником Pumpkin Head, которая долгое время безуспешно боролась с хронической сухостью и трещинами на губах. По её словам, она перепробовала масла, маски и бальзамы, но состояние кожи только ухудшалось. Неожиданный комментарий под видео оставил стоматологический гигиенист, предположив, что причина может быть в грибке, и посоветовал попробовать противогрибковый крем.

Решив проверить этот вариант, блогер использовала средство, предназначенное для лечения грибковых инфекций кожи, и заметила быстрое улучшение. Позже ей поставили диагноз "угловой хейлит" — воспаление кожи в уголках рта, которое иногда связано с дрожжевыми грибками.

Что такое угловой хейлит

Угловой хейлит чаще всего проявляется болезненными трещинами в уголках губ, покраснением и ощущением жжения. Состояние может усугубляться влажной средой, курением, плохо подобранными протезами, брекетами или дефицитом некоторых витаминов, включая витамины группы B. При этом грибковый компонент присутствует не всегда, но в ряде случаев играет заметную роль.

Что говорят дерматологи

Консультант-дерматолог Клиники Девоншира доктор Конал Перретт подтверждает, что в редких случаях сухость губ действительно может быть связана с грибковой инфекцией, но предупреждает о чрезмерных выводах.

"Социальные сети сделали грибковые причины гораздо более распространёнными, чем они есть на практике", — говорит консультант-дерматолог Конал Перретт.

По его словам, чаще всего трещины на губах связаны с раздражением, привычкой облизывать губы, аллергическими реакциями, солнечным повреждением или другими кожными заболеваниями, а не с грибком.

Какие симптомы должны насторожить

Если причиной является именно грибковая инфекция, обычно присутствуют дополнительные признаки, а не только сухость.

"При кандидозе люди чаще замечают белые пятна внутри рта, покраснение в уголках губ, боль или жжение, а не просто шелушение", — поясняет доктор Конал Перретт.

Он также уточняет, что угловой хейлит может включать дрожжевые микроорганизмы, но проявляется прежде всего болезненными трещинами и воспалением, особенно при постоянной влажности кожи.

К симптомам, при которых стоит обратиться к врачу, относятся покраснение, воспаление, болезненность, белые налёты во рту, корочки и незаживающие уголки губ.

Почему важен диагноз

Грибковые инфекции не всегда выглядят пугающе и потому нередко остаются без внимания. Как отмечают специалисты, некоторые из них начинаются с едва заметного шелушения или изменения цвета кожи. Поэтому единственный надёжный способ понять причину постоянных проблем с губами — консультация врача и точный диагноз, а не бесконечная смена уходовых средств.