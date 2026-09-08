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Салон автомобиля
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Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:31

Android Auto зависает и теряет связь: перед заменой мультимедиа стоит проверить одну вещь

После обновления Android Auto до версии 17.4 и выше часть владельцев машин наконец перестала ловить зависания и обрывы связи каждые несколько минут. У кого-то интерфейс просто замирал, у кого-то пропадал звук, а у кого-то соединение рвалось так, будто кабель вот-вот переломится. Команда Android Auto 18 августа прямо сообщила, что один из известных сбоев уже закрыт. Но это не значит, что любой новый обрыв теперь автоматически указывает на телефон или головное устройство.

"Если Android Auto уже обновлен, начинать нужно не с замены телефона и не с паники, а с простой проверки версии, кабеля или пары устройств. У проводного подключения чаще всего всплывает USB-кабель, у беспроводного — связка Bluetooth, Wi‑Fi и сохраненное сопряжение. Если после этого связь все равно падает, тогда уже есть смысл смотреть в сторону прошивки мультимедиа и самого автомобиля. Иначе можно долго искать поломку там, где виноват один конкретный сбой, который Google уже закрыла".

автоэксперт Иван Рогов

Что исправили в Android Auto

Google сообщила об исправлении конкретной ошибки в Android Auto 17.4 и более новых версиях. Из-за нее соединение могло зависать или рваться каждые несколько минут. Об этом команда Android Auto сказала 18 августа.

При этом речь не идет о полном лечении всех сбоев. Отдельные пользователи по-прежнему жаловались на зависания даже на сборках 17.4 и 17.5. Симптомы отличались в зависимости от смартфона, машины и способа подключения.

Волна жалоб заметно выросла после выхода Android Auto 17.2. Тогда владельцы писали про обрывы через несколько минут, подвисший интерфейс и проблемы со звуком. Не все машины и телефоны попали под этот сбой, поэтому номер версии сам по себе не доказывал причину.

Проверка проводного подключения

Если Android Auto уже обновлен минимум до 17.4, при проводном соединении первым делом смотрят на USB-кабель. В справке Google сказано, что для стабильной работы лучше брать качественный кабель длиной меньше одного метра и без хабов и удлинителей. Если раньше все работало, а потом начало сбоить, Google советует попробовать другой кабель.

То, что смартфон заряжается, еще ничего не доказывает. Зарядка и передача данных ведут себя по-разному, и не каждый кабель одинаково дружит с Android Auto. Если в машине несколько разъемов, нужен именно тот порт, через который производитель предусмотрел работу системы.

Здесь полезна и простая проверка из практики: посмотреть, не осталась ли проблема в разъеме или контакте. Иногда причина сидит не в телефоне и не в приложении, а в банальном стыке, который ведет себя нестабильно. И тогда замена кабеля дает ответ быстрее любой долгой возни.

Что делать при беспроводной связи

Для беспроводного Android Auto схема другая. Первичное сопряжение идет через Bluetooth, а при настройке должны быть включены Bluetooth, Wi‑Fi и службы геолокации. Если связь рвется именно в таком режиме, менять кабель смысла нет.

Сначала нужно проверить сами соединения и сохраненную пару "автомобиль — смартфон". Иногда система цепляется за старые настройки и из-за этого начинает чудить. В таком случае помогает обычный сброс привязки и новая настройка.

У Android Auto есть меню просмотра подключенных устройств, где можно удалить ранее сохраненные автомобили и подключить их заново. Google также советует проверить, разрешен ли Android Auto в настройках самой машины. После этого имеет смысл перезапустить информационно-развлекательную систему.

"Когда беспроводное соединение начинает рваться, первым делом надо смотреть не на кабель, а на Bluetooth, Wi‑Fi и геолокацию. Эти три пункта часто пропускают, хотя без них Wireless Android Auto нормально не работает. Потом уже удаляют старую пару и настраивают подключение заново. Если после этого обрывы остались, тогда проверяют саму мультимедиа".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Когда смотреть на мультимедиа автомобиля

Если после обновления Android Auto, смены кабеля или повторного беспроводного сопряжения проблема не ушла, проверка смещается к автомобилю. Для сторонних головных устройств Pioneer, Kenwood и других марок Google прямо советует искать новую прошивку на сайте производителя. У штатной мультимедиа порядок обновления и перезапуска зависит от конкретной модели машины.

Полезный тест здесь — второй смартфон. Если два разных телефона с актуальным Android Auto одинаково теряют связь с одной и той же мультимедиа, а для проводного режима еще и проверен другой подходящий кабель, вероятность проблем именно первого телефона заметно падает. Но и это не готовый диагноз головного устройства.

Одинаковый программный сбой может бить сразу по нескольким телефонам. При проводном режиме виновником все еще может быть USB-разъем автомобиля. Поэтому после Android Auto 17.4 порядок проверки стал таким: сначала обновление, потом кабель или беспроводная пара, а уже затем прошивка и диагностика мультимедиа.

Менять головное устройство из-за первых случайных отключений рано. Google сама показала, что часть таких симптомов появляется и исчезает на уровне программы. Так что лучше пройти проверки по очереди, а не сразу списывать всю систему в утиль.

FAQ

Android Auto 17.4 уже исправляет все обрывы?
Нет, Google закрыла только один известный сценарий сбоя. Отдельные проблемы у пользователей могут сохраняться и на более новых версиях.

Что первым делом проверить при проводном подключении?
Начать нужно с USB-кабеля и подходящего порта в машине. Google советует использовать качественный короткий кабель без удлинителей и хабов.

Что делать при беспроводном обрыве связи?
Сначала проверяют Bluetooth, Wi‑Fi и службы геолокации. Потом удаляют старую пару устройств и настраивают соединение заново.

Когда уже смотреть на мультимедиа автомобиля?
Если обновление Android Auto, новый кабель и повторное сопряжение не помогли. Тогда проверяют прошивку и настройки головного устройства.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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