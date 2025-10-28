Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:29

Аневризма, о которой рассказала Ким Кардашьян, может быть у каждого — и долго не подавать признаков

Нейрохирург Нина Мур: аневризма может годами не вызывать симптомов и обнаруживаться случайно

Когда в новом сезоне шоу "Кардашьян" Ким Кардашьян призналась, что у неё обнаружили небольшую аневризму, миллионы зрителей по всему миру впервые задумались, что именно скрывается за этим диагнозом. Аневризма — слово, которое звучит страшно, но не всегда означает неминуемую угрозу. Разбираемся, что это за состояние, почему оно возникает и когда действительно стоит волноваться.

Что такое аневризма

Аневризма — это участок сосуда, стенка которого ослаблена и под давлением крови начинает выпячиваться, образуя что-то вроде небольшого мешочка. Такая "шишка" может появиться в любой артерии, но чаще всего — в головном мозге или в аорте, главной артерии, выходящей из сердца.

Само наличие аневризмы не приговор. Некоторые люди живут с ней десятилетиями и даже не подозревают об этом. Врач-нейрохирург Кливлендской клиники Нина Мур объясняет:

"Аневризмы встречаются чаще, чем вы думаете, и люди могут провести с ней всю жизнь без осложнений", — сказала нейрохирург Нина Мур.

Чаще всего человек узнаёт о проблеме случайно — например, при МРТ или КТ головы, сделанных по другой причине

Почему аневризма может быть опасна

Главная угроза — это разрыв. Когда стенка сосуда не выдерживает, кровь выливается в окружающие ткани, что может привести к инсульту, повреждению мозга, коме или даже смерти.

"Он также может вызывать сильную боль: люди описывают его как "самую сильную головную боль в своей жизни" или "головную боль от удара грома"", — сказала Мур.

По словам врача, самые опасные разрывы происходят в задней части мозга — из-за ограниченного пространства и высокой плотности сосудов.

Кто в группе риска

Аневризмы головного мозга чаще диагностируются у женщин, особенно после менопаузы. По данным Национального института неврологических расстройств, наибольший риск наблюдается в возрасте от 30 до 60 лет.

Доцент неврологии Медицинской школы Маунт-Синай Лаура Стейн отмечает:

"Наиболее хорошо описанные факторы риска включают предрасположенность, высокое кровяное давление, курение сигарет, воспаление", — сказала доцент неврологии Лаура Стейн.

Наследственность играет значительную роль: если у близких родственников были случаи аневризм, вероятность их появления возрастает в несколько раз.

Как обнаруживают аневризму

Современная диагностика опирается на методы визуализации: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ангиографию. Иногда аневризма обнаруживается при ультразвуковом исследовании сосудов.

Однако повсеместный скрининг не практикуется. Американская кардиологическая ассоциация оценивает, что аневризмы головного мозга встречаются у 3-5% населения, но большинство людей об этом никогда не узнает.

"Если бы мы проверили всех, я уверен, мы нашли бы гораздо больше", — пояснила Мур.

Как лечат аневризмы

Подход к лечению зависит от размеров и расположения образования. Если аневризма небольшая и не вызывает симптомов, врачи предпочитают наблюдать за ней.

"Это очень распространённая случайная находка. У людей никогда не бывает симптомов от него, и они умирают с ним, но не из-за него", — сказала Стейн.

Если же аневризма растёт или выглядит нестабильно, нейрохирурги выбирают один из двух методов:

  1. Клипирование - хирург пережимает основание аневризмы, перекрывая приток крови.
  2. Эндоваскулярное скручивание (коилинг) - в аневризму вводят специальную проволоку, которая вызывает тромбирование и предотвращает разрыв.

В некоторых случаях используется стент-графт - тонкий каркас, укрепляющий сосуд. После вмешательства пациентам назначают препараты для снижения давления и контроля воспаления.

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Контролируйте давление. Регулярно измеряйте артериальное давление и принимайте назначенные врачом препараты.
  2. Откажитесь от курения. Никотин разрушает сосудистые стенки и ускоряет образование аневризм.
  3. Следите за питанием. Уменьшите количество соли и животных жиров, включайте продукты с магнием, калием и омега-3.
  4. Проходите обследования. При головных болях, мигренях, внезапном ухудшении зрения обращайтесь к неврологу.
  5. Сохраняйте физическую активность. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание, йога — улучшают кровообращение и укрепляют сосуды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать головную боль → риск пропустить разрыв аневризмы → обратитесь к врачу, сделайте МРТ.
  • Самолечение обезболивающими → маскировка симптомов → при подозрении на сосудистую патологию лучше обследоваться.
  • Отказ от лечения гипертонии → повышенная нагрузка на сосуды → контроль давления и консультация кардиолога.

А что если аневризма всё-таки есть?

Маленькая аневризма не всегда требует операции. Главное — наблюдаться у специалиста и следить за динамикой. Врач может рекомендовать регулярные КТ или МРТ раз в 6-12 месяцев.

Многие пациенты живут долгие годы с этим диагнозом. Главное — не паниковать и не заниматься самолечением.

