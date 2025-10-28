Аневризма, о которой рассказала Ким Кардашьян, может быть у каждого — и долго не подавать признаков

Когда в новом сезоне шоу "Кардашьян" Ким Кардашьян призналась, что у неё обнаружили небольшую аневризму, миллионы зрителей по всему миру впервые задумались, что именно скрывается за этим диагнозом. Аневризма — слово, которое звучит страшно, но не всегда означает неминуемую угрозу. Разбираемся, что это за состояние, почему оно возникает и когда действительно стоит волноваться.

Что такое аневризма

Аневризма — это участок сосуда, стенка которого ослаблена и под давлением крови начинает выпячиваться, образуя что-то вроде небольшого мешочка. Такая "шишка" может появиться в любой артерии, но чаще всего — в головном мозге или в аорте, главной артерии, выходящей из сердца.

Само наличие аневризмы не приговор. Некоторые люди живут с ней десятилетиями и даже не подозревают об этом. Врач-нейрохирург Кливлендской клиники Нина Мур объясняет:

"Аневризмы встречаются чаще, чем вы думаете, и люди могут провести с ней всю жизнь без осложнений", — сказала нейрохирург Нина Мур.

Чаще всего человек узнаёт о проблеме случайно — например, при МРТ или КТ головы, сделанных по другой причине

Почему аневризма может быть опасна

Главная угроза — это разрыв. Когда стенка сосуда не выдерживает, кровь выливается в окружающие ткани, что может привести к инсульту, повреждению мозга, коме или даже смерти.

"Он также может вызывать сильную боль: люди описывают его как "самую сильную головную боль в своей жизни" или "головную боль от удара грома"", — сказала Мур.

По словам врача, самые опасные разрывы происходят в задней части мозга — из-за ограниченного пространства и высокой плотности сосудов.

Кто в группе риска

Аневризмы головного мозга чаще диагностируются у женщин, особенно после менопаузы. По данным Национального института неврологических расстройств, наибольший риск наблюдается в возрасте от 30 до 60 лет.

Доцент неврологии Медицинской школы Маунт-Синай Лаура Стейн отмечает:

"Наиболее хорошо описанные факторы риска включают предрасположенность, высокое кровяное давление, курение сигарет, воспаление", — сказала доцент неврологии Лаура Стейн.

Наследственность играет значительную роль: если у близких родственников были случаи аневризм, вероятность их появления возрастает в несколько раз.

Как обнаруживают аневризму

Современная диагностика опирается на методы визуализации: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ангиографию. Иногда аневризма обнаруживается при ультразвуковом исследовании сосудов.

Однако повсеместный скрининг не практикуется. Американская кардиологическая ассоциация оценивает, что аневризмы головного мозга встречаются у 3-5% населения, но большинство людей об этом никогда не узнает.

"Если бы мы проверили всех, я уверен, мы нашли бы гораздо больше", — пояснила Мур.

Как лечат аневризмы

Подход к лечению зависит от размеров и расположения образования. Если аневризма небольшая и не вызывает симптомов, врачи предпочитают наблюдать за ней.

"Это очень распространённая случайная находка. У людей никогда не бывает симптомов от него, и они умирают с ним, но не из-за него", — сказала Стейн.

Если же аневризма растёт или выглядит нестабильно, нейрохирурги выбирают один из двух методов:

Клипирование - хирург пережимает основание аневризмы, перекрывая приток крови. Эндоваскулярное скручивание (коилинг) - в аневризму вводят специальную проволоку, которая вызывает тромбирование и предотвращает разрыв.

В некоторых случаях используется стент-графт - тонкий каркас, укрепляющий сосуд. После вмешательства пациентам назначают препараты для снижения давления и контроля воспаления.

Советы шаг за шагом: как снизить риск

Контролируйте давление. Регулярно измеряйте артериальное давление и принимайте назначенные врачом препараты. Откажитесь от курения. Никотин разрушает сосудистые стенки и ускоряет образование аневризм. Следите за питанием. Уменьшите количество соли и животных жиров, включайте продукты с магнием, калием и омега-3. Проходите обследования. При головных болях, мигренях, внезапном ухудшении зрения обращайтесь к неврологу. Сохраняйте физическую активность. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание, йога — улучшают кровообращение и укрепляют сосуды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать головную боль → риск пропустить разрыв аневризмы → обратитесь к врачу, сделайте МРТ.

→ риск пропустить разрыв аневризмы → обратитесь к врачу, сделайте МРТ. Самолечение обезболивающими → маскировка симптомов → при подозрении на сосудистую патологию лучше обследоваться.

→ маскировка симптомов → при подозрении на сосудистую патологию лучше обследоваться. Отказ от лечения гипертонии → повышенная нагрузка на сосуды → контроль давления и консультация кардиолога.

А что если аневризма всё-таки есть?

Маленькая аневризма не всегда требует операции. Главное — наблюдаться у специалиста и следить за динамикой. Врач может рекомендовать регулярные КТ или МРТ раз в 6-12 месяцев.

Многие пациенты живут долгие годы с этим диагнозом. Главное — не паниковать и не заниматься самолечением.

Плюсы и минусы наблюдения

Подход Плюсы Минусы Наблюдение Без операции, без риска осложнений Требует дисциплины и регулярных обследований Хирургическое вмешательство Радикальное устранение риска разрыва Возможны осложнения и длительное восстановление

FAQ

Можно ли предотвратить аневризму?

Полностью предотвратить — нет, но снизить риск можно, если контролировать давление, избегать курения и следить за питанием.

Нужно ли делать МРТ всем?

Нет. Скрининг показан людям с наследственной предрасположенностью или хронической гипертонией.

Какие симптомы требуют внимания?

Внезапная сильная головная боль, потеря зрения, онемение лица, нарушение речи или равновесия.

Мифы и правда

Миф: Аневризма всегда ведёт к смерти.

Правда: Большинство аневризм не разрываются и не вызывают симптомов.

Миф: Это болезнь пожилых.

Правда: Чаще встречается у людей среднего возраста, особенно у женщин после 40.

Миф: После операции жизнь ограничена.

Правда: После восстановления большинство пациентов возвращаются к обычному ритму.

Исторический контекст

Первое хирургическое лечение аневризмы головного мозга было проведено в 1937 году британским нейрохирургом Уолтером Денди, который разработал метод клипирования. С тех пор технологии значительно продвинулись: сегодня используются микроскопические инструменты и роботизированные системы, что делает операции менее травматичными и более точными.