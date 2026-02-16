Прилетела в Камбоджу ради Ангкора — за один день успела больше, чем ожидала

Храмовый комплекс Ангкор — одно из тех мест, ради которых путешественники летят на другой конец света. В декабре 2025 года автор отправилась в Камбоджу, чтобы исполнить давнюю мечту и увидеть древнюю столицу кхмерской империи своими глазами. За один день ей удалось объехать главные храмы на велосипеде и выстроить удобный маршрут без спешки. Об этом рассказала Елена Чернышова для "Яндекс Путешествий".

Дорога в Сием Рип и подготовка

Отправной точкой стал город Сием Рип — главный транспортный узел для посещения Ангкора. Добраться сюда можно самолётом из других стран Азии: новый аэропорт расположен примерно в 45 километрах от центра. Прямых рейсов из России нет, поэтому путешественники комбинируют маршруты через соседние государства.

Путешественница приехала в Сием Рип из Пномпеня на микроавтобусе — дорога заняла около шести часов, билет стоил 10 долларов. Приобрести его можно в туристических агентствах в центре столицы или через сервис 12GoAsia. Для въезда в Камбоджу требуется виза стоимостью 30 долларов на 30 дней. Удобнее оформить e-visa заранее на официальном сайте, чтобы сократить время на границе.

Билеты и режим работы Angkor Wat

Для посещения комплекса нужен именной Angkor Pass. Его можно купить онлайн через официальное приложение или в кассах центра продажи билетов, который работает с 4:30 до 17:30. При покупке посетителя фотографируют — это исключает передачу билета третьим лицам.

Доступны три варианта: однодневный билет за 37 долларов, трёхдневный за 62 и недельный за 72 доллара. Трёхдневный пропуск действует в течение десяти дней, а семидневный — в течение месяца, при этом дни можно выбирать не подряд. Детям до 12 лет вход бесплатный при подтверждении возраста документом.

Некоторые храмы открываются уже в 5:00 — это позволяет встретить рассвет у стен Ангкор Вата или на холме Пном Бакхенг. Основная часть комплекса работает с 7:30 до 17:30. Автор решила прийти к главному храму на рассвете и смогла увидеть его без большого скопления туристов.

Веломаршрут по "малому кругу"

Площадь Ангкора превышает 200 квадратных километров, поэтому за один день важно грамотно спланировать маршрут. Автор выбрала так называемый "малый круг" и арендовала велосипед в Сием Рипе — стоимость составила около 1 доллара в сутки.

В маршрут вошли:

Ангкор Ват. Байон с его знаменитыми каменными ликами. Та Кео с крутой лестницей на верхнюю галерею. Та Прум, известный по фильму "Лара Крофт". Бантай Кдей и водохранилище Сра Сранг.

На неспешный осмотр ушло около семи часов. Велосипед позволяет свободно перемещаться между храмами, но требует физической подготовки: многие участки сопровождаются крутыми подъёмами и лестницами, а транспорт нужно оставлять на специальных парковках.

Елена отмечает, что пеший обход всей территории может оказаться слишком утомительным из-за жары. Альтернативой становятся скутеры или моторикши, с водителем которых можно заранее согласовать маршрут. В популярных точках всегда дежурят рикши, готовые отвезти к следующему храму.

Практические советы

Климат в Камбодже тропический и переменчивый. Даже в пасмурную погоду необходимы солнцезащитный крем, головной убор и достаточный запас воды. Цены на еду внутри комплекса выше, чем в городе, поэтому разумно взять перекус с собой.

Наличные деньги остаются востребованными: в стране принимают доллары США и камбоджийские риели. Банковские карты работают не везде. Для навигации удобно заранее скачать офлайн-карты в приложениях.