Плюсы и минусы наблюдения

Подход

Плюсы

Минусы

Наблюдение

Без операции, без риска осложнений

Требует дисциплины и регулярных обследований

Хирургическое вмешательство

Радикальное устранение риска разрыва

Возможны осложнения и длительное восстановление

FAQ

Можно ли предотвратить аневризму?
Полностью предотвратить — нет, но снизить риск можно, если контролировать давление, избегать курения и следить за питанием.

Нужно ли делать МРТ всем?
Нет. Скрининг показан людям с наследственной предрасположенностью или хронической гипертонией.

Какие симптомы требуют внимания?
Внезапная сильная головная боль, потеря зрения, онемение лица, нарушение речи или равновесия.

Мифы и правда

Миф: Аневризма всегда ведёт к смерти.
Правда: Большинство аневризм не разрываются и не вызывают симптомов.

Миф: Это болезнь пожилых.
Правда: Чаще встречается у людей среднего возраста, особенно у женщин после 40.

Миф: После операции жизнь ограничена.
Правда: После восстановления большинство пациентов возвращаются к обычному ритму.

Исторический контекст

Первое хирургическое лечение аневризмы головного мозга было проведено в 1937 году британским нейрохирургом Уолтером Денди, который разработал метод клипирования. С тех пор технологии значительно продвинулись: сегодня используются микроскопические инструменты и роботизированные системы, что делает операции менее травматичными и более точными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи уточнили, что отказ от сахара улучшает сон и состояние кожи сегодня в 18:26
Отказ от сахара — не спасение, а ловушка: почему крайности только мешают

Сладости могут быть не врагами, а союзниками — если знать, когда и как их есть. Диетологи объясняют, как вписать десерты в рацион без вреда для фигуры.

Читать полностью » Эксперты советуют: признание и разговор о своих чувствах помогают справиться с одиночеством сегодня в 18:20
Когда сердце просит тепла: простые шаги, чтобы перестать чувствовать себя одиноким

Чувствуете себя одиноким? Узнайте, как справиться с этой ситуацией, восстановить связь с собой и научиться открываться другим, следуя простым шагам.

Читать полностью » Исследования: чеснок и куркума помогают поддерживать здоровье сосудов при повышенном давлении сегодня в 17:19
Одно неверное блюдо — и давление взлетит: что кладут на стол гипертоники

Какие травы и специи помогают мягко понизить давление без лекарств и поддерживать здоровье сердца? Подробный гид с практическими советами и таблицей пользы.

Читать полностью » Недостаток витамина B12, меди и цинка признан одной из причин преждевременной седины сегодня в 17:07
Серебро на голове — не всегда про возраст: как еда способна "отмотать" время назад

Узнайте, как ваше питание может повлиять на цвет волос. Способы сохранить естественный оттенок с помощью пяти простых продуктов.

Читать полностью » Майкл Грин сообщил, что концентрированный яблочный уксус способен повредить ткани пищевода сегодня в 16:56
Яблочный уксус оказался коварнее, чем кажется: шесть опасностей, о которых молчат

Яблочный уксус может угрожать вашему здоровью. Узнайте о шести опасных побочных эффектах и как их избежать. Не дайте уксусу вас обмануть.

Читать полностью » Исследования: белок и клетчатка ускоряют метаболизм во время сна сегодня в 16:15
Чтобы похудеть, нужно поесть: вечерние продукты, которые спасают метаболизм

Некоторые продукты способны работать за вас даже во сне. Узнайте, какие блюда помогут ускорить метаболизм и похудеть, пока вы отдыхаете.

Читать полностью » Эксперт Джолин Бродер: светлые и персиковые лаки делают кожу рук моложе сегодня в 15:51
Один мазок — минус пять лет: цвета, которые заставляют руки выглядеть моложе

Как выбрать лак для ногтей, который сделает руки моложе? Эксперт звёздного уровня делится секретами идеальных оттенков и рассказывает, какие цвета лучше избегать.

Читать полностью » Хлоргексидин остаётся самым доступным антисептиком против высыпаний и раздражений кожи сегодня в 15:49
Одно неверное движение — и останется шрам: чего нельзя делать при воспалениях

Проблемы с кожей можно решить без дорогих средств! Узнайте, как хлоргексидин, мед и мыло помогут при воспалениях и сохранят вашу кожу здоровой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Доктор Карен Карлсон отметила, что слишком ранний отход ко сну может вызывать пробуждения в 3–4 утра
Наука
Качиньский: на Лысой Горе найден редкий хирургический инструмент эпохи кельтов
Наука
Бернардакис: в Турции под рынком нашли римский ипподром возрастом 2000 лет
Дом
Борная кислота признана безопасным средством борьбы с тараканами
Авто и мото
Chery представила бензиновый двигатель с рекордным КПД 48%
ПФО
Глава Кузнецка предложил устраивать засады для выявления незаконного сброса мусора
Еда
Эксперты рассказали, какие специи сделать тушёную капусту вкусной и ароматной
Туризм
Посол России в Индонезии Толченов заявил о готовности помочь авиакомпаниям с запуском рейсов на Бали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